Σιδηρόπουλος και Φωτιάς ξανά σε ματς του Αρη, όπως τότε με τον Μπρινιόλι και τον Σουλεϊμάνοφ

Σύμφωνα με τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ο Κουμπαράκης, που ήταν στο VAR, την έβγαλε καθαρή, αν και ήταν αυτός που κάλεσε για on field review τον Κατσικογιάννη.Ενδεχομένως ο Συριανός διαιτητής να αντιμετωπίζεται σαν προστατευόμενο είδος από την ΕΠΟ/ΚΕΔ αφού ασκεί αποκλειστικά και μόνο καθήκοντα Varίστα!Ο Κουμπαράκης δεν ορίζεται ποτέ σαν on field διαιτητής μιας και αδυνατεί να περάσει τα απαραίτητα τεστ φυσικής κατάστασης, λόγω των διαφόρων προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.Τέλος πάντων, η τελική ευθύνη για την οποιαδήποτε απόφαση βαρύνει πάντα τον on field διαιτητή οπότε ο Βάλερι στράφηκε και ρώτησε, σε έντονο -όπως λέγεται- ύφος, τον Κατσικογιάννη, τι ακριβώς είδε στο μόνιτορ και αποφάσισε να ακυρώσει αυτό το γκολ.Ο ρέφερι από την εύανδρο Ηπειρο κάτι πήγε να ψελλίσει για επιθετικό φάουλ αλλά ο Βάλερι, σαν γνήσιος Ρωμαίος που είναι, του αφαίρεσε -ενδεχομένως και με αγένεια- το λόγο λέγοντας: «δεν υπάρχει κανένα επιθετικό φάουλ, είναι απαράδεκτο να ακυρώνουμε αυτά τα γκολ για φάουλ»!Φυσικά η ΚΕΔ απέφυγε να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη φάση στο εβδομαδιαίο βίντεο με τις επίμαχες διαιτητικές αποφάσεις της αγωνιστικής.Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο δηλ. ένα κραυγαλέο λάθος κατά του Αρη να κόβεται από το καθιερωμένο, εβδομαδιαίο βίντεο των Λανουά και Βάλερι.Είχε συμβεί και μετά το εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό για τη regular season.Τότε ήταν ο Τζήλος on field διαιτητής και ο Πολυχρόνης στο VAR οι οποίοι δεν γνώριζαν την τροποποίηση του κανονισμού για γκολ στο οποίο έχει προηγηθεί «πάσα» από χέρι - το οποίο χέρι όμως βρίσκεται σε φυσική θέση.Σε εκείνη τη φάση ο Νταρίντα είχε σκοράρει μετά από εξοστρακισμό της μπάλας από το χέρι του Σίστο. Ωστόσο το χέρι του Δανού εξτρέμ βρίσκονταν σε κανονική θέση οπότε, βάσει της τροποποίησης του κανονισμού που έχει γίνει εδώ και 2-3 χρόνια, το γκολ θα έπρεπε να είχε μετρήσει κανονικά.Βλέπετε τότε, σε εκείνο το βίντεο, ο αρχιδιαιτητής Λανουά είχε συμπεριλάβει και φάσεις από τους αγώνες Κυπέλλου που είχαν προηγηθεί.Το μεγαλύτερο λάθος ήταν – ω του θαύματος- και πάλι κατά του Αρη με την αλήστου μνήμης καρατιά του Μπρινιόλι στον Σουλεϊμάνοφ.