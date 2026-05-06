«Σπάνε ταμεία» τα συστήματα πληρωμών IRIS, αυξήθηκαν 73% οι άμεσες μεταφορές το 2025
Όσα γνωρίζαμε για τις πληρωμές αλλάζουν ραγδαία - Οι άμεσες μεταφορές εμφανίζονται αυξημένες κατά 73% το 2025, ενώ οι συναλλαγές με IRIS αυξήθηκαν κατά 66% σε ετήσια βάση
Οι συναλλαγές με επιταγές περιορίζονται αισθητά, ενώ το IRIS σπάει τα ταμεία σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. Οι άμεσες μεταφορές εμφανίζονται αυξημένες κατά 73% το 2025, ενώ οι συναλλαγές με IRIS αυξήθηκαν κατά 66% σε ετήσια βάση.
Το σύστημα πολυμερούς συμψηφισμού για πληρωμές λιανικής ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις της διατραπεζικής και της λιανικής αγοράς πληρωμών, με την τεχνική διαθεσιμότητά να διαμορφώνεται στο 100% το 2025.
Ο αριθμός των εντολών πληρωμών που επεξεργάστηκε το σύστημα το 2025 αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2024 .
Ανά διατραπεζική υπηρεσία πληρωμών, σημαντική αύξηση καταγράφηκε στις συναλλαγές μεταφορών πιστώσεων κατά 16%, στις συναλλαγές σε τερματικά POS για πληρωμές σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου κατά 17% και στις συναλλαγές σε τερματικά ΑΤΜ κατά 32% σε σχέση με το 2024. Αντιθέτως, οι επιταγές σε άυλη μορφή μειώθηκαν κατά 7%, ακολουθώντας την πτωτική τάση των τελευταίων ετών.
Αντίστοιχα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 544 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το 2024.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
