Οι τρεις προϋποθέσεις για καλή συνεργασία Παναθηναϊκού – Νέεστρουπ

To πανάκριβο διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, ύψους 5,5 εκατ. Ευρώ εκδόθηκε, οι παίκτες είναι σε διακοπές, ο Γιάκομπ Νέεστρουπ ετοιμάζει βαλίτσες. Οι οιωνοί δεν είναι θετικοί. Ο νεότερος προπονητής του Παναθηναϊκού στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου (38 ετών), στην πιο πιεσμένη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ενας Βόρειος εδώ, στα Νότια. Ο Χανς Μπάκε και ο διάσημος, τότε στα 80’s, Γκίντερ Μπένγκτσον, είχαν φύγει ως αποτυχημένοι. Και ο νεαρός Νέεστρουπ δεν έχει βγει ποτέ επαγγελματικά εκτός Σκανδιναβίας. Ούτε στη σύντομη καριέρα του ως ποδοσφαιριστής (το «έκοψε» στα 22 του μετά από τραυματισμούς και αυτοκινητικό ατύχημα!), ούτε ως κόουτς...Από την άλλη, αν ανατρέξει κάποιος στο παρελθόν του Παναθηναϊκού, θα διαπιστώσει ότι τις περισσότερες μεγάλες του πορείες και επιτυχίες από το 1980 έως σήμερα τις έκανε με προπονητές που δεν κουβαλούσαν βαρύ βιογραφικό. Που δεν ήταν… «ονόματα» στην προπονητική αγορά. Κι επειδή όλοι στο γήπεδο κρίνονται, να τον δούμε και τον Νέεστρουπ, ο οποίος θεωρητικά πρεσβεύει το φρέσκο, το νέο, το μοντέρνο. Με 4-3-3 και 4-4-2 στο πρωτάθλημα, με διατάξεις τριών στόπερ σε αρκετά ευρωπαϊκά ματς, ευέλικτος στις διατάξεις του, με δυο νταμπλ στην Κοπγεχάγη, με εμπειρία από προκριματικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων (9/9 προκρίσεις σε Τσάμπιονς Λιγκ και Κόνφερενς Λιγκ), με πωλήσεις ύψους 92 εκατ. Ευρώ στη θητεία του. Με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πίεση ψηλά κι όλα αυτά τα ωραία. Για να τα υποστηρίξει ποδοσφαιρικά όλα αυτά τα ωραία, όμως, ο Παναθηναϊκός, θα χρειαστεί και τους κατάλληλους παίκτες. Γι’ αυτό και στη συνεργασία με τον Νέεστρουπ είναι θεμελιώδες για τον Παναθηναϊκό και τον Δανό να υπάρχει ειλικρίνεια! Να μην λέει ο προπονητής «ναι» σε κάποιες μεταγραφές που δεν του γεμίζουν το μάτι, όπως έκανε ο Ράφα, ο οποίος εν συνεχεία σωστά έλεγε ξανά και ξανά ότι ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ιανουάριο μόνο νεαρούς (και τον 37χρονο Σισοκό που επέλεξε ο ίδιος λέμε εμείς…). Και από την άλλη πλευρά, να μην λένε «ναι» οι διοικούντες σε μεταγραφές σαν του Σισοκό μόνο και μόνο για να μην χαλάσουν το χατίρι του κόουτς...Ένα από τα βασικά προβλήματα του Τριφυλλιού τους προηγούμενους έξι μήνες ήταν ότι πρώτα είχε προσληφθεί ο προπονητής και εν συνεχεία οι τεχνικές διευθυντές. Ουδείς - πλην Αλαφούζου – ένιωθε «χρεωμένος» με την επιλογή Μπενίτεθ. Και ο διαφορετικός τρόπος σκέψης του Ισπανού με τους τεχνικούς διευθυντές ήταν ξεκάθαρος σε πολλά θέματα: όχι μόνο στα μεταγραφικά του Ιανουαρίου, για τα οποία ο Μπενίτεθ ουδέποτε «χτύπησε το χέρι στο τραπέζι», όπως για ζητήματα αμιγώς ποδοσφαιρικά. Ολο «αυτό» τώρα δεν υπάρχει. Ο Νέεστρουπ ήταν ένας από τους τρεις – τέσσερις της λίστας Μπαλντίνι, εν συνεχεία οι Κορόνα – Κοτσόλης έκαναν τις συνεντεύξεις με τους υποψήφιους και επέλεξαν τον Δανό, με τον οποίο γνωρίστηκε εκ του μακρόθεν και συζήτησε και ο Αλαφούζος. Είναι μια επιλογή όλων μαζί. Γι’ αυτό και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να στηριχθεί από όλους μαζί! Διότι – κακά τα ψέματα – ο Νέεστρουπ θα τη χρειαστεί την εμπιστοσύνη στα δύσκολα... Είτε ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί σε κάποιον από τους προκριματικούς γύρους του Κόνφερενς Λιγκ, είτε υποστεί απώλειες και ήττες στους δύο πρώτους μήνες του πρωταθλήματος, αν ο Δανός δεν υποστηριχθεί από το κλαμπ ουσιαστικά και… πρακτικά, θα φύγει γρήγορα.Ο δρόμος είναι καθαρός και ουδείς πρέπει να ξεγελιέται. Ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού δεν πρέπει να είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά να δημιουργήσει την ομάδα εκείνη που θα μπορέσει να το διεκδικήσει. Ετσι έκανε ο Γιοβάνοβιτς επί έναν χρόνο (και εν συνεχεία ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε τον τίτλο για δύο σεζόν), έτσι έκανε ο Αλμέιδα και ο Νίκολιτς που είναι οι δυο προπονητές οι οποίοι μνημονεύονται ως εκείνοι οι οποίοι σήκωσαν κούπα από την πρώτη τους σεζόν. Είχαν προηγουμένως περάσει τα δύσκολα του πρώτου γύρου – ο Αλμέιδα, μάλιστα χωρίς κανένα ευρωπαϊκό ματς λόγω της πλήρους αποτυχίας της ΑΕΚ την αμέσως προηγούμενη χρονιά.Οι ξεκάθαρες κουβέντες, με ξεκάθαρους στόχους είναι τα θεμέλια μιας καλής συνεργασίας με τον καινούριο προπονητή. Το δεύτερο βήμα είναι η συνεννόηση στις μεταγραφές, ώστε ο προπονητής να έχει τα εργαλεία που χρειάζεται, μιας και αυτή την εποχή… λεφτά υπάρχουν στον Παναθηναϊκό. Το τρίτο καθοριστικό βήμα θα είναι η υπομονή και η βοήθεια στις πρώτες στραβές, αν βεβαίως υπάρχει πίστη στις δυνατότητες ενός τεχνικού τον οποίο επέλεξαν όλοι μαζί. Και μετά βλέπουμε…