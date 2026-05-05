Βίντεο με άγριο ξυλοδαρμό στην Κυψέλη, έστησαν καρτέρι σε ντελιβερά για παραγγελία των 30 ευρώ
Οι δράστες ξυλοκόπησαν τον διανομέα και του έκλεψαν το κινητό πριν εξαφανιστούν
Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας 4 Μαΐου διανομέας στην Κυψέλη, όταν δύο άτομα του έστησαν καρτέρι για μια παραγγελία φαγητού αξίας περίπου 30 ευρώ, τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:20 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο ντελιβεράς, που εργάζεται σε σουβλατζίδικο της περιοχής, έφτασε σε σημείο δρόμου που του είχαν υποδείξει οι πελάτες για την παράδοση της παραγγελίας.
Τότε, ο διανομέας συνάντησε δύο άντρες, στους οποίους παρέδωσε τα φαγητά. Εκείνοι ωστόσο, του δήλωσαν ότι δεν διέθεταν τα χρήματα για να πληρώσουν και του ζήτησαν να αποχωρήσει. Ο εργαζόμενος προσπάθησε να πάρει πίσω την παραγγελία, τη στιγμή όμως εκείνη, όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το protothema, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον με γροθιές και μπουνιές.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα: «Τον έσπασαν στο ξύλο, του μαύρισαν το μάτι και του έφυγε μέχρι και το παπούτσι». Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το κινητό τηλέφωνο του διανομέα έπεσε στο έδαφος, με τους δράστες να το αρπάζουν πριν τραπούν σε φυγή. Μάρτυρας του περιστατικού ήταν μία νεαρή γυναίκα, κάτοικος της περιοχής, η οποία εκείνη την ώρα επέστρεφε στο σπίτι της. Όπως δήλωσε, σοκαρίστηκε από την αγριότητα της επίθεσης και από τις βίαιες σκηνές που εκτυλίχθηκαν σε βάρος του εργαζόμενου.
Η ίδια κάλεσε άμεσα την αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο σημείο περίπου μισή ώρα αργότερα, ξεκινώντας έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
