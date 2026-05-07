Δικαστήριο στο Ισραήλ καλεί τον Νετανιάχου να καταθέσει σφραγισμένο ιατρικό φάκελο για τον καρκίνο του προστάτη
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Καρκίνος Προστάτη Ισραήλ Δικαστήριο

Δικαστήριο στο Ισραήλ καλεί τον Νετανιάχου να καταθέσει σφραγισμένο ιατρικό φάκελο για τον καρκίνο του προστάτη

Η υπόθεση αφορά αγωγή δυσφήμισης που κατέθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά δημοσιογράφων και επικριτών του

Δικαστήριο στο Ισραήλ καλεί τον Νετανιάχου να καταθέσει σφραγισμένο ιατρικό φάκελο για τον καρκίνο του προστάτη
4 ΣΧΟΛΙΑ
Να καταθέσει τον ιατρικό του φάκελο, μαζί με τα στοιχεία σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη για τον οποίο υποβλήθηκε πρόσφατα σε θεραπεία, καθώς και πληροφορίες για το πότε διαγνώστηκε αρχικά η ασθένεια, διέταξε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου δικαστήριο στη Ράμλα του Ισραήλ.

Η απόφαση εκδόθηκε από τον δικαστή Μεναχέμ Μιζράχι στο πλαίσιο της αγωγής δυσφήμισης που έχει καταθέσει ο Νετανιάχου εναντίον των δημοσιογράφων Ούρι Μισγκάβ και Μπεν Κασπίτ, καθώς και κατά του δικηγόρου, ακτιβιστή και γνωστού επικριτή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Γκόνεν Μπεν Γιτζάκ.

Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν υποστηρίξει δημόσια το 2024 ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μισγκάβ κατέθεσε αίτημα στο δικαστήριο να κληθούν ως μάρτυρες ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Νετανιάχου, καθώς και ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη.

Το αίτημα κατατέθηκε μετά την αποκάλυψη του Νετανιάχου τον περασμένο μήνα ότι είχε διαγνωστεί και υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη — πληροφορία που δημοσιοποίησε για πρώτη φορά.

Ο δικαστής αποφάσισε ότι ο Νετανιάχου πρέπει να παραδώσει επικαιροποιημένο ιατρικό φάκελο στο δικαστήριο έως τις 13 Μαΐου. Σύμφωνα με την απόφαση, ο φάκελος θα παραμείνει σφραγισμένος και δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, ο δικαστής ζήτησε από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας να συντάξει και να υπογράψει επίσημη επιστολή που θα συνοδεύει τον φάκελο, πιστοποιώντας ότι τα στοιχεία αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού και περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για «τον χρόνο κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ο καρκίνος του προστάτη του ενάγοντος».

Ο δικαστής σημείωσε επίσης ότι αφού καταθέσει ο ίδιος ο Νετανιάχου στην υπόθεση, θα αποφασίσει αν θα κληθούν τελικά οι δύο γιατροί να καταθέσουν στο δικαστήριο.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης