Τραυματίες και ζημιές μετά την επίθεση σε γαλλικό φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
Φορτηγό πλοίο δέχθηκε πλήγμα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - Από το περιστατικό υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ μελών του πληρώματος
Νέες πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων San Antonio, που ανήκει στη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM, δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Τρίτης στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, από το περιστατικό υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ μελών του πληρώματος, τα οποία απομακρύνθηκαν άμεσα και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, το πλοίο υπέστη ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την έκτασή τους ή πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανέφερε ότι το πλοίο επλήγη περίπου στις 21:30 (ώρα Ελλάδας) από «βλήμα άγνωστης προέλευσης», χωρίς να έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση του τύπου της επίθεσης ή του δράστη.
Σε νεότερη ενημέρωση, επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για σοβαρό περιστατικό ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα.
Η UKMTO έχει εκδώσει οδηγίες προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, συστήνοντας αυξημένη επαγρύπνηση, συνεχή παρακολούθηση με ραντάρ και οπτικά μέσα, εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών BMP και άμεση αναφορά ύποπτων κινήσεων στις τοπικές αρχές. Επιπλέον, προτείνεται η παρακολούθηση εθνικών και τοπικών καναλιών προειδοποίησης για εναέριες απειλές και η συμμόρφωση με στρατιωτικές οδηγίες σε περίπτωση επίθεσης.
Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ρευστή, ενώ το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα σε έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.
Από την επίθεση υπήρξαν «τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος», οι οποίοι «απομακρύνθηκαν και δέχονται ιατρικές φροντίδες», ενώ προκλήθηκαν «ζημιές» στο πλοίο, πρόσθεσε η CMA CGM σε σύντομη ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKTMO είχε ανακοινώσει ότι φορτηγό πλοίο επλήγη χθες, Τρίτη, γύρω στις 21:30 (ώρα Ελλάδας) από «βλήμα άγνωστης προέλευσης» στα στενά του Ορμούζ, χωρίς να το ταυτοποιήσει.
Μακρόν: Δεν συνιστά επίθεση κατά της ΓαλλίαςΗ επίθεση κατά του πλοίου το οποίο ανήκει στη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επίθεση κατά της Γαλλίας, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι, όπως ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν, η οποία διευκρίνισε ότι το πλοίο είχε σημαία Μάλτας και ναυτικούς Φιλιππινέζους, προς τους οποίους εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας.
