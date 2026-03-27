Που είναι η βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ;

Κάθε ομάδα έχει ένα ρόστερ και μέσα από αυτό στην πορεία των αγώνων διαμορφώνεται ο βασικός κορμός. Στο τέλος-τέλος για κάθε σύνολο προκύπτει μία ενδεκάδα που θεωρείται η καλύτερη, η πιο δυνατή ή η πιο ιδανική για τον κάθε προπονητή. Η ενδεκάδα που σε καλές συνθήκες θα χρησιμοποιούσε στα περισσότερα ματς ή αυτή που όταν όλοι είναι υγιείς θα έβαζε ο προπονητής σε έναν αγώνα-τελικό.Με μία όσο γίνεται πιο αντικειμενική προσέγγιση μπορούμε να αναδείξουμε αυτή την καλύτερη δυνατή ή την ιδανική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για φέτος. Έχουμε καλή εικόνα της ομάδας του Λουτσέσκου, της φιλοσοφίας και του σχηματισμού του, βεβαίως και των 48 αγώνων που έχει δώσει μέχρι τώρα. Μπορούμε με σχετική ευκολία να αναδείξουμε ως καλύτερη ενδεκάδα του ΠΑΟΚ την ακόλουθη:Παβλένκα με Μιχαηλίδη-Κεντζιόρα στα στόπερ και Μπάμπα-Κένι στα πλάγια μπακ. Ο Μεϊτέ αναμφισβήτητα στα χαφ και στον παρτενέρ του μπορούμε να βάλουμε είτε τον Οζντόεφ είτε τον Ζαφείρη που ήρθε τον Ιανουάριο. Στο δέκα ο Κωνσταντέλιας, δεξιά ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης; Που και ποιος να διαφωνήσει; Στο τέρμα; Βεβαίως μπορεί να αναδειχθεί καλύτερος για φέτος ο Τσιφσής, απλά ο Λουτσέσκου στις πιο πολλές περιπτώσεις που και οι δύο ήταν διαθέσιμοι και υγιείς, επέλεγε τον Παβλένκα. Στις άλλες θέσεις δεν τίθεται ζήτημα, ενώ στα χαφ μπορούμε πραγματικά να κρατήσουμε δίπλα στον Μεϊτέ και τον Οζντόεφ, αλλά και τον Ζαφείρη.Ε το εκπληκτικό είναι ότι αυτή η καλύτερη ή κορυφαία ή ιδανική για τον Λουτσέσκου ενδεκάδα ΕΧΕΙ ΠΑΙΞΕΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ! Απίστευτο και όμως αληθινό! Σε 48 επίσημα ματς του ΠΑΟΚ ο προπονητής κατάφερε να παρατάξει την ενδεκάδα που δείχνει και μάλλον είναι η πιο ποιοτική του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ! Μία φορά στον ματς Λυών-ΠΑΟΚ έπαιξε με μία αλλαγή στο τέρμα και με τον Τσιφτσή αντί του Παβλένκα! Ήταν εκεί που ο περίεργος Ισπανός διαιτητής απέβαλε τον Κωνσταντέλια στο 41΄! Ούτε εκεί τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ να απολαύσει και να αξιοποιήσει τους καλύτερούς του παίκτες μαζί. Από εκεί και πέρα σπάνια μέσα στη σεζόν σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη ο ΠΑΟΚ έπαιζε με δύο απουσίες! Τις περισσότερες φορές είχε από τρεις και πάνω σε σχέση με αυτή την ενδεκάδα, με αποκορύφωμα τον αγώνα Θέλτα-ΠΑΟΚ μέσα στον Φεβρουάριο που παρατάχθηκε με μείον δέκα!Σε 24 ματς δεν χρησιμοποίησε τον Παβλένκα! Σε 13 τον Μιχαηλίδη! Και στις δύο αυτές περιπτώσεις υπήρξαν και αγώνες που το έκανε από επιλογή, αλλά αρκετές από ανάγκη. Σε 11 αγώνες έχασε τον Μεϊτέ, με τον οποίο βέβαια έγινε κακή διαχείριση στο πρώτο μισό της σεζόν. Έντεκα ματς έχασε ο Ζίβκοβιτς και από 15 ο κορυφαίος Κωνσταντέλιας και ο καλύτερος φορ Γιακουμάκης! Είναι δυνατόν;Γίνεται έτσι να φθάσει στο απόγειο της απόδοσής της, αλλά και της αποτελεσματικότητάς της κάποια ομάδα που έχει μεγάλους στόχους σε πολλά ματς και διοργανώσεις; Ο ΠΑΟΚ την «πάτησε» σε αυτόν τον τομέα και σίγουρα πρέπει να έμαθε! Έτσι όπως ήρθε η κατάσταση ο Λουτσέσκου ελπίζει ότι στους τελευταίους εφτά τελικούς σε playoffs και κύπελλο θα έχει όσο γίνεται λιγότερες απώλειες στον βασικό του κορμό. Σε κάθε περίπτωση όλοι ξέρουν ότι ο πλήρης ΠΑΟΚ είναι ο καλύτερος…