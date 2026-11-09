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Λιβάνης για Μαζωνάκη: Την ημέρα που έφυγε, είχαμε ραντεβού, δεν ξέρω άνθρωπο που να έχει να πει κάτι κακό
Λιβάνης για Μαζωνάκη: Την ημέρα που έφυγε, είχαμε ραντεβού, δεν ξέρω άνθρωπο που να έχει να πει κάτι κακό
Ένιωθες μια οικειότητα, σε άφηνε ελεύθερο να κάνεις αυτό που θέλεις, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη περιέγραψε ο Γιώργος Λιβάνης, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους είχαν προγραμματίσει συνάντηση την ίδια ημέρα και φωτογράφιση την επομένη, ενόψει της συνεργασίας τους τον φετινό χειμώνα. Όπως περιέγραψε, βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τον γιο του όταν ένας κοινός τους φίλος τον ενημέρωσε τηλεφωνικά για τον θάνατο του τραγουδιστή.
Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Stage Stories», ο Γιώργος Λιβάνης έκανε μία αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, θυμούμενος μεταξύ άλλων τη μέρα που έφυγε από τη ζωή. «Την ημέρα που έφυγε ο Γιώργος είχαμε ραντεβού το απόγευμα και μια μέρα μετά είχαμε τη φωτογράφιση. Την ημέρα που είχαμε το ραντεβού, ήμουν με τον μικρό μου και με παίρνει ένας κολλητός μας φίλος και μου λέει “Ρε συ Γιώργο, πέθανε ο Μαζωνάκης”. Σε κλάσμα του δευτερολέπτου σταματάω δεξιά και ξέρεις εκεί συνειδητοποιώ τι γίνεται», είπε με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Μεταφέροντας την εμπειρία του από τη συναναστροφή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής υπογράμμισε το αίσθημα οικειότητας που δημιουργούσε στους συνεργάτες του, χωρίς να τους επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουν. «Δεν ξέρω άνθρωπο που να έχει να μου πει κάτι κακό για τον Γιώργο. Κάθε βράδυ ήμουν μαζί του στο καμαρίνι. Ο Γιώργος δεν ήταν αυτός που θα σου πει “Ξέρεις, κάνε αυτό ή κάνε το άλλο”. Ένιωθες μια οικειότητα, σε άφηνε ελεύθερο να κάνεις αυτό που θέλεις», σημείωσε.
Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε για τον γιο του, δηλώνοντας πως δεν έχει υπάρξει πιο ερωτευμένος στη ζωή του. «Δεν υπάρξει πιο ερωτευμένος από ποτέ, από όσο με τον γιο μου. Είναι ένα παιδί που μπορούμε να μιλάμε κανονικά και να συνεννοούμαστε. Λέει φράσεις τις οποίες δεν τις λέω ούτε εγώ», εξομολογήθηκε.
Συνεχίζοντας, τόνισε πως έχει διακρίνει ένα μουσικό ταλέντο στον δύο ετών γιο του. Γι' αυτόν τον λόγο, του έχει ήδη αγοράσει μουσικά όργανα, όπως βιολί και πιάνο. «Δεν έχει καταλάβει τι δουλειά κάνω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ όμως, είναι ότι το παιδί έχει τεράστιο ταλέντο στη μουσική. Είναι 2 ετών και ήδη του έχω πάρει βιολί, του έχω πάει πιάνο, του τα έχω πάρει όλα. Ξέρει όλα τα τραγούδια και τα δικά μου και της μαμάς του απ’ έξω. Ο γιος μου έχει πάρει τη φινέτσα μου, από εκεί και πέρα είναι ίδιος η μαμά του».
Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Stage Stories», ο Γιώργος Λιβάνης έκανε μία αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, θυμούμενος μεταξύ άλλων τη μέρα που έφυγε από τη ζωή. «Την ημέρα που έφυγε ο Γιώργος είχαμε ραντεβού το απόγευμα και μια μέρα μετά είχαμε τη φωτογράφιση. Την ημέρα που είχαμε το ραντεβού, ήμουν με τον μικρό μου και με παίρνει ένας κολλητός μας φίλος και μου λέει “Ρε συ Γιώργο, πέθανε ο Μαζωνάκης”. Σε κλάσμα του δευτερολέπτου σταματάω δεξιά και ξέρεις εκεί συνειδητοποιώ τι γίνεται», είπε με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Μεταφέροντας την εμπειρία του από τη συναναστροφή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής υπογράμμισε το αίσθημα οικειότητας που δημιουργούσε στους συνεργάτες του, χωρίς να τους επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουν. «Δεν ξέρω άνθρωπο που να έχει να μου πει κάτι κακό για τον Γιώργο. Κάθε βράδυ ήμουν μαζί του στο καμαρίνι. Ο Γιώργος δεν ήταν αυτός που θα σου πει “Ξέρεις, κάνε αυτό ή κάνε το άλλο”. Ένιωθες μια οικειότητα, σε άφηνε ελεύθερο να κάνεις αυτό που θέλεις», σημείωσε.
Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε για τον γιο του, δηλώνοντας πως δεν έχει υπάρξει πιο ερωτευμένος στη ζωή του. «Δεν υπάρξει πιο ερωτευμένος από ποτέ, από όσο με τον γιο μου. Είναι ένα παιδί που μπορούμε να μιλάμε κανονικά και να συνεννοούμαστε. Λέει φράσεις τις οποίες δεν τις λέω ούτε εγώ», εξομολογήθηκε.
Συνεχίζοντας, τόνισε πως έχει διακρίνει ένα μουσικό ταλέντο στον δύο ετών γιο του. Γι' αυτόν τον λόγο, του έχει ήδη αγοράσει μουσικά όργανα, όπως βιολί και πιάνο. «Δεν έχει καταλάβει τι δουλειά κάνω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ όμως, είναι ότι το παιδί έχει τεράστιο ταλέντο στη μουσική. Είναι 2 ετών και ήδη του έχω πάρει βιολί, του έχω πάει πιάνο, του τα έχω πάρει όλα. Ξέρει όλα τα τραγούδια και τα δικά μου και της μαμάς του απ’ έξω. Ο γιος μου έχει πάρει τη φινέτσα μου, από εκεί και πέρα είναι ίδιος η μαμά του».
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