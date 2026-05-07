Δικαστήριο στο Ισραήλ καλεί τον Νετανιάχου να καταθέσει σφραγισμένο ιατρικό φάκελο για τον καρκίνο του προστάτη
Δικαστήριο στο Ισραήλ καλεί τον Νετανιάχου να καταθέσει σφραγισμένο ιατρικό φάκελο για τον καρκίνο του προστάτη
Η υπόθεση αφορά αγωγή δυσφήμισης που κατέθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά δημοσιογράφων και επικριτών του
Να καταθέσει τον ιατρικό του φάκελο, μαζί με τα στοιχεία σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη για τον οποίο υποβλήθηκε πρόσφατα σε θεραπεία, καθώς και πληροφορίες για το πότε διαγνώστηκε αρχικά η ασθένεια, διέταξε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου δικαστήριο στη Ράμλα του Ισραήλ.
Η απόφαση εκδόθηκε από τον δικαστή Μεναχέμ Μιζράχι στο πλαίσιο της αγωγής δυσφήμισης που έχει καταθέσει ο Νετανιάχου εναντίον των δημοσιογράφων Ούρι Μισγκάβ και Μπεν Κασπίτ, καθώς και κατά του δικηγόρου, ακτιβιστή και γνωστού επικριτή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Γκόνεν Μπεν Γιτζάκ.
Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν υποστηρίξει δημόσια το 2024 ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μισγκάβ κατέθεσε αίτημα στο δικαστήριο να κληθούν ως μάρτυρες ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Νετανιάχου, καθώς και ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη.
Το αίτημα κατατέθηκε μετά την αποκάλυψη του Νετανιάχου τον περασμένο μήνα ότι είχε διαγνωστεί και υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη — πληροφορία που δημοσιοποίησε για πρώτη φορά.
Ο δικαστής αποφάσισε ότι ο Νετανιάχου πρέπει να παραδώσει επικαιροποιημένο ιατρικό φάκελο στο δικαστήριο έως τις 13 Μαΐου. Σύμφωνα με την απόφαση, ο φάκελος θα παραμείνει σφραγισμένος και δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα.
Παράλληλα, ο δικαστής ζήτησε από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας να συντάξει και να υπογράψει επίσημη επιστολή που θα συνοδεύει τον φάκελο, πιστοποιώντας ότι τα στοιχεία αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού και περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για «τον χρόνο κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ο καρκίνος του προστάτη του ενάγοντος».
Ο δικαστής σημείωσε επίσης ότι αφού καταθέσει ο ίδιος ο Νετανιάχου στην υπόθεση, θα αποφασίσει αν θα κληθούν τελικά οι δύο γιατροί να καταθέσουν στο δικαστήριο.
Η απόφαση εκδόθηκε από τον δικαστή Μεναχέμ Μιζράχι στο πλαίσιο της αγωγής δυσφήμισης που έχει καταθέσει ο Νετανιάχου εναντίον των δημοσιογράφων Ούρι Μισγκάβ και Μπεν Κασπίτ, καθώς και κατά του δικηγόρου, ακτιβιστή και γνωστού επικριτή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Γκόνεν Μπεν Γιτζάκ.
Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν υποστηρίξει δημόσια το 2024 ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μισγκάβ κατέθεσε αίτημα στο δικαστήριο να κληθούν ως μάρτυρες ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Νετανιάχου, καθώς και ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη.
Το αίτημα κατατέθηκε μετά την αποκάλυψη του Νετανιάχου τον περασμένο μήνα ότι είχε διαγνωστεί και υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη — πληροφορία που δημοσιοποίησε για πρώτη φορά.
Ο δικαστής αποφάσισε ότι ο Νετανιάχου πρέπει να παραδώσει επικαιροποιημένο ιατρικό φάκελο στο δικαστήριο έως τις 13 Μαΐου. Σύμφωνα με την απόφαση, ο φάκελος θα παραμείνει σφραγισμένος και δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα.
Παράλληλα, ο δικαστής ζήτησε από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας να συντάξει και να υπογράψει επίσημη επιστολή που θα συνοδεύει τον φάκελο, πιστοποιώντας ότι τα στοιχεία αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού και περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για «τον χρόνο κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ο καρκίνος του προστάτη του ενάγοντος».
Ο δικαστής σημείωσε επίσης ότι αφού καταθέσει ο ίδιος ο Νετανιάχου στην υπόθεση, θα αποφασίσει αν θα κληθούν τελικά οι δύο γιατροί να καταθέσουν στο δικαστήριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα