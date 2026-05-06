Φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, μικροεπεισόδια με την αστυνομία
Οι περίπου 30 φοιτητές φώναξαν συνθήματα για την Παιδεία με αίτημα η κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αναθεώρηση Άρθρου 16 του Συντάγματος

Περίπου 30 φοιτητές συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στην Ηρώδου Αττικού.

Οι 30 φοιτητές φώναξαν συνθήματα για την Παιδεία με αίτημα η κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αναθεώρηση Άρθρου 16 του Συντάγματος.

Όπως ανέφεραν δεν πρόκειται να δεχτούν να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία τους, να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά και να εξισωθούν τα πτυχία τους με αυτά των κολεγίων.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης σημειώθηκαν μικροεπεισόδια μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των φοιτητών, τα οποία έληξαν σύντομα χωρίς να γίνει κάποια προσαγωγή.

