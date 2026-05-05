Επένδυσα με χρήματα που δεν είχα και μου το έκαψαν, λέει ο περιπτεράς από τη Γαστούνη που του έσπασαν το μαγαζί και έβαλαν φωτιά
Ο Χρήστος Σαμψώνης είχε περίπτερο στην κεντρική πλατεία όταν είχε δεχτεί άγρια επίθεση από 20 Ρομά - Αποφάσισε να κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα και βρήκε το μαγαζί του καμένο
«Επένδυσα σε αυτό το μαγαζί με χρήματα που δεν είχα... Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Δεν είχα δεχτεί καμία απειλή και ήρθαν και μου το έκαψαν» λέει στο protothema.gr ο περιπτεράς Χρήστος Σαμψώνης από την Γαστούνη, που είχε δεχθεί άγρια επίθεση από Ρομά τον περασμένο Φεβρουάριο και δύο μήνες μετά, είδε μέσα σε λίγες ώρες να καταστρέφεται ότι με κόπο και θυσίες είχε δημιουργήσει. Το νέο του κατάστημα στο οποίο είχε επενδύσει έγινε στάχτη.
Τα βίντεο και οι φωτογραφίες του prototohema.gr μέσα από το μαγαζί του που έγινε στάχτη είναι απογοητευτικές:
Και ενώ όλα έδειχναν πως επιχειρούσε να κάνει μια νέα αρχή, το νέο χτύπημα στο κατάστημα που ετοίμαζε ανοίγει ξανά τον κύκλο φόβου και αγανάκτησης στη Γαστούνη. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛΑΣ να αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.
Δείτε βίντεο: Οι δηλώσεις του Χρήστου Σαμψώνη
Για 16 χρόνια, το περίπτερο του «ζωντάνευε» την πλατεία της Γαστούνης, ενώ για πολλούς ήταν το σημείο αναφοράς. Ο ίδιος δεν έκρυβε τη στεναχώρια του για το τέλος μιας οικογενειακής επιχείρησης που, όπως έλεγε, «έκλεισε με τον χειρότερο τρόπο».
«Δυόμισι εβδομάδες μετά νιώθω μια στεναχώρια, μια λύπη. Ήταν κακό για όλους… Από την άλλη όμως νιώθω ότι μπήκε ένα λιθαράκι. Έχει αυξηθεί κατά πολύ η αστυνομία, υπάρχει μεγάλη αστυνόμευση. Δεν έχουμε ξαναδεί τόσους πολλούς αστυνομικούς εδώ στη Γαστούνη μετά το περιστατικό και η περιοχή έχει αλλάξει προς το καλύτερο» έλεγε στο protothema.gr και συμπλήρωνε: «2,5 εβδομάδες μετά το συμβάν και το περίπτερο δεν θα το ξανανοίξω ποτέ, τελείωσε αυτό το κομμάτι για μένα. Δεν ήταν λίγο αυτό που περάσαμε εγώ και ο γιος μας. Από θαύμα ζούμε… Ήμουν στριμωγμένος με τον γιο μου από τους Ρομα και να λες "ποιον να σώσω;". Ήταν πολλά τα άτομα από τα οποία δεχόμασταν ξύλο. Είχαν σίδερα, ξύλα στα χέρια τους και εγώ και ο γιος μου ήμασταν μόνοι μας, πραγματικά μόνοι μας».
Βίντεο που είχε δημοσιεύσει το protothema.gr έδειχνε την άγρια επίθεση. Στο οπτικό υλικό ακούγονται κραυγές και απειλές, ενώ διακρίνονται κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να κρατούν σιδερένια αντικείμενα, την ώρα που τα χτυπήματα πέφτουν βροχή στον περιπτερά και στον γιο του.
Η επίθεση από Ρομά στο περίπτεροΗ υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε ζήσει πριν από δύο περίπου μήνες έναν πραγματικό εφιάλτη κάθε είχε μιλήσει στο protothema.gr για την περιπέτειά του. Ήταν το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, όταν ομάδα περίπου 20 Ρομά είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, μετά από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο περιπτεράς, ο γιος του και ακόμη ένας πολίτης που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο.
