Πρωταγωνιστές οι τερματοφύλακες σε ένα από τα πιο μέτρια Αρης-ΠΑΟΚ

Μάλλον χειρότερο και από το 0-0 που είχε γίνει στις αρχές του Σεπτέμβρη του 2022 - με το χαμένο πέναλτι του Γκρέι.Οι δύο ομάδες έκαναν πολλά λάθη στο παιχνίδι -ο ΠΑΟΚ κατά κύριο στην επίθεση και ο Αρης στο build up-, ποδόσφαιρο αξιώσεων δεν παίχτηκε σε κανένα κομμάτι του 90λεπτου, ωστόσο κύριοι «υπεύθυνοι» για το αποψινό 0-0 ήταν οι δύο τερματοφύλακες.Ο Αθανασιάδης, βγάζοντας το τετ α τετ του Γιακουμάκη στο πρώτο ημίχρονο και το γυριστό του Πέλκα στην επανάληψη, και ο Παβλένκα με το «στοπ» που είπε στην κεφαλιά του Φαμπιάνο στις καθυστερήσεις.Στο πρώτο ημίχρονο ο Αρης έδειξε σαφέστατα επηρεασμένος από την… απουσία του Μόντσου, ο Χόνγκλα -προερχόμενος από τραυματισμό- μπήκε… παραπατώντας στο παιχνίδι (στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του), ο ΠΑΟΚ πίεζε με εντάσεις κλέβοντας πολλές μπάλες αλλά οι παίκτες του δεν μπόρεσαν, εν τέλει, να εκμεταλλευτούν τα λάθη των «κιτρινόμαυρων».Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αρης ανέβασε στροφές, με την είσοδο του Κουαμέ κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και μπόρεσε να γίνει πιο επικίνδυνος επιθετικά.Οι δύο μεγάλες φάσεις που θα μπορούσαν να κρίνουν το ντέρμπι (γυριστό Πέλκα και κεφαλιά Φαμπιάνο) έγιναν στο φινάλε αλλά οι δύο τερματοφύλακες αναδείχθηκαν τελικώς οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.Ο ΠΑΟΚ κατέγραψε καλύτερη επίδοση στα xGoals (1,3 vs 0,4), είχε περισσότερες συνολικές τελικές (13-8) και on target (4 vs 2), ωστόσο η στατιστική κατέγραψε τρία σημαντικά λάθη των παικτών του Αρη που οδήγησαν σε ισάριθμες τελικές προσπάθειες των αντιπάλων.Με δεδομένο πως ο Αρης στο τέλος θα μπορούσε να πάρει ακόμα και τη νίκη, η ισοπαλία ήταν η δικαιότερη εξέλιξη, σε ένα παιχνίδι που η παραγωγή ποδοσφαίρου ήταν υποτυπώδης.Ο Μανόλο Χιμένεθ στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε χρόνο συμμετοχής στα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τον Κουαμέ και τον Γκαρέ - παρά το γεγονός πως εντάχθηκαν μόλις πριν 2-3 μέρες στο ρόστερ του.Ο Κουαμέ, που έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης παίρνοντας τη θέση του Μορόν στο 60ο λεπτό, έδειξε καλά στοιχεία, προβληματίζοντας την άμυνα του ΠΑΟΚ με τις κινήσεις του στον ελεύθερο χώρο και με το πρέσινγκ που άσκησε ψηλά.Ο Γκαρέ, που κινήθηκε κατά κύριο λόγω στα δεξιά, έκανε αρκετά λάθη, δεν φάνηκε στη ροή αγώνα, αλλά έκανε δύο εξαιρετικές εκτελέσεις κόρνερ – από την πρώτη παραλίγο να είχε γίνει το 1-0 με τον Φαμπιάνο.Οι 1/12 (8%) επιτυχημένες σέντρες που έκαναν οι παίκτες του Αρη καταδεικνύουν την έλλειψη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών από το ρόστερ αλλά και την ανύπαρκτη χημεία της ομάδας.