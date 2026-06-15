Στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων μεταφέρθηκε το σκυλάκι του 25χρονου Τούρκου που δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια

Το μικρό πομεράνιαν συνόδευε τον ιδιοκτήτη του τη στιγμή της επίθεσης και παρέμεινε δίπλα του ακόμη και μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του