Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.
Πολύ ικανοποιημένος από τη συνάντηση με τον Τραμπ δηλώνει ο Λούλα, δείτε βίντεο
Πολύ ικανοποιημένος από τη συνάντηση με τον Τραμπ δηλώνει ο Λούλα, δείτε βίντεο
Σε δηλώσεις του ο Βραζιλιάνος πρόεδρος τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος του αποκάλυψε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής στις ΗΠΑ
Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα δήλωσε σήμερα πως είναι «πολύ ικανοποιημένος» μετά τη συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
«Θεωρώ πως ήταν μια σημαντική συνάντηση για τη Βραζιλία και σημαντική επίσης για τις ΗΠΑ. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία. Και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός, είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφρυωμένος», είπε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε συνέντευξη Τύπου.
Ο Λούλα ανέφερε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Βραζιλία είναι ανοικτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της.
Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο στη Βραζιλία, ο Λούλα εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή. «Θεωρώ πως θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας τον βραζιλιάνικο λαό να αποφασίσει για το πεπρωμένο του», είπε.
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δήλωσε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι είναι πρόθυμος να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας. Αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής στην Κούβα.
«Θεωρώ πως ήταν μια σημαντική συνάντηση για τη Βραζιλία και σημαντική επίσης για τις ΗΠΑ. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία. Και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός, είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφρυωμένος», είπε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε συνέντευξη Τύπου.
Ο Λούλα ανέφερε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Βραζιλία είναι ανοικτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της.
Encontro com o presidente dos Estados Unidos, @POTUS, em Washington.— Lula (@LulaOficial) May 7, 2026
🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/bfg2qqYxIg
Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο στη Βραζιλία, ο Λούλα εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή. «Θεωρώ πως θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας τον βραζιλιάνικο λαό να αποφασίσει για το πεπρωμένο του», είπε.
🇺🇸🇧🇷 'We are 2 largest democracies in the hemisphere' — Lula after closed-door Trump meeting— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 7, 2026
Told Trump 'it’s important for US to regain interest in Brazil’s affairs' https://t.co/Bq8IezTSdW pic.twitter.com/CsPo5cKmxE
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δήλωσε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι είναι πρόθυμος να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας. Αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής στην Κούβα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα