Το βιβλίο Τσίπρα: Πάμε σαν άλλοτε;

Κλείσιμο

Προφανώς αυτό δεν ισχύει για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς είναι δεδομένο ότι στις επόμενες εκλογές θα ζητήσει με ένα νέο κομματικό σχήμα την ψήφο του ελληνικού λαού. Επομένως, η εξιστόρηση της πορείας προς την «Ιθάκη» του δεν είναι ένας απολογισμός, αλλά ένα εφαλτήριο για τις εκλογικές μάχες που επέρχονται.Τι είναι λοιπόν αυτό το βιβλίο που θα βγει στην αγορά με τίμημα 28 ευρώ; Προφανώς δεν είναι συνεισφορά στην Ιστορία του τόπου – αλλιώς βλέπει ο συγγραφέας τα πεπραγμένα ενός στελέχους που περιλαμβάνεται στα επόμενα σχέδιά του και αλλιώς κάποιου άλλου με τον οποίον έχει κλείσει τα τεφτέρια του.Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει κλείσει δεκαετία από την στιγμή που εξελέγη πρωθυπουργός, στην κορύφωση της μνημονιακής περιπέτειας της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας. Σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές είναι εν ζωή – όπως εν ζωή είμαστε και όλοι εμείς που υπομείναμε τις μεγάλες δοκιμασίες για να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ.Ασχέτως του τι γράφει ο πρώην πρωθυπουργός - τα οποία προς το παρόν βγαίνουν αποσπασματικά στη δημοσιότητα - η ελληνική κοινωνία πλήρωσε τεράστιο τίμημα τα χρόνια των Μνημονίων. Και το ερώτημα για το παρόν και το μέλλον είναι κατά πόσον οι συνθήκες είναι τέτοιες που το εκλογικό σώμα μπορεί να επανέλθει στην ψυχολογία των αρχών του 2015, όταν έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα, την πρωτοκαθεδρία στην ελληνική πολιτική σκηνή.Θα ερχόταν ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια; Η συμμαχία με τον – όποιον - Πάνο Καμμένο για την εξασφάλιση της δεδηλωμένης θα μπορούσε να επαναληφθεί υπό τις σημερινές συνθήκες, όπου αφθονούν τα κόμματα με «αντισυμβατική» ψυχολογία;Τα δεδομένα είναι αμείλικτα: η ΝΔ, που κυβερνά εδώ και 6,5 χρόνια, έχει εξασφαλισμένη μία διαφορά που κυμαίνεται από 11 έως 17 μονάδες σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, που έχει προς το παρόν την δεύτερη θέση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει τίποτα ως προς την εξασφάλιση της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, μιας και η ΝΔ υπό προϋποθέσεις – κόμμα Σαμαρά και κόμμα Καρυστιανού – θα μπορούσε να χάσει ακόμα και το μπόνους του εκλογικού νόμου στην επόμενη εθνική κάλπη.Τι θα συμβεί μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου των εκλογών σε ένα τέτοιο σενάριο; Η αδυναμία της ΝΔ θα μεταβληθεί σε υπαρξιακό δίλημμα στον δεύτερο γύρο – ένα δίλημμα που θα επαναφέρει τους σημερινούς αναποφάσιστους ψηφοφόρους στο κυβερνών κόμμα που θα του ξαναδώσουν την αυτοδυναμία; Ή θα χρειαστεί ένας Καμμένος του 2027 προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διακυβέρνηση της χώρας; Και θα μπορούσε αυτός να είναι ο Αλέξης Τσίπρας;Προφανώς, δεν θα πάρουμε απαντήσεις επ’ αυτού από το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να ζητήσει την ψήφο μας – και αυτό δεν συμπεριλαμβάνει την όποια μετεκλογική συμμαχία που θα μπορούσε να τον επαναφέρει στην διακυβέρνηση, έστω και σε έναν διαφορετικό ρόλο.Σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα δεν είναι όπως το 2012, ούτε όπως το 2015. Και κανείς δεν μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω – η Ελλάδα έχει γυρίσει αρκετές σελίδες από τότε. Και ο καθένας πρέπει να αναζητήσει τον ρόλο του στις νέες συνθήκες. Αλλά όταν τον βρει, πρέπει και να τον υπηρετήσει.