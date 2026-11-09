Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Έληξε ο συναγερμός για την ύποπτη σακούλα στην Ομήρου και Πανεπιστημίου, δείτε βίντεο
Έληξε ο συναγερμός για την ύποπτη σακούλα στην Ομήρου και Πανεπιστημίου, δείτε βίντεο
Για λόγους ασφαλείας, ο δρόμος αποκλείστηκε προσωρινά
Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου μέσα σε μαύρη πλαστική σακούλα, στην περιοχή μεταξύ των οδών Ομήρου και Πανεπιστημίου.
Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών, με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο.
Για λόγους ασφαλείας, ο δρόμος αποκλείστηκε προσωρινά, ενώ η παρουσία των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.
Ο συναγερμός έληξε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της σακούλας.
Δείτε βίντεο από το σημείo
Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών, με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο.
Για λόγους ασφαλείας, ο δρόμος αποκλείστηκε προσωρινά, ενώ η παρουσία των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.
Ο συναγερμός έληξε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της σακούλας.
Δείτε βίντεο από το σημείo
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