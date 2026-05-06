ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Λήγει η προθεσμία για τα δικαιολογητικά για 510 μόνιμες θέσεις στην Υγεία
Λήγει σήμερα, 6 Μαΐου, η κρίσιμη προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2026.

Οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης και να υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ και στο Παράρτημα Β΄ της διαδικασίας.

Οι ημερομηνίες και οι κρίσιμες προθεσμίες

Η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, που αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, ξεκίνησε στις 22 Απριλίου 2026 στις 08:00 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 6 Μαΐου 2026 στις 14:00.

Το ΑΣΕΠ ξεκαθαρίζει ότι όσοι υποψήφιοι δεν αποστείλουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποκλειστούν αυτομάτως από τη συνέχεια της διαδικασίας.

Η επισήμανση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το στάδιο των δικαιολογητικών αποτελεί βασικό φίλτρο επιβεβαίωσης των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις συμμετοχής.

Στο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αντιστοιχεί στον κωδικό που αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

Το ΑΣΕΠ απευθύνει σύσταση προς τους υποψηφίους να μην περιμένουν τις τελευταίες ώρες της προθεσμίας για την αποστολή των εγγράφων τους.

Όπως επισημαίνεται, ενδεχόμενη υπερφόρτωση του δικτύου ή τεχνικά προβλήματα στη σύνδεση μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή ακόμη και αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής.

Η ανεξάρτητη αρχή διευκρινίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για τεχνικές δυσκολίες που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως προβλήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο ή αυξημένη ταυτόχρονη χρήση του συστήματος.

Για τον λόγο αυτό δημοσιοποιούνται και ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΑΣΕΠ, με καταγραφή του αριθμού επισκέψεων ανά ώρα κατά τους μήνες Μάρτιο του 2025 και του 2026.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους υποψηφίους να επιλέξουν χρονικές ζώνες με μικρότερη επιβάρυνση του συστήματος.

Τεχνική υποστήριξη και επικοινωνία

Για ζητήματα τεχνικής φύσεως που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας helpdesk.

Παράλληλα παρέχεται και τηλεφωνική υποστήριξη μέσω της ειδικής γραμμής εξυπηρέτησης, με ωράριο λειτουργίας τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 20:00 και κατά τις αργίες από τις 10:00 έως τις 16:00, με εξαίρεση την 1η Μαΐου 2026.

Για γενικές διευκρινίσεις που αφορούν την προκήρυξη ή τη διαδικασία συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ώρες.

Η ανεξάρτητη αρχή υπενθυμίζει ακόμη ότι πριν από οποιαδήποτε επικοινωνία, οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης.

Στόχος είναι να περιοριστούν καθυστερήσεις, να αποφεύγονται περιττές επικοινωνίες και να διευκολύνεται η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Η προκήρυξη 1Κ/2026 θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κινήσεις ενίσχυσης προσωπικού στον χώρο της υγείας για τη φετινή χρονιά, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στελέχωσης παραμένουν αυξημένες τόσο στα νοσοκομεία όσο και στους δημόσιους φορείς υγειονομικής υποστήριξης.

