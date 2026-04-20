Το φάντασμα του ΠΑΟΚ μπορεί να τα χάσει όλα!

Από εδώ και πέρα για την ομάδα του Λουτσέσκου μεγάλη σημασία έχει η επόμενη μέρα…Μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ παρατάχθηκε μία υγιής ομάδα από όλες τις πλευρές και βρήκε απέναντί της έναν απόλυτα άρρωστο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ ήταν πρώτη, φορμαρισμένη, με ρυθμό, πολλές λύσεις και παίκτες που φυσικά εξακολουθούν να έχουν πίστη στο σχέδιό τους. Ο ΠΑΟΚ την κόντραρε επί της ουσίας για ένα-δύο δεκάλεπτα, αφού οι δικοί του αγωνιζόμενοι ακόμη… κλαίνε τους απόντες!Τελειωμένοι από κάθε πλευρά εμφανίζονται οι ασπρόμαυροι αφού λυγίζουν και παραδίδουν όπλα σε κάθε δυσκολία. Για να είμαστε ειλικρινείς αυτή η ανημπόρια είναι μία κατάσταση που ταλαιπωρεί τον ΠΑΟΚ εδώ και πολλές εβδομάδες. Από τότε στη Λάρισα με το άδικο για την ΑΕΛ 1-1. Από το Βόλο και το απίθανο 2-1, από το 0-0 με τον Παναθηναϊκό και τη χθεσινή εικόνα-έκτρωμα… Πολλά! Πάρα πολλά πλέον για να μένουμε στους λόγους που οδήγησαν τον Δικέφαλο σε αυτή την εικόνα-ντροπής. Τι σημασία έχουν οι λόγοι τώρα, μπροστά στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης;Έχει πλέον αξία να καταγράφουμε ότι από τον ΠΑΟΚ λείπει ο Μεϊτέ; Ας δουν πώς θα βρουν λύση με το ισχίο του και ας αφήσουμε το μοιρολόι για την μόνιμη απουσία. Φθάνει! Τι σημασία έχει πλέον ότι δεν έπαιζε ο Ζίβκοβιτς και ο Κένι; Αποδείχθηκε ότι όλη αυτή η κατάσταση έδωσε άλλοθι στους παρόντες, οι οποίοι έχουν σταματήσει την προσπάθεια να παίξουν σαν ΠΑΟΚ! Έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους, λένε με κάθε τρόπο ότι δεν μπορούν και χθες πραγματικά εκτέθηκαν, παρουσιάζοντας εικόνα που προκαλούσε λύπηση για ματς που έκρινε την προσπάθεια για πρωτάθλημα. Αν είναι δυνατόν…Δεν έχει σημασία η ατομική απόδοση των παικτών όταν όλο το σύνολο δεν έχει ενέργεια, δεν έχει αυτοπεποίθηση και δεν έχει καμία δυνατότητα να αντέξει το λάθος! Κάθε λάθος και κάθε στραβή μέσα στο παιχνίδι είναι πλέον μοιραία για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Καμία αυτοπεποίθηση, χαμένες μονομαχίες και αγωνιστικό πλάνο και ένα γκρουπ που απλά περιμένει να αποδεχθεί το μοιραίο.Το απόλυτο αδιέξοδο για την ίδια αυτή ομάδα που μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου πετούσε σε όλα τα ντέρμπι τα οποία κέρδιζε καθαρά και δίκαια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο! Σύνολο παραγόντων και συνδυασμός αγωνιστικών και ψυχοπνευματικών παραγόντων. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι υπό το μηδέν ψυχολογικά και αυτό επηρεάζει τα πάντα! Γιατί; Γιατί το έχουν πιστέψει βαθιά μέσα τους ότι χωρίς Μεϊτέ και Ζίβκοβιτς ΔΕΝ είναι ομάδα. Αν είναι δυνατόν…Ο ΠΑΟΚ τελείωσε για το πρωτάθλημα και φυσικά με αυτή την εικόνα δεν θα έχει τύχη ούτε για τη δεύτερη θέση. Εννοείται ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή της χρονιάς παρουσιάζει χειρότερη εικόνα και από τον ΟΦΗ τον οποίο αντιμετωπίζει το ερχόμενο Σάββατο για το κύπελλο. Αυτή η ομάδα-φάντασμα φυσικά μπορεί να τα χάσει όλα και μετά… ακόμη να κλαίει για τους τραυματισμούς και το κακό που την βρήκε…Πάνω απ' όλα... Χρόνια Πολλά στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα και από κάθε εφήμερο αποτέλεσμα. Σεβασμός στους προγόνους μας και σε όσους έχασαν τη ζωή τους για ΠΑΟΚ!