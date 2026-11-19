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Συνάντηση Πούτιν με Τακαΐτσι στην Κίνα: Στο τραπέζι η σύλληψη για κατασκοπεία και η κατάσχεση περιουσίας της Japan Tobacco
Συνάντηση Πούτιν με Τακαΐτσι στην Κίνα: Στο τραπέζι η σύλληψη για κατασκοπεία και η κατάσχεση περιουσίας της Japan Tobacco
Η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός έθεσε τις διαφωνίες του Τόκιο στη μισάωρη συνομιλία τους, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν στη συνέχιση της επικοινωνίας
Την πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση είχαν το βράδυ της Τετάρτης (18/11) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σεντζέν της Κίνας. Η συζήτησή τους διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης επιδείνωσης των σχέσεων ανάμεσα στη Μόσχα και το Τόκιο.
Τη συνάντηση επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
«Κατά τη διάρκεια δείπνου, έγινε συζήτηση» ανάμεσα στους δύο ηγέτες αργά το βράδυ της Τετάρτης, ανέφερε ο Ιάπωνας διπλωμάτης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η κράτηση Ιάπωνα δημοσιογράφου από τις ρωσικές αρχές, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για κατασκοπεία.
Η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός έθεσε επίσης το ζήτημα της πρόσφατης κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της Japan Tobacco στη Ρωσία, υπόθεση που έχει προκαλέσει νέες τριβές μεταξύ των δύο χωρών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για περίπου μισή ώρα και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα, παρά τις διαφωνίες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις τους.
Η συντηρητική, εθνικιστικών θέσεων πρωθυπουργός είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Πεκίνο με δηλώσεις της για την Ταϊβάν, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.
Οι τοποθετήσεις της είχαν οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των σινοϊαπωνικών σχέσεων, δημιουργώντας ένα ακόμη πεδίο διπλωματικής έντασης στην περιοχή.
Η συνάντηση με τον Πούτιν πραγματοποιήθηκε, συνεπώς, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ιαπωνία αντιμετωπίζει σοβαρές διπλωματικές διαφωνίες τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα.
Τη συνάντηση επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
«Κατά τη διάρκεια δείπνου, έγινε συζήτηση» ανάμεσα στους δύο ηγέτες αργά το βράδυ της Τετάρτης, ανέφερε ο Ιάπωνας διπλωμάτης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.
Η κράτηση Ιάπωνα δημοσιογράφου και η υπόθεση της Japan TobaccoΣύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, η Τακαΐτσι παρουσίασε στον Πούτιν τις θέσεις της Ιαπωνίας για σειρά ζητημάτων που έχουν επιβαρύνει τις διμερείς σχέσεις.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η κράτηση Ιάπωνα δημοσιογράφου από τις ρωσικές αρχές, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για κατασκοπεία.
Η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός έθεσε επίσης το ζήτημα της πρόσφατης κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της Japan Tobacco στη Ρωσία, υπόθεση που έχει προκαλέσει νέες τριβές μεταξύ των δύο χωρών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για περίπου μισή ώρα και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα, παρά τις διαφωνίες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις τους.
Πρώτη επίσκεψη της Τακαΐτσι στην Κίνα μετά την ένταση για την ΤαϊβάνΗ παρουσία της Σανάε Τακαΐτσι στη Σεντζέν για τη σύνοδο της APEC σηματοδοτεί και την πρώτη επίσκεψή της στην Κίνα από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ιαπωνίας, το 2025.
Η συντηρητική, εθνικιστικών θέσεων πρωθυπουργός είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Πεκίνο με δηλώσεις της για την Ταϊβάν, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.
Οι τοποθετήσεις της είχαν οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των σινοϊαπωνικών σχέσεων, δημιουργώντας ένα ακόμη πεδίο διπλωματικής έντασης στην περιοχή.
Η συνάντηση με τον Πούτιν πραγματοποιήθηκε, συνεπώς, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ιαπωνία αντιμετωπίζει σοβαρές διπλωματικές διαφωνίες τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα.
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