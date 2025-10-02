Καλές οι συλλήψεις αλλά χωλαίνει το μετά

Είναι αλήθεια και πρέπει να τα λέμε κι αυτά, πως στον ένα χρόνο που ιδρύθηκε αυτό το νέο σώμα της αστυνομίας που καθ’ υπερβολήν και τραβηγμένο μιμητισμό, το ονομάσαμε ελληνικό FBI, βλέπουμε σημαντική δουλειά και συλλήψεις αρκετών εγληματικών συμμοριών





Όπως επίσης και οι άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας που σημειώνουν αρκετές επιτυχίες στο κοινό έγκλημα, ξηλώνοντας συμμορίες «μπουκαδόρων», ή απατεώνων οι οποίοι εκμεταλλεύονται αδαείς ηλικιωμένους παριστάνοντας τεχνικούς της ΔΕΗ, λογιστές ή ακόμα και αστυνομικούς.







Με αυτές τις υποθέσεις εξαφανίστηκε ή μειώθηκε κατακόρυφα η εγκληματικότητα στη χώρα; Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας στην κοινωνία; Προφανώς και όχι. Αλλά τουλάχιστον φαίνεται πως γίνονται πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση και η αστυνομία αρχίζει να υπηρετεί καλύτερα το σκοπό της.



Και μετά τι; Θα αναρωτηθεί κανείς.







Όχι . Και αυτό για δύο λόγους.



Πρώτον γιατί λόγω του νόμου περί προσωπικών δεδομένων σπανίως και μόνο με την άδεια του εισαγγελέα μαθαίνουμε τα ονοματάκια τους και βλέπουμε δημοσιευμένες τις φωτογραφίες τους ακόμα κι όταν ομολογούν και προφυλακίζονται.





Δίκες που με απανωτές αναβολές και τα κόλπα των δικηγόρων τους, μπορεί να γίνουν μετά από χρόνια δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους καθ’ έξιν και επάγγελμα παρανόμους να συνεχίζουν να κάνουν αυτό που ξέρουν.



Κλοπές, απειλές, εκβιασμούς, μπραβιλίκια και πάσης φύσεως απατεωνιές εις βάρος συμπολιτών μας αλλά ενίοτε και εις βάρος των κρατικών ταμείων, όπως βλέπουμε στην πρόσφατη υπόθεση των εικονικών τιμολογίων όπου κάποιοι κατηγορούμενοι έχουν εντοπιστεί και σε παλιότερες ανάλογες υποθέσεις αλλά πάρα ταύτα κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι και συνεχίζουν να δρουν.

Το ίδιο συμβαίνει με τους κατά καιρούς κουκουλοφόρους που συλλαμβάνει η αστυνομία, με βόμβες μολότοφ και διαπιστωμένες με φωτογραφίες και βίντεο καταστροφές δημόσιας περιουσίας, οι οποίοι αφήνονται ελεύθεροι από εισαγγελείς και ανακριτές μέχρι τη δίκη τους, καίτοι ο νόμος έχει αλλάξει και η χρήση μολότοφ θεωρείται κακούργημα. Εμείς δεν φτιάχνουμε τους νόμους , τους εφαρμόζουμε λένε οι δικαστές όταν κρίνονται για τις αποφάσεις τους και η μπάλα φεύγει στην εξέδρα.



Για τα στοιχεία και φωτογραφίες αυτών των «επαναστατημένων αγοριών και κοριτσιών» ούτε λόγος. Προσωπικά δεδομένα.



Τα οποία προσωπικά δεδομένα ειρήσθω εν παρόδω, δεν έχω αντιληφθεί για ποιους τελικά ισχύουν και ποιους όχι. Για παράδειγμα ενός βιαστή ανηλίκων, συνήθως με άδεια εισαγγελέα, δημοσιοποιείται η φωτογραφία και το όνομα του. Ενός βιαστή ενηλίκων όμως όχι λες κι αυτό δεν είναι εξίσου βαρύ έγκλημα για να διαπομπευθεί ο εγκληματίας και να προσέχουν όλοι εφεξής γιατί μη γελιόμαστε μετά από βραχύ διάστημα στη φυλακή, θα κυκλοφορεί και πάλι ανάμεσα μας.



Όπως δεν καταλαβαίνω γιατί επετράπη η δημοσιοποίηση της παράβασης με τον ηθοποιό Μπισμπίκη που κατηγορείται για ένα πλημμέλημα του ΚΟΚ αλλά τον είδαμε και να οδηγείται με χειροπέδες στην Ευελπίδων.



Και όχι μόνο αυτό αλλά ακούσαμε και τον υποδιοικητή της Τροχαίας να λέει πως τέτοιες «δυνατές» εικόνες με αναγνωρίσιμο ηθοποιό και χειροπέδες, στέλνουν ένα μήνυμα σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του νέου αυστηρότερου ΚΟΚ!



Μήνυμα που προφανώς δεν πήρε η κυρία που συνελήφθη δυο φορές μέσα σε τρείς μέρες γιατί οδηγούσε στη ΛΕΑ και χωρίς δίπλωμα. Αυτήν όμως δεν την είδαμε με χειροπέδες!



Πάντως αυτό που μας μπερδεύει είναι και το εξής: Τα προσωπικά δεδομένα δεν ισχύουν για τους επώνυμους και αναγνωρίσιμους και ισχύουν για τους φονιάδες , τους βιαστές και τους ληστές; Και εν τέλει ποιος αποφασίζει τι είναι και τι δεν είναι προσωπικό δεδομένο; Έτσι για να ξέρουμε μη βρούμε και κανένα μπελά από την παράβαση του νόμου ή από κάποια αγωγή θιγομένου!

02.10.2025, 06:38