Θα τοιχοκολλούσα στα αποδυτήρια τις αποδόσεις του Άρης-Λεβαδειακός

Όχι, δεν μ’ έχει πιάσει κάποια ξαφνική νοσταλγία για τον στρατό και θυμήθηκα τον all time classic στίχο, που έγραψε ο Πυθαγόρας και τραγούδησε ο Γιάννης Καλατζής, στο λαϊκό άσμα «Σταμούλη του λοχία».Αλλωστε εγώ θα έπρεπε να τραγούδαγα… «πώς καταντήσαμε σμηνία» καθώς υπηρέτησα στην Πολεμική Αεροπορία – και χωρίς βύσμα, μάλιστα.Το «πώς καταντήσαμε» μου ήρθε στο μυαλό βλέποντας τις προσφερόμενες αποδόσεις που υπάρχουν στις στοιχηματικές εταιρίες για το Αρης-Λεβαδειακός.Την ώρα που γράφω αυτές τις αράδες ο άσος και το διπλό έχουν, πάνω-κάτω, την ίδια απόδοση.Δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες ο Λεβαδειακός να γυρίσει σε φαβορί καθώς η τάση που επικρατεί, μετά τα παιχνίδια της προηγούμενης αγωνιστικής, είναι η πτώση του διπλού.Προφανώς αυτό συμβαίνει λόγω των πονταρισμάτων από τους παίκτες του στοιχήματος.Εν ολίγοις ο λαός παίζει το διπλό του Λεβαδειακού.Λογικό, θα μου έλεγε κάποιος, ειδικά με την εικόνα που έδειξαν οι δύο ομάδες την περασμένη εβδομάδα: o μεν Αρης ήταν οικτρός και υπέστη οδυνηρή ήττα από την ΑΕΛ, ο δε Λεβαδειακός, πραγματοποιώντας μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση, πέρασε θριαμβευτικά από το Αγρίνιο, κερδίζοντας με 1-3 τον Παναιτωλικό.Και προφανώς δεν είναι μόνο τα πιο πρόσφατα παιχνίδια των δύο ομάδων που οδηγούν τους παίκτες τους στοιχήματος στο διπλό αλλά η συνολική τους παρουσία.Ο Λεβαδειακός έχει την καλύτερη επίθεση στη Super League (42 γκολ), μετράει 26 ασίστ (που σημαίνει πως έχει πετύχει 26 τέρματα που προήλθαν από συνδυαστικό ποδόσφαιρο) κι έχει κάνει συνολικά 219 τελικές προσπάθειες. Χρειάζεται δηλ. περίπου 5 τελικές προσπάθειες για να σκοράρει.Ο Αρης, από την άλλη μεριά, έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος (14 γκολ), οι παίκτες του έχουν δώσει μόλις 7 ασίστ (ο Λεβαδειακός έχει τις τετραπλάσιες) και μετρούν 197 τελικές προσπάθειες.Τουτέστιν, οι «κιτρινόμαυροι» για να βάλουν ένα γκολ θα πρέπει να κάνουν 14 τελικές προσπάθειες – επίδοση που είναι τρεις φορές χειρότερη από την αντίστοιχη του Λεβαδειακού.