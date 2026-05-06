Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, η ζωή ενός δανδή των γηπέδων και αμετανόητου ταξιδιώτη
O φόργουορντ του Παναθηναϊκού, εκτός από τις συμβουλές του στα χρηματοοικοινομικά και τη γαστρονομία, ξεχωρίζει και ως... εφευρέτης ειδικής μηχανής hot dog - Πώς κατέληξε από μπροστάρης στους κοινωνικούς αγώνες, ψυχρός εκτελεστής των αντιπάλων
«Αν είχες ένα σουτ, ένα λεπτό, μια ευκαιρία για να πετύχεις ο,τι φανταζόσουν» λέει το τραγούδι του Eminem για τη στιγμή εκείνη που πρέπει να κάνεις το βήμα που θα κρίνει όλη την ιστορία: ζωντανό παράδειγμα ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις που το πέτυχε, χωρίς δεύτερη σκέψη, την ώρα που κρίνονταν όλα, με ένα buzzer beater απέναντι στη Βαλένθια που θα στολίσει σαν κόσμημα την ιστορία της Ευρωλίγκα.
Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά: το έκανε, πέρυσι, τη μέρα της δικής μας εθνικής εορτής εκτελώντας εν ψυχρώ την Παρί φορώντας τη φανέλα της Φενέρ, το έχει επαναλάβει όσες φορές ο αγώνας έχει χρειαστεί κρύο αίμα. Είναι και αυτό στοιχείο του χαρακτήρα του, που όχι μόνο ξέρει να εμφανίζεται όταν τον χρειάζεται η Ιστορία αλλά που δεν γνωρίζει κάτι λιγότερο από τα άκρα: στον τελευταίο αγώνα, για παράδειγμα, κόντρα στη Βαλένθια, σημείωσε όσα τρίποντα δεν είχε πετύχει σε όλους τους αγώνες μαζί τετραπλασιάζοντας τα ποσοστά ευστοχίας του και επιβεβαιώνοντας ότι είναι άνθρωπος των εκπλήξεων και όχι μέσου όρου.
Και όλα αυτά τα πέτυχε χωρίς πίεση ή προσπάθεια αλλά με αυτή την ωραία, ευγενική κίνηση ενός δανδή που ξέρει να δείχνει υπεροχή και χαρακτήρα μέσα και έξω από τα γήπεδα.
Όλοι, άλλωστε, ξέρουν ότι ο μοναχικός, ευγενής κύριος που κρατάει αποστάσεις αλλά συμπαραστέκεται σε όλους όσοι τον έχουν ανάγκη, δεν είναι απλή περίπτωση: ξεφεύγει από προβλέψεις ή κατηγορίες και ακόμα και αν του σουτ του θύμιζε κάτι από τα clutch3-pointers που έφεραν την αυθεντική, καλλιτεχνική σφραγίδα του Κόμπι Μπράιντ, που είναι το είδωλό του, ο οποίος σούταρε στο τέλος της παράστασης κλείνοντας, μια για πάντα, τους λογαριασμούς.
Αντίστοιχα και ο Χέιζ Ντέιβιζ επιβάλλει αθόρυβα την κυριαρχία του και μόνο οι απόλυτα γνώστες του μπάσκετ μπορούν να διακρίνουν πως δίνει κατευθύνσεις στην άμυνα αναλαμβάνοντας αθόρυβα χρέη προπονητή και πως σποτάρει τον παίχτη που μπορεί να είναι ο παράγοντας x, όταν όλοι αναζητούν τους αστέρες πρωταγωνιστές (αρκεί κανείς να δει πως εντοπίζει τον Ρογκαβόπουλο για να καταλάβει).
Όλα αυτά δεν είναι στοιχεία ενός ευφυούς αθλητή αλλά ενός ανθρώπου που είχε ανέκαθεν τις ευαίσθητες κεραίες οξυμμένες: Η μυθιστορηματική ιστορία του μιλάει από μόνη της από τότε που πάσχιζε να ξεπεράσει τον χωρισμό των γονιών του και να μάθει, στη συνέχεια, από τον πατριό του, τι σημαίνει να δουλεύεις σκληρά στα εργοστάσια της Κράισλερ, αλλά και να ανταποκρίνεσαι, όπως ομολογεί και ο ίδιος για τον εαυτό του «στις υψηλές προκλήσεις». Ίσως γι'αυτό έβαλε πείσμα να σπουδάσει στα καλύτερα πανεπιστήμια, από όπου πήρε πτυχίο χρηματοοικονομικών σημειώνοντας επιτυχίες σε διαφορετικούς τομείς όχι ως διάττων αστέρας αλλά ως ένας αφοσιωμένος και εκλεπτυσμένος εργάτης: διαγράφοντας μια εντυπωσιακή καριέρα στο μπάσκετ και δίνοντας καθοριστικές συμβουλές στα χρηματοοικονομικά και στη γαστρονομία.
Έχει, άλλωστε, αποδειχθεί αποτελεσματικός όχι μόνο ως οικονομικός σύμβουλος αλλά και ως ειδικός στις κουζίνες καθώς έχει εφεύρει, αν και χορτοφάγος ο ίδιος, ένα μοναδικό μηχάνημα παρασκευής hot dog!
«Το παν είναι να μπορώ να κάνω τους άλλους ευτυχισμένους» είχε πει προς απάντηση όταν τον ρώτησαν πως γίνεται να πατεντάρει ένα μηχάνημα μεταφοράς hot dog ένας χορτοφάγος. Είναι άλλη μια αντίφαση που μόνο ένας two-way παίχτης-δηλαδή που παίζει και άμυνα και επίθεση- μπορεί να κάνει να λειτουργεί. Είναι, άλλωστε, από τους ενμπιέρς που όχι μόνο έφερε τη Γιουρολίνγκα στα μέτρα του καταφέρνοντας να επιβάλει ένα στυλ παιξίματος που φέρει αποκλειστικά το χαρακτηριστικό NHD-το αρτικόλεξο ενός ονόματος που κοσμεί από μια σειρά βίντεο με υψηλά μαθήματα μπασκετοσύνης μέχρι ειδική σειρά ρούχων που φέρει το όνομά του.
Ο «μάγος» του παρκέΙκανοποιώντας την ανάγκη που θέλει τον εκάστοτε παίχτη να βρίσκει μια μόλις λέξη για να περιγράψει τον εαυτό του ο Ντέιβις, κλέβοντας ίσως το προσωνύμιο από τον Έρβιν Τζόνσον, που το είχε πρωτοεφεύρει, συνηθίζει να προσθέτει στο όνομά του το επίθετο «μάγος»: αυτό δεν σημαίνει πως πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος στα όρια του γηπέδου ή έξω από αυτό αλλά αυτός που ξέρει ότι θα βρει πάντοτε τη λύση.
Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό, αρκετό για να περιγράψει όλες τις ακραίες δοκιμασίες που ανέλαβε να φέρει εις πέρας στη ζωή του, η οποία του έχει αποδείξει ότι τίποτα δεν σου χαρίζεται αν πρωτίστως δεν μάθεις να παίρνεις σοβαρά τον εαυτό σου. Άλλωστε, το όνομα του δεν έλαμψε εν μια νυκτί, ούτε κατέκτησε τα πλήθη, όπως ο Μάτζικ Τζόνσον, μέσα σε λίγα χρόνια: αντίθετα απέδειξε ότι η συνέπεια και η επιμονή σε βγάζουν πολλές φορές πιο εύκολα νικητή από ο,τι η επίθεση και ότι η σταθερότητα είναι πάντοτε προτιμότερη από οποιαδήποτε φαντασμαγορία. Απέναντι σε εκείνη τη συγκρουσιακή περσόνα τύπου Τζόνσον που είχε ουσιαστικά καταφέρει να...απολύσει τον προπονητή του και να κάνει άπαντες να μένουν με το στόμα ανοιχτό με τον «μαύρο Ιησού», πίστολ της φουλ ταχύτητας, ο δυναμικός πάουερ φόργουαρντ του Παναθηναϊκού, δείχνει η ήρεμη δύναμη που προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά. Επιπλέον, μπορεί και προσαρμόζεται άνετα και στις πιο μικρές θέσεις του παρκέ.
Ακόμα και ο τρόπος παιχνιδιού του παραπέμπει σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι εντυπωσιακός χωρίς βεβιασμένες αποφάσεις ξέροντας να ρίχνει το μοιραίο χτύπημα-όπως έκανε με εκείνο το αξέχαστο μπαζερ μπιτερ πέρυσι με τη Φενερμπαχτσε επί της Παρί που της χάρισε τη νίκη-όταν όλοι ησυχάζουν ή θεωρούν πως τα πάντα έχουν τελειώσει. Η ίδια, η ιστορία του είναι ενδεικτική ενός επαγγελματισμού που δεν εξαντλείται στο παρκέ αφού με τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις του βοήθησε να βελτιωθούν οι όροι στο μπάσκετ και να υψωθεί ανάστημα απέναντι στον ρατσισμό. Στο φόντο αυτής της ιστορίας δεσπόζουν η πατρίδα του το Όχαιο και μια ζωή που μάλλον είναι από νωρίς σπαρμένη όχι από τριαντάφυλλα αλλά από τα ενοχλητικά τους αγκάθια.
Οι ακραίες αντιφάσεις, άλλωστε, στην περίπτωση του ήταν πάντοτε λειτουργικές: από τη μια θυμός για το μπούλινγκ που δεχόταν στο σχολείο λόγω του χρώματος του αλλά και κάποιο αίσθημα υπεροχής που χάριζε το εντυπωσιακό του ύψος. Σήμερα, πολλά χρόνια μετά, έχει το θάρρος να εξομολογηθεί τα λάθη που διέπραξε ως ευέξαπτος έφηβος, όταν θεώρησε υπεύθυνους για τα ψυχολογικά του αδιέξοδα, εκτός από τη μητέρα του, και τον άνδρα που γνώρισε μετά τον χωρισμό της, τον πατριό του, Άλμπερτ Ντέιβις που τον μεγάλωσε σαν να ήταν παιδί του. Αλλά τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα αφού δεν μπορούσε να εκτιμήσει τη θέση του στο σπίτι, ούτε τα μερόνυχτα που ξόδευε ο πατριός του δουλεύοντας στα εργοστάσια της Κράισλερ για να μπορέσει να εξασφαλίσει τα προς το ζην για τον ίδιο και τα αδέλφια του.
Στις συνεντεύξεις του ο Ντέιβις λέει ότι θυμάται εκείνα τα μερόνυχτα στα εργοστάσια-ο πατριός του περνούσε το 12ωρο-που τον έκαναν να μη φοβάται τη σκληρή δουλειά οπλίζοντας τον με αποφασιστικότητα και κοινωνική συνείδηση για το υπόλοιπο της ζωής του. Στην πραγματικότητα το να βλέπουν μαζί με τον πατριό του, που είχε μεγαλώσει στο ρατσιστικό περιβάλλον της Αμερικής, αγώνες του NBA, ήταν ταυτόχρονα ένα μάθημα μπασκετ, αγώνα και κοινωνικής αλληλεγγύης. Για τον πατέρα Ντέιβις, εκείνα τα κυριακάτικα απογεύματα πρόσφεραν όχι μόνο μια ωραία εικόνα συνωμοτικής ανάπαυλας με τον αγαπημένο του Ναιτζελ Χέιζ αλλά και ένα δώρο ελπίδας.
Αυτό είναι που θα του ανταποδώσει ο θετός γιος, αρκετά χρόνια αργότερα, το 2021, όταν θα αποφασίσει ξαφνικά να προσθέσει το επώνυμο Ντέιβις στη φανέλα του ως φόρο τιμής στον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και που οδηγούσε 7 ώρες από το Οχάιο στο Ουισκόνσιν για να δει έναν αγώνα του-για να γυρίσει πίσω αμέσως μετά.
«Είναι ο σπουδαιότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου» θα πει ο Ντέιβις για να σπεύσει αμέσως μετά να πληρώσει το στεγαστικό δάνειο του πατριού του σε μια ακόμα έμπρακτη ένδειξη ευγνωμοσύνης. Αλλά δεν είναι η μόνη βοήθεια που έχει δώσει στη ζωή του αφού φροντίζει πάντοτε να συμπαραστέκεται στους λίγους φίλους που έχει από τα χρόνια του κολεγίου-και το ίδιο συμβαίνει και με τους συμπαίχτες του: προσπαθεί, κάθε φορά, να μάθει τη γλώσσα της ομάδας στην οποία παίζει-εχει μαθει ακόμα και Λιθουανικά(!) και τώρα μαθαίνει Ελληνικά- ενώ σέβεται ακόμα και τις διαφορετικές θρησκείες:στην Τουρκία, για παράδειγμα, νήστευε πάντα στο Ραμαζάνι χωρίς να είναι μουσουλμάνος ως συμπαράσταση στον φίλο του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Το θέμα είναι η προσαρμογή είτε πρόκειται για το παρκέ, είτε για τη ζωή την ίδια.
Η προσαρμοστικότητα είναι κάτι που τον βοηθούσε από παιδί αφού οι επιτυχίες στο σχολείο και στο παρκέ τον βοήθησαν να ανταπεξέλθει στις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες ενώ η ικανότητα του να μπορεί να υιοθετεί διαφορετικές θέσεις στα θρανία και κατόπιν στο κολλέγιο, όπου ξεχώρισε ως φοιτητής στα χρηματοοικονομικά, σχετίζεται άμεσα και με την προσαρμοστικότητα του μέσα στο γήπεδο. Είναι από τους χαρισματικούς, versatile παίχτες όπως λέγονται εκείνοι με υψηλό δείκτη ικανότητας να παίζουν σε διαφορετικές θέσεις-εν προκειμένω 3, 4 και 5.
Αλλά γι αυτό που ήθελε ο ίδιος να τον θυμούνται πάντα είναι «γιατί έβαλε τον σπόρο», όπως έλεγε, για να ανθίσει κάτι μεγάλο: με τους αγώνες του και τις δημόσιες παρεμβάσεις του κατάφερε να εξασφαλίσει την αποζημίωση των αθλητών που συμμετείχαν στο NCAA, που μέχρι τότε δεν θεωρούνταν καθόλου δεδομένη. Άρθρά του φιλοξενούνταν συχνά πυκνά στα ΜΜΕ στολίζοντας τους κύριους τίτλους πολλοί λένε ότι αυτή ακριβώς η ριζοσπαστική του πορεία και το ‘συνδικαλιστικό’ του παρελθόν στο NBA που τον έκανε να θεωρείται το «μαύρο» πρόβατο, όσο καλή και αν ήταν η σχέση του με τους διάφορους συναθλητές και συμπαίχτες του.
Ο τίτλος του globe-trotter ή του φανατικού ταξιδιώτη δεν συνοδεύει τυχαία τη φήμη του αφού εκτός από διάσημος μπασκεμπολίστας είναι και άκρως δημοφιλής για τις αναρτήσεις από τα διάφορα ταξίδια ανά τον κόσμο-απόδειξη τα τελευταία ταξίδια που έκανε παραμονή των αγώνων.
Όσο για τις υψηλής αισθητικής συστάσεις του από διάφορα εστιατόρια, που πολλές φορές συνοδεύονται και από σκηνοθετημένα βίντεο, έχουν αυξήσει κατά πολύ την πελατεία στα μέρη τα οποία συστήνει-και πάντα με συνέπεια. Παρότι φανατικός χορτοφάγος, κατά καιρούς σπεύδει να προτείνει στο κοινό του διάφορες εξωτικές και παράξενες συνταγές που έχει δοκιμάσει σπίτι του χωρίς να αδιαφορεί για τις ανάγκες των φίλων του, για χάρη των οποίων πατένταρε τη φορητή μηχανή για τα hot dog.
Κάθε τι που σχετίζεται με την υψηλή γαστρονομία και τη μαγειρική και φέρει το όνομα του είναι αναμφίβολα εγγυημένο, όπως εξίσου εγγυημένες είναι και οι γαστρονομικές προτάσεις του. Όλοι ξέρουν, για παράδειγμα, πως όταν εκθείαζε συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Αθήνας για το cheese cake του, δεν το έκανε χάριν υπερβολής αλλά γιατί το εννοούσε.
Το ίδιο έκανε με συγκεκριμένα μέρη για ντονέρ στην Κωνσταντινούπολη, για σπαγγέτι στην Ιταλία, για λαχανικά στη Βηρυτό και για θεϊκούς μεζέδες στη Θεσσαλονίκη-δεν είναι τυχαίο ότι φρόντισε να ανεβάσει και σχετική φωτογραφία στο instagram κάτω από το άγαλμα του Μεγα Αλέξανδρου.
Λέγεται μάλιστα δίκην αστείου πως στην απόφασή του να έρθει στην Αθήνα ως παίχτης του Παναθηναϊκού δεν έπαιξαν μόνο οι συζητήσεις που προηγήθηκαν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά η βαθιά εκτίμηση που τρέφει για την ελληνική γαστρονομία.
Τα ελληνικά εστιατόρια έχουν ήδη στείλει διάφορες προσκλήσεις προς τον απαιτητικό foodie, ο οποίος ξέρει να αναζητά και να βρίσκει, σε κάθε πόλη που επισκέπτεται τα πιο απίθανα μέρη. Επειδή ακριβώς το ευ ζην είναι προτεραιότητα του, εκτός από δεινός γευσιγνώστης είναι και οπαδός της κουλτούρας αναζητώντας ευκαιρία για συναυλίες κλασικής και άλλων πολιτιστικών δρώμενων (είναι ήδη γνωστό ότι προπονείται με τους ήχους κλασικής μουσικής). Αλλά επειδή η αισθητική δεν εξαντλείται σε αυτές τις περιφερειακές απολαύσεις, σημαντικό ρόλο στη ζωή του φαίνεται να παίζει και η μόδα: εν προκειμένω πολύ πετυχημένη θεωρείται η σειρά ρούχων και διαφόρων προϊόντων που λάνσαρε με τον τίτλο «Project 11».
Άλλο ένα chalenge accepted, όπως συνηθίζει να γράφει στο ιδιαίτερα δημοφιλές προφίλ του στο ίνσταγκραμ. Όλα αυτά, ωστόσο, γίνονται χωρίς έπαρση, με σεμνότητα και με αρκετές δόσεις αμφιβολίας. Όσοι τον γνωρίζουν επιμένουν ότι ο Νάιτζελ Ντέιβις είναι υπέρ το δέον ευγενικός και μάρτυρες αυτού έχουν υπάρξει και αρκετοί Έλληνες-και κυρίως Ελληνίδες. Σε μια προσωπική εξομολόγηση στην εκπομπή Playmakers η Δώρα Παντέλη είχε πει ότι είχε υπάρξει εξαιρετικά ευγενικός, όταν χρειάστηκε να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητο μαζί με τον σύντροφό της, από το μέρος, όπου του είχε πάρει αποκλειστική συνέντευξη στο ΟΑΚΑ, όπου ο Ντέιβις έκανε ατομική προπόνηση, όταν είχε επισκεφθεί τη χώρα μας ως παίχτης της Φενερ.
Μάλιστα, για να της το ανταποδώσει της είχε στείλει την επόμενη μέρα ένα μπουκάλι ακριβό κρασί. «Κύριος!» είχε πει η γνωστή σχολιάστρια των αγώνων επιβεβαιώνοντας τη φήμη του Ντέιβις ως τζέντλεμαν εντός και εκτός παρκέ.
Όσο για τη θέση του ημερολογίου έλεγε ότι είναι πάντοτε κρυμμένο σε ένα ράφι: «για την ώρα το φυλάει η γάτα μου» είχε πει σχολιάζοντας σχετικά αναφερόμενος στον πολυαγαπημένο του γάτο του, Σλάι, ο οποίος φιγουράρει στο πλευρό του, κλέβοντας λίγο από τη φήμη του. Γεννήθηκε, άλλωστε, στο γήπεδο της Φενερμπαχτσε και είναι ο καλύτερος του φίλος-ο μόνος που δεν αποχωρίζεται ποτέ σε κανένα από τα ταξίδια του και ο αποκλειστικός συνδαιτημόνας του.
Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτός που ακούει τα παράπονα που ενδεχομένως να είχε από τους Σανς, στους οποίους βρέθηκε μετά από μια άκρως πετυχημένη πορεία στη Φενέρ ως ο πολυτιμότερος παίχτης-και ο πιο κρίσιμος στη νικηφόρο πορεία-στην περσινή κατάκτηση του τίτλου. Αλλά ο Ντέιβις ήταν και είναι πάντα μαθημένος στα δύσκολα: είχε περάσει μια δύσκολη φάση και παλιότερα όταν μετά από το πετυχημένο διάστημα σε κορυφαίες ομάδες όπως οι Λέικερς, Ράπτορς και Κινγκς, το 2017-2018, είχε καταλήξει undrafted. Αλλά ο άνθρωπος που μπορεί να λειτουργεί όχι μόνο σε διαφορετικές θέσεις αλλά και two-way, δηλαδή σε άμυνα και επίθεση, δεν θα μπορούσε, σε κάθε περίπτωση, να μείνει αναξιοποίητος.
Παρότι σε συνέντευξη του έχει πει ότι η πιο ευτυχισμένη του στιγμή ήταν όταν έπαιζε εκείνο το καλοκαίρι δίπλα στους Στεφ Κάρι και Λε Μπρον Τζέιμς, η Ευρώπη είναι που τον βοήθησε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Ενδεικτικό είναι ότι το 2024 η Ολυμπιακή Ομάδα των ΗΠΑ φρόντισε να τον συμπεριλάβει στην ομάδα στις προπονήσεις ως αναγνώριση της συνεισφοράς του στο μπάσκετ.
Από την πρώτη στιγμή, πάντως, που πάτησε στην Ευρώπη, το 2018 ως παίχτης της Γαλατασαραι ο Χέις Ντέιβις ξεχωρίζει για την αθλητικότητα του. Το 2021 περνάει από την ισχυρή τότε Μπαρτσελόνα, ένα περιβάλλον, όμως, που δεν ταιριάζει ούτε στον παίξιμο, ούτε στον χαρακτήρα του για να ανηφορίσει τελικά, στη συνέχεια, προς την Πόλη και τη Φενερμπαχτσε.
Η χημεία του με τον Δημήτρη Ιτούδη-ο οποίος φροντίζει να του μάθει Ελληνικά-λειτουργεί, ειδικά για έναν παίχτη που έχει ευαίσθητες παρέες, άσχετα αν δεν του φαίνεται και γι αυτό υπό τις υποδείξεις του καταφέρνει να ανθίσει-μέχρι που εμφανίζεται ξαφνικά το 2023 ο Σάρας και ο Ντέιβις κυριολεκτικά απογειώνεται. Σημειώνει και διάφορα ρεκόρ στη Euroleague, όπως το απόλυτο ρεκόρ 50 πόντων ενάντια στην Άλμπα. Εξολοθρεύει τη σημερινή του ομάδα στα ημιτελικά και αποτελειώνοντας τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη ως απόλυτος MVP σηκώνει με σιγουριά το τρόπαιο.
Το τι θα συμβεί με την προσθήκη της χρυσόσκονης του στον Παναθηναϊκό, όπου ήρθε με περιπετειώδη τρόπο και με ένα πανάκριβο συμβόλαιο-μένει να αποδειχθε στο τέλος της σειράς-και αν όλα πάνε κατ’ευχήν του φάιναλ φορ. Το σίγουρο είναι ότι με έναν Χέις Ντέιβις όχι μόνο μπορείς να αποκτάς σιγουριά τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνά σου-αλλά κυρίως δεν βαριέσαι ποτέ.
Τα δύσκολα παιδικά χρόνια
Τα δύσκολα παιδικά χρόνιαΉταν εν μέσω μιας φορτισμένης ατμόσφαιρας που είχε προκαλέσει ο χωρισμός των γονιών του και η απόφαση της μητέρας του να μεγαλώσει μόνη της, μαζί με την πολυαγαπημένη του γιαγιά, τον ίδιο μαζί με τα αδέλφια του, όταν ο Νάιτζελ έδειξε ότι είναι ένα παιδί που γεννήθηκε για να διαφέρει. Στην αρχή μέσω μιας έντονης προσωπικότητας που ήθελε να ακούγεται η γνώμη του, στη συνέχεια με τη σεμνότητα ενός ανθρώπου που οι δυσκολίες του δίδαξαν άλλα.
Το προσωπικό lifestyle: κριτικός φαγητού και αμετανόητος ταξιδευτής
Αμετανόητος γατόφιλος
