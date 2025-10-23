Κακός σύμβουλος ο πανικός

Κλείσιμο

Δεν της έφθαναν οι αδιάκοπες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο δεν ξέρω πλέον κατά πόσο είναι διαχειρίσιμο, δεν της έφθανε η ανοικτή πληγή των Τεμπών, στην οποία με κάθε ευκαιρία και με κάθε πρόσφορο τρόπο η αντιπολίτευση ρίχνει αλάτι πάνω της, δεν της έφθανε η εμπεδωμένη πεποίθηση της κοινωνίας για την ακρίβεια που την αποδίδει στους χειρισμούς της κυβέρνησης, δεν της έφθανε η γενικευμένη αντίληψη για διαφθορά σε πολλά επίπεδα της δημόσιας ζωής, θεώρησε πως τώρα, είναι και η στιγμή να επιλύσει και το πρόβλημα της διαφύλαξης του ιστορικού μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη!Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να φέρει στην επιφάνεια τα εσωτερικά προβλήματα της κυβέρνησης, φωτίζοντας τις έρπουσες φημολογίες για διαφωνίες μελών της κυβέρνησης όπως αυτή του Ν. Δένδια.Κι όλα αυτά, γιατί κάποιοι από το πρωθυπουργικό περιβάλλον τον συμβούλεψαν να κάνει κάτι τώρα, για να διαφυλάξει τον σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων του κόμματος που λοξοκοιτάζουν γιατί δεν βλέπουν την απαιτούμενη αποφασιστικότητα για τη διαφύλαξη των ιερών και των οσίων της πατρίδας!Δυστυχώς ο πανικός είναι κακός σύμβουλος για όσους ασκούν εξουσία. Κι είναι νωπές ακόμα οι μνήμες από εκείνη την περίφημη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Σρόιτερ τον περασμένο Γενάρη, όπου υπό την πίεση των ογκωδών συλλαλητηρίων που είχαν αφορμή τα υποτιθέμενα ξυλόλια στο τραίνο της μοιραίας σύγκρουσης, σύρθηκε ο πρωθυπουργός να δηλώσει πως δεν αποκλείει τίποτα πλέον και πως όλα θα ερευνηθούν! Κι ήρθαν μετά οι εκθέσεις που άδειαζαν όλους τους μυθομανείς και επικίνδυνα ανεύθυνους που πότιζαν με τοξικό δηλητήριο διχασμού, την ελληνική κοινωνία, πλην όμως στην παγίδα τους παρέσυραν και τον ίδιο τον πρωθυπουργό!Έτσι και τώρα. Μόλις σταμάτησε την απεργία πείνας ο τραγικός πατέρας Ρούτσι, ο οποίος άφησε πίσω του την τέντα αλλά και τα ονόματα των θυμάτων που γράφτηκαν με λαδομπογιά στις πλάκες μπροστά από το μνημείο, αποφάσισαν να μην επιτρέπουν δια νόμου την επανάληψη τέτοιων ενεργειών και τον καθαρισμό από τις μπογιές στον ΥΕΘΑ.Δεν ξέρω αν ο Δένδιας θα πάρει στουπί με διαλυτικό για να καθαρίσει τις μπογιές αλλά υποψιάζομαι πως παράλληλος στόχος ήταν να «καθαριστεί» από επίδοξος δελφίνος της επόμενης μέρας. Αυτό θα φανεί εναργέστερα εν ευθέτω χρόνω.Το μείζον πάντως είναι, πως για άλλη μια φορά χάθηκε αναίτια η μπάλα και αφέθηκαν τα μείζονα και ασχολούμαστε πάλι με τα ελάσσονα.Κι ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά την κυβέρνηση, να προλάβει να εφαρμόσει το πρόγραμμα της και να δώσει λύσεις στα διαρκώς ανακύπτοντα νέα προβλήματα για την ελληνική κοινωνία.Κι είναι κρίμα όταν αναλογιζόμαστε τι έχουμε να περιμένουμε την επομένη των εκλογών, με όλους αυτούς τους αυτόκλητους σωτήρες μας, όταν δεν πρόκειται να δημιουργηθεί σταθερή κυβέρνηση αλλά ούτε καν συνεργασίας και σε πόσες διαδοχικές εκλογές θα κληθούμε, μέχρι να αναδειχθεί κάποιο κυβερνητικό σχήμα με άγνωστο πρόγραμμα αλλά απλά ένα αποτέλεσμα ανάγκης με συμβιβασμούς και βραχέος βίου.Κι ούτε είμαστε πλέον βέβαιοι πως όντως θα αντέξει με όλα αυτά η κυβέρνηση μέχρι την Άνοιξη του 2027, κάτι που θα σημάνει και την επίσπευση του μαρτυρίου μας και μάλιστα πριν προλάβουμε να δούμε την ολική επιστροφή στην κανονικότητα.