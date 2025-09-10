Τι δείχνουν οι αγορές ομολόγων

Παρά τις πρόσκαιρες διακυμάνσεις που οδηγούν χαμηλότερα τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων στις ΗΠΑ, ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς δήλωσε πριν από λίγες ημέρες πως η αγορά δεν αποτυπώνει πλήρως το δημοσιονομικό βάρος που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Μιλώντας στο CNBC, είπε ότι θα χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, αλλά η άνοδος στα επιτόκια των δεκαετών τίτλων είναι σημάδι ότι οι αγορές θεωρούν πως δεν γίνεται σωστή διαχείριση της κατάστασης.Οι αγορές ομολόγων θεωρητικά απευθύνονται στους πιο συντηρητικούς και μακροπρόθεσμους επενδυτές επειδή οι διακυμάνσεις συνήθως είναι πιο ήπιες και η διακράτηση των ομολόγων ως τη λήξη αποδίδει το κεφάλαιο ακέραιο. Ωστόσο η αβεβαιότητα που δημιουργεί η απρόβλεπτη οικονομική πολιτική των ΗΠΑ, η κρίση στη Γαλλία, τα οικονομικά προβλήματα στην Αγγλία και η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στην Ολλανδία, οδηγούν σε αναταραχή τις αγορές ομολόγων και αυξάνουν παγκοσμίως το κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού, όπως φαίνεται από τις αποδόσεις των 30ετών τίτλων.Η κυβερνητική κρίση στη Γαλλία ανοίγει την ψαλίδα στη διαφορά αποδόσεων (spread) με τα Γερμανικά ομόλογα. Χθες τα γαλλικά δεκαετή είχαν απόδοση 3,5% (από 3,4% την προηγουμένη) έναντι των γερμανικών τα οποία όμως βρέθηκαν σε υψηλό 14 ετών (3,38%). Την ίδια ώρα που η 10ετία της Γαλλίας ήταν 3,50%, ο δεκαετής τίτλος της Ελλάδας ήταν στο 3,35%. Τα ασφάλιστρα κινδύνου έναντι χρεοκοπίας για το Γαλλικό χρέος διαπραγματεύονται υψηλότερα από αυτά της Ιταλίας και της Ελλάδας.Ιστορικό υψηλό σημειώθηκε και για τις αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο θυμήθηκαν τα όσα τραγελαφικά είχαν συμβεί το 2022 όταν Πρωθυπουργός ήταν η Λιζ Τρας, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων έφτασαν σε υψηλά 27 ετών. Οι έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ομολόγων απηχούν τον φόβο των επενδυτών για το ενδεχόμενο να υπάρξουν χώρες που θα αθετήσουν το χρέος τους.Ταυτόχρονα η αγορά πιέζεται και από τεχνικούς λόγους. Οι Ολλανδοί που έχουν το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό σύστημα της ΕΕ και αποφάσισαν τη μετάβαση από το μοντέλο καθορισμένων παροχών σ΄ ένα σύστημα καθορισμένων εισφορών που αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2028. Η αλλαγή αφορά περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια των Συνταξιοδοτικών Ταμείων αφού αλλάζει άρδην η στρατηγική για την κάλυψη των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Τα μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία, που είναι παραδοσιακά οι πιο σημαντικοί αγοραστές μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων (ειδικά 20ετών και 30ετών), αναγκάζονται πλέον να μειώσουν τις θέσεις τους σε ομόλογα και να στραφούν περισσότερο σε μετοχές και επενδύσεις με υψηλότερη απόδοση. Υποχρεωτικά, τα Ασφαλιστικά Ταμεία πρέπει να μετατοπίσουν αμέσως 100 δισ. ευρώ, από τα ομόλογα σε εναλλακτικά προϊόντα, όπως μετοχές και άλλες περισσότερο αποδοτικές και λιγότερο ασφαλείς αγορές.Οι αγορές ομολόγων αποτυπώνουν τις ανησυχίες των επενδυτών με βασικότερη αυτή τη στιγμή, να μην εκτροχιαστεί οικονομικά η Γαλλία. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πυροδοτήσει μια βαθιά κρίση που θα παρασύρει και θα κλονίσει όλη την ΕΕ και φυσικά την Ελλάδα. Άλλωστε μια από τις ερμηνείες για τη χαμηλότερη από τις προσδοκίες επίδοση του 1,7% της ανάπτυξης κατά το Β' τρίμηνο είναι ότι η ελληνική οικονομία επηρεάστηκε από την επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας λόγω της δασμολογικής πολιτικής Τραμπ.