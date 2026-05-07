Πολύ ικανοποιημένος από τη συνάντηση με τον Τραμπ δηλώνει ο Λούλα, δείτε βίντεο
Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα Ντόναλντ Τραμπ Βραζιλία ΗΠΑ Σπάνιες Γαίες

Σε δηλώσεις του ο Βραζιλιάνος πρόεδρος τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος του αποκάλυψε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής στις ΗΠΑ

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα δήλωσε σήμερα πως είναι «πολύ ικανοποιημένος» μετά τη συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Θεωρώ πως ήταν μια σημαντική συνάντηση για τη Βραζιλία και σημαντική επίσης για τις ΗΠΑ. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία. Και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός, είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφρυωμένος», είπε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Λούλα ανέφερε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Βραζιλία είναι ανοικτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της.


Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο στη Βραζιλία, ο Λούλα εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή. «Θεωρώ πως θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας τον βραζιλιάνικο λαό να αποφασίσει για το πεπρωμένο του», είπε.


Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δήλωσε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι είναι πρόθυμος να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας. Αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής στην Κούβα.
