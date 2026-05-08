Ανακαλύφθηκε τεράστιο κόκκινο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατίων στη Μιανμάρ
Ένα τεράστιο και σπάνιο κόκκινο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατίων (2,2 κιλων) ανακαλύφθηκε σήμερα (8/5) στη Μιανμάρ.

Το σπάνιο πετράδι ανακαλύφθηκε από ανθρακωρύχους κοντά στην πόλη Μογκόκ, που ονομάζεται «Κοιλάδα των Ρουμπινιών» και είναι γνωστή για εξόρυξη πολύτιμων ρουμπινιών και ζαφειριών.

Το συγκεκριμένο ρουμπίνι θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο σε βάρος που έχει βρεθεί ποτέ στη χώρα, όπως επισημαίνουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Global New Light of Myanmar, το ακατέργαστο ρουμπίνι βρέθηκε στα μέσα Απριλίου, μετά το παραδοσιακό φεστιβάλ της Πρωτοχρονιάς.

Η νέα ανακάλυψη θεωρείται πιο πολύτιμη λόγω του ανώτερου χρώματος και της ποιότητάς της. Φαίνεται να έχει μια μωβ-κόκκινη απόχρωση με κιτρινωπές αποχρώσεις, υψηλή ποιότητα χρώματος, μέτρια διαφάνεια και μια επιφάνεια με υψηλή ανακλαστικότητα.

Η Μιανμάρ παράγει έως και το 90% των ρουμπινιών παγκοσμίως, κυρίως από τις περιοχές Μογκόκ και Μονγκ Χσου. Οι πολύτιμοι λίθοι, τόσο εκείνοι που διακινούνται νόμιμα όσο και εκείνοι που διακινούνται λαθραία, αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας. 

Η εξόρυξη πολύτιμων λίθων αποτελεί, επίσης, πρωταρχική πηγή χρηματοδότησης για εθνοτικές ένοπλες ομάδες που αγωνίζονται για αυτονομία, ένας παράγοντας που έχει συμβάλει στην τροφοδότηση δεκαετιών εσωτερικών συγκρούσεων.
