Ανδρομάχη για Γιώργο Λιβάνη: Κάποια στιγμή μου έστειλε «θα έρθεις σπίτι να κοιμηθούμε;» και κατάλαβα ότι δεν θα πήγαινα για ύπνο
Μου έκανε επίθεση και παντρευτήκαμε, όλα έγιναν μέσα σε τρία χρόνια, είπε η τραγουδίστρια

Την περίοδο που ο Γιώργος Λιβάνης τη φλέρταρε, περιέγραψε η Ανδρομάχη, αναφέροντας ότι της είχε προτείνει να κοιμηθούν μαζί, με την ίδια ωστόσο να αντιλαμβάνεται, όπως είπε, ότι η βραδιά θα εξελισσόταν διαφορετικά.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την αρχή της σχέσης της με τον Γιώργο Λιβάνη, τονίζοντας πως εκείνη δεν είχε φανταστεί ότι η φιλική - επαγγελματική σχέση που διατηρούσαν, θα έπαιρνε ερωτική τροπή.

Όπως είπε η Ανδρομάχη, ο τραγουδιστής είχε άμεσο τρόπο στην προσέγγισή του, με την ίδια στην αρχή να εμφανίζεται πιο διστακτική:  «Μετά την “Παράλληλη αγάπη”, ήμασταν πάλι στο Fantasia, δουλεύαμε μαζί και κάποια στιγμή κάπως, κάτι έπαθε. Τον ακούω μια μέρα να λέει στο καμαρίνι του: “Εγώ αν ερωτευτώ, πάει, τελείωσε, τέλος”. Δεν κατάλαβα ότι μιλάει για εμένα. Έκανε τις κινήσεις του, έστειλε τα μηνύματά του. Όταν άρχισε να μου στέλνει ερωτικά μηνύματα, έπαθα ένα σοκ, γιατί εγώ θέλω ηρεμία στη ζωή μου. Τον είχα κατατάξει στη φιλική κατηγορία. Δεν τον είχα στο κεφάλι μου διαφορετικά και έπαθα ένα σοκ, γιατί μου χαλούσε την αρμονία μου. Και λέω στην αδερφή μου “ρε γαμ@το, τι θέλει μωρέ;”. Μου είχε πει ότι με είδε στον ύπνο του, ψέμα σίγουρα. Το ένα μετά έφερε το άλλο. Μετά μου έστελνε τον εαυτό του, να τον βλέπω. Κάποια στιγμή είχα ένα live στη Λάρισα και ενώ επέστρεφα οδικώς μου λέει "θα έρθεις σπίτι να κοιμηθούμε;" και είπα "ας πάω". Είχαμε μεγάλη αμηχανία, ήταν λες και είχαμε πρόβλημα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί περνάς από κάτι σε κάτι άλλο. Το κατάλαβα ότι δεν θα πήγαινα για ύπνο. Μου έκανε επίθεση και παντρευτήκαμε. Όλα έγιναν μέσα σε τρία χρόνια».

Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, τον Σεπτέμβριο του 2024 και στις 5 Οκτωβρίου του 2025 παντρεύτηκε και βάφτισε το παιδί του,  σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη, παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων από τον καλλιτεχνικό χώρο.
