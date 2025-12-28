Το sold out με την Τσεντεβίτα η καλύτερη απάντηση στις διαιτητικές ασχήμιες

Κλείσιμο

Ούτε ένας.Τόσο στο παρελθόν, ως παίκτης, όσο και στο παρών, ως τζένεραλ μάνατζερ στον Αρη και την Εθνική, οι αντιδράσεις του ήταν και είναι εξόχως ήπιες -σε ένα χώρο, μάλιστα, όπου διαχρονικά κυριαρχούν οι φωνές και οι ακρότητες.Κι όμως οι κ.κ. οι Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης και Αναστασιάδης τον εξανάγκασαν χθες -με τις αποφάσεις τους στο ΑΕΚ-Αρης- να προβεί σε δήλωση για τη διαιτησία και μάλιστα στο ημίχρονο!Βλέπετε, η χθεσινή διαιτητική τριάδα είχε προλάβει να δώσει τα «διαπιστευτήριά» της εξ αρχής στην αναμέτρηση.Κάποια στιγμή, στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, οι βολές ήταν 0-15 (!) κατά του Αρη, τα φάουλ 1-8 εναντίον του και οι διαιτητές δεν είχαν δώσει ούτε ένα φάουλ κατά της ΑΕΚ για επτά, σερί, αγωνιστικά λεπτά.Το «αριστούργημά» τους όμως, σε αυτό το διάστημα, ήταν η μετατροπή του αντιαθλητικού φάουλ που έκανε Μπράουν, με επικίνδυνη αγκωνιά στο λαιμό του Νουά, σε φλόπινγκ κατά του Γάλλου άσου του Αρη!Μια φάση στην οποία ο Μίλιτσιτς δεν είχε το δικαίωμα να κάνει τζάλεντζ.Στο δεύτερο ημίχρονο το… τροπάριο των διαιτητικών αποφάσεων παρέμεινε αμετάβλητο οπότε η στατιστική, στο τέλος του αγώνα, αποτύπωσε με σαφήνεια το τι παίχτηκε επακριβώς: οι βολές ήταν 33-11 υπέρ της ΑΕΚ και τα φάουλ 17-27 κατά του Αρη.Το αντιστοίχως «εμβληματικό» σφύριγμα -όπως το «φλόπινγκ» στο πρώτο ημίχρονο- μας το προσέφεραν οι διαιτητές περίπου τέσσερα λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης: η Ενωση προηγείται με 72-69, ο Αρης έχει κατοχή, o Σίλβα κρατάει με τα δύο του χέρια τον Νουά και το πέμπτο του Γκαμπονέζου μετατρέπεται σε… επιθετικό φάουλ του Γάλλου!«Magnifique» - που θα έλεγαν και οι συμπατριώτες του Νουά.Ο οποίος Νουά (δεν τον ξέρω και πολύ καλά αλλά μου δίνει την εντύπωση πως -γενικώς- σαν χαρακτήρας είναι εξίσου ψύχραιμος με τον Ζήση) έγραψε στα social media του μετά το ματς: «Προφανές αντιαθλητικό φάουλ, αλλά παρ’ όλα αυτά παίρνω τεχνική ποινή για φλόπινγκ. Χρειάζομαι μια εξήγηση, φίλε».Mon ami, εδώ είναι Ελλάδα, το άθλημα παίζεται αλλιώς.