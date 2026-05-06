Αυτό είναι το κόλπο για να κοιμάστε πιο άνετα στο αεροπλάνο και χρειάζεστε μόνο ένα μαντήλι, δείτε βίντεο
Μια κοπέλα κατάφερε να λύσει μια... ταλαιπωρία πολλών επιβατών σε αεροπλάνα

Η εμπειρία του ταξιδιού με αεροπλάνο  για κάποιους είναι διασκεδαστική, για άλλους εφιαλτική και για μερικούς απλά διεκπεραιωτική. Για τους τελευταίους, μια λύση που επιλέγεται συχνά είναι ο ύπνος. Πόσο εύκολο όμως είναι για κάποιον να καταφέρει να κοιμηθεί στο αεροπλάνο;

Δεν υπάρχει και φοβερός χώρος, συνήθως υπάρχει αρκετός κόσμος, ενώ οι θέσεις είναι πιο απλές που υπάρχουν στην πληθώρα των περιπτώσεων. Μια κοπέλα στο TikTok όμως βρήκε μια έξυπνη λύση για όσους θέλουν να κοιμηθούν στο αεροπλάνο και δεν τους είναι πολύ εύκολο. Τι χρειάζεστε για να το καταφέρετε; Μόλις ένα μαντήλι ή ένα κασκόλ. 

Η νεαρή πέρασε ένα μαντήλι πίσω από τη θέση της και στη συνέχεια το έδεσε κάτω από το πιγούνι της. Έτσι δημιουργεί μια... μικρή αιώρα που στηρίζει το κεφάλι τόσο, όσο χρειάζεται για να καταφέρει να κοιμηθεί κάποιος.

Δείτε το βίντεο:

@time_tales_chronicle

Smart travel hack for better sleep on a plane ✈️🧠 #TravelHack #SmartIdeas #LifeHacks

♬ original sound - Time Tales Chronicles
Πολλοί την ακολούθησαν και επιβεβαίωσαν πως το hack λειτουργεί στο έπακρον.

Δείτε:

@ramblesbychristy

Did this on a 12hr flight there and back from Greece and it is honestly the BEST sleep I’ve ever had on a planes #travel #travelhack #travelhacks #airplanehacks #sleep

♬ original sound - The Devil Wears Prada 2
@s111mao

packing a scarf with me for every flight from now on

♬ son original - ★
@stonecooperjewelry

Tried the scarf head-hammock trick on the ✈️ and it was an absolute game changer 😴 💯 #scarfhacks #planehacks #bettersleep #travelhacks #headhammock

♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show
@lissamaeparis

Tutorial de la Pashmina Hammock airplane pillow Traveler #travelsleep #airplanemode #hacksandtips

♬ الصوت الأصلي - •
@wondereurope

I have so many travel hacks I use traveling back and forth between the United States and Germany. This one is by far my favorite! You don’t need to buy a bulky foot sling, all you need is a thin long scarf. Let me show you how to do it… #travelhack #scarftutorial #footslingforplane #fyp #tutorials

♬ A Gentle Sunlight - James Quinn
@rachaelchatoor

Save your head from bobbing about with this travel hack!

♬ original sound - Rachael Chatoor
