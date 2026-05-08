Ανακαλύφθηκε τεράστιο κόκκινο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατίων στη Μιανμάρ
Το σπάνιο πετράδι βρέθηκε κοντά στην πόλη Μογκόκ, που ονομάζεται «Κοιλάδα των Ρουμπινιών» και είναι γνωστή για εξόρυξη πολύτιμων ρουμπινιών και ζαφειριών
Ένα τεράστιο και σπάνιο κόκκινο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατίων (2,2 κιλων) ανακαλύφθηκε σήμερα (8/5) στη Μιανμάρ.
Το σπάνιο πετράδι ανακαλύφθηκε από ανθρακωρύχους κοντά στην πόλη Μογκόκ, που ονομάζεται «Κοιλάδα των Ρουμπινιών» και είναι γνωστή για εξόρυξη πολύτιμων ρουμπινιών και ζαφειριών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Global New Light of Myanmar, το ακατέργαστο ρουμπίνι βρέθηκε στα μέσα Απριλίου, μετά το παραδοσιακό φεστιβάλ της Πρωτοχρονιάς.
Η νέα ανακάλυψη θεωρείται πιο πολύτιμη λόγω του ανώτερου χρώματος και της ποιότητάς της. Φαίνεται να έχει μια μωβ-κόκκινη απόχρωση με κιτρινωπές αποχρώσεις, υψηλή ποιότητα χρώματος, μέτρια διαφάνεια και μια επιφάνεια με υψηλή ανακλαστικότητα.
Η εξόρυξη πολύτιμων λίθων αποτελεί, επίσης, πρωταρχική πηγή χρηματοδότησης για εθνοτικές ένοπλες ομάδες που αγωνίζονται για αυτονομία, ένας παράγοντας που έχει συμβάλει στην τροφοδότηση δεκαετιών εσωτερικών συγκρούσεων.
Το συγκεκριμένο ρουμπίνι θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο σε βάρος που έχει βρεθεί ποτέ στη χώρα, όπως επισημαίνουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Myanmar has announced the discovery of a massive ruby weighing 11,000 carats (2.2 kilograms), a rare find even for the country’s central gemstone hub of Mogok near Mandalay https://t.co/aeM6PXN7Y4— Bloomberg (@business) May 8, 2026
Η Μιανμάρ παράγει έως και το 90% των ρουμπινιών παγκοσμίως, κυρίως από τις περιοχές Μογκόκ και Μονγκ Χσου. Οι πολύτιμοι λίθοι, τόσο εκείνοι που διακινούνται νόμιμα όσο και εκείνοι που διακινούνται λαθραία, αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.
ミャンマー中部にある都市で宝石の産地として有名なモゴックで、11,000カラット（約2.2kg）のルビーが発見され、5月7日午前にミンアウンフライン大統領をはじめ、副大統領、両議院議長、国軍最高司令官らが現物を手に取り確認した。 pic.twitter.com/pvM7xaZB1c— ミャンマーオタク🇲🇲 (@mingalar_myan) May 8, 2026
