Αρης: Τρεις πολύτιμοι βαθμοί με ρεσιτάλ… «χασογκολίασης»

Βαρύτατο ήταν το κλίμα την εβδομάδα που πέρασε





Το τροχαίο στη Ρουμανία με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ και η έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, που στοίχησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, μας μαύρισαν την ψυχή.







Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.



Στα πεζά τώρα, οι παίκτες του Αρη σήμερα έκαναν… φιλότιμες προσπάθειες στο Αγρίνιο, στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, για να ανακηρύξουν MVP του αγώνα τον Ουκρανό τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Κουτρετσένο, ωστόσο ο Φαμπιάνο, με μια κεφαλιά στο 78ο λεπτό, διαμόρφωσε το τελικό 0-1, χαρίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στους «κιτρινόμαυρους».







Ο Αρης έκανε συνολικά 22 τελικές προσπάθειες, καταγράφοντας επίδοση 3.00 συνολικά στα xGoals.



Για να το κάνω πιο λιανά, βάσει τις ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε θα έπρεπε να είχε πετύχει τουλάχιστον τρία τέρματα.



Ο Παναιτωλικός έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 24ο λεπτό, λόγω της αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Χότζα (ο Τσακαλίδης στο VAR κάλεσε τον Παπαπέτρου για να αναβαθμίσει την κίτρινη κάρτα που αρχικά υπέδειξε) και αμύνθηκε σθεναρά στη μεγαλύτερη διάρκεια αγώνα.



Ο τερματοφύλακας Κουτσερένκο έκανε 6 αποκρούσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι αμυντικοί των γηπεδούχων αποσοβούσαν τα γκολ με… ηρωικά τάκλιν.



«Όλοι βλέπουν τα αμυντικά λάθη αλλά εγώ θέλω να σταθώ στα επιθετικά. Είχαμε πολλές προϋποθέσεις να σκοράρουμε. Στο πρώτο μέρος, το σκορ έπρεπε να είναι στο 0-3. Πρέπει να έχουμε περισσότερο ένταση επιθετικά» είπε ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το ματς.



Το γεγονός πως χάθηκαν τόσες ευκαιρίες, ακόμα και από το μισό μέτρο – που λέει ο λόγος, θα πρέπει να αποτελέσει στοιχείο βαθύτατου προβληματισμού στο τεχνικό επιτελείο.



Ειδικά για τον Μορόν που μέχρι πέρσι έκανε γκολ τη μισή ευκαιρία.



At the end of the day, που λένε και οι Αμερικάνοι, ο Αρης με τους τρεις βαθμούς, μείωσε στον πόντο τη διαφορά του από τον Παναθηναϊκο – ο οποίος ωστόσο έχει δύο λιγότερα παιχνίδια.



Σίγουρα η απεικόνιση της βαθμολογίας σήμερα δίνει ψυχολογικό μπουστάρισμα στην ομάδα ενόψει της δύσκολης συνέχειας.



Η 19 αγωνιστική της Super League είναι αφιερωμένη στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά της βίας, με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου.



Η δράση θεσπίστηκε πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια με αφορμή την δολοφονία του Αλκη Καμπανού.



Αύριο στις 11:00 o ΑΣ Αρης θα τελέσει το ετήσιο τρισάγιο στο χώρο που έλαβε χώρο η δολοφονία του Αλκη.



Το έγραψα και παραπάνω: η ανθρώπινη απώλεια είναι οριστική και πρέπει να αντιμετωπίζεται με απόλυτο και καθολικό σεβασμό.

31.01.2026, 21:12