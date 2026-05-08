Επιχείρηση εκτόνωσης από τον Φεντερίκο Βαλβέρδε: Δεν με χτύπησε ο Τσουαμενί, ούτε εγώ χτύπησα εκείνον
Με γραπτή δήλωση του ο Ουρουγουανός πήρε την ευθύνη για το επεισόδιο με τον Τσουαμενί και προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της σύγκρουσης με τον συμπαίκτη του
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, κι αφού είχε προηγηθεί η διπλή ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης (για την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί που συνεπλάκησαν στην προπόνηση και για το ότι ο πρώτος έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση) ο Ουρουγουανός μέσος με γραπτή του δήλωση προσπάθησε να... μαζέψει το όλο θέμα.
Σε μια κλασική προσπάθεια damage control, ο εκ των αρχηγών της Ρεάλ ναι μεν παραδέχθηκε ότι υπήρχε λεκτική αντιπαράθεση των δυο τους στα αποδυτήρια, αλλά διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρχε συμπλοκή. Ο 28χρονος ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, ζήτησε συγνώμη από τον οργανισμό και τον κόσμο και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του κλαμπ και των συμπαικτών του.
Αναλυτικά η δήλωση του Φεντερίκο Βαλβέρδε:
«Χθες είχα ένα επεισόδιο με έναν συμπαίκτη μου κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η κούραση από τον ανταγωνισμό και η απογοήτευση έκαναν τα πάντα να μοιάζουν διογκωμένα. Σε ένα φυσιολογικό αποδυτήριο, αυτά συμβαίνουν και συνήθως λύνονται εσωτερικά χωρίς να γίνονται δημόσια.
Προφανώς, κάποιος εδώ διαδίδει φήμες, και με μια σεζόν χωρίς τίτλους, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πάντα υπό εξέταση, όλα μεγεθύνονται. Σήμερα είχαμε άλλη μια διαφωνία. Κατά τη διάρκεια του καβγά, χτύπησα κατά λάθος σε ένα τραπέζι, προκαλώντας ένα μικρό σκίσιμο στο μέτωπό μου που απαίτησε μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο».
Σε καμία περίπτωση δεν με χτύπησε ο συμπαίκτης μου, ούτε εγώ τον χτύπησα.
Νιώθω ότι ο θυμός μου για την κατάσταση, η απογοήτευση βλέποντας κάποιους από εμάς να παλεύουμε να βγάλουμε το τέλος της σεζόν δίνοντας τα πάντα, με έφερε στο σημείο να λογομαχήσω με έναν συμπαίκτη μου. Λυπάμαι. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη γιατί αυτή η κατάσταση με πονάει, αυτή η στιγμή που περνάμε είναι οδυνηρή.
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου και δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος. Το αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση πραγμάτων που καταλήγουν σε έναν ανόητο καβγά, βλάπτοντας την εικόνα μου και αφήνοντας περιθώρια αμφιβολίας που θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός ατυχήματος».
Δεν σκόπευα να μιλήσω μέχρι το τέλος της σεζόν. Αποκλειστήκαμε από το Champions League και κράτησα τον θυμό και τη δυσαρέσκειά μου για τον εαυτό μου. Σπαταλήσαμε άλλη μια χρονιά και δεν ήμουν σε θέση να ποστάρω στα social media όταν το μόνο πρόσωπο που έπρεπε να δείξω ήταν στο γήπεδο. Γι' αυτό είμαι αυτός που είναι πιο λυπημένος και πονάει περισσότερο που περνάω αυτή την κατάσταση, η οποία με εμποδίζει να παίξω στον επόμενο αγώνα λόγω ιατρικών αποφάσεων.
Πάντα έδινα τα πάντα, μέχρι το τέλος, και με πονάει περισσότερο από τον καθένα που δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Είμαι στη διάθεση του συλλόγου και των συμπαικτών μου για να συνεργαστώ σε οποιαδήποτε απόφαση κρίνουν απαραίτητη. Σας ευχαριστώ».
