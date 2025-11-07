Αρης: Απαγορεύεται το… τρεις εξαμαρτείν

Κλείσιμο

Το… τρεις εξαμαρτείν, στα παιχνίδια πριν τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, απαγορεύεται για τους «κιτρινόμαυρους» που θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να κερδίσουν τον Αστέρα Τρίπολης το μεσημέρι της Κυριακής στο Χαριλάου.Εχει μπει ο Νοέμβριος και ο Αρης εξακολουθεί να αναζητά αγωνιστική ταυτότητα, ένα ζήτημα που θα έπρεπε να έχει επιλύσει στο international break του Σεπτέμβρη.Οι πολλοί τραυματισμοί, η αλλαγή προπονητή και οι συνεχείς δοκιμές συστημάτων από τον Μανόλο Χιμένεθ προφανώς κι έχουν παίξει το ρόλο τους.Ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός έχει δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα, σε διατάξεις και επιλογές προσώπων, εκτός από την ταυτόχρονη παρουσία του Μορόν και του Αλφαρέλα στην ενδεκάδα.Οι δύο επιθετικοί του Αρη ουσιαστικά έχουν αγωνιστεί μαζί μόνο στο τελευταίο 20λεπτο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό - σε ένα ματς που είχε γίνει κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων.Με τον Παναθηναϊκό ο Αλφαρέλα ξεκίνησε βασικός αλλά αντικαταστάθηκε από τον Μορόν στο ημίχρονο, με το Αιγάλεω για το Κύπελλο έπαιξε μόνο ο Ισπανός και το περασμένο Σάββατο, στο «Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος πήρε τη θέση του Μορόν στο 81ο λεπτό.O Αλφαρέλα μπορεί να καλύψει τις θέσεις τόσο του αριστερού εξτρέμ όσο και του δεύτερου επιθετικού και πιστεύω πως η παρουσία του θα απελευθερώσει σε κάποιο βαθμό τον Μορόν.Ένα από τα βασικά προβλήματα του φετινού Αρη είναι το γκολ: λίγοι από τους παίκτες του (Μορόν, Μισεουί, Δώνης άντε και ο Μόντσου) φαίνεται πως έχουν σύνδεση με τα αντίπαλα δίχτυα.Οι ακραίοι μπακ και οι εξτρέμ δεν σκοράρουν, οι μέσοι σπάνια κάνουν ακόμη και τελικές προσπάθειες και οι στόπερ μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι μόνο στις στημένες φάσεις.Οπότε το να μένει εκτός ενδεκάδας ένας παίκτης που πέρσι σημείωσε 9 γκολ σε 17 ματς της Super League με την Athens Kallithea μου φαίνεται κάπως παράταιρο.Σχετικά με την ενδεκάδα για το ματς της Κυριακής, κάτω από τα δοκάρια θα επιστρέψει ο Διούδης, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.Στην άμυνα, με δεδομένες τις απουσίες των Φαμπιάνο και Μεντίλ, οι τέσσερις που ξεκίνησαν με τον Ολυμπιακό δεν θα αλλάξουν (Φαντιγκά, Αλβαρο, Σούντμπεργκ και Τεχέρο).