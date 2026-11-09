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Ο ληστής τραπεζών με το ηλεκτρικό πατίνι: Από τα 28 χτυπήματα στην Ελλάδα στα 75.000 ευρώ στην Αλβανία – Πώς συνελήφθη στα Τίρανα
Ο ληστής τραπεζών με το ηλεκτρικό πατίνι: Από τα 28 χτυπήματα στην Ελλάδα στα 75.000 ευρώ στην Αλβανία – Πώς συνελήφθη στα Τίρανα
Πρόκειται για έναν 50χρονο που διέμενε στον Αυλώνα και υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην Ελλάδα - Συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στην Αλβανία με την κωδική ονομασία «Κυνηγός Τραπεζών»
Στα χέρια της αλβανικής αστυνομίας έπεσε ο 50χρονος Ρόμπερτ Ντούκα, γνωστός και ως Άλμπερτ Ντούκα, ο οποίος κατηγορείται για δύο ένοπλες ληστείες τραπεζών στα Τίρανα μέσα σε διάστημα πέντε μηνών, με λεία περίπου 75.000 ευρώ. Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και τις ελληνικές Αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε 28 ληστείες τραπεζών στην Ελλάδα.
Ο 50χρονος, με καταγωγή από τον Αυλώνα, συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κυνηγός Τραπεζών», μετά από έρευνες που τον συνέδεσαν με δύο ληστείες στις 2 Ιουνίου και στις 2 Νοεμβρίου 2026, σε τραπεζικά υποκαταστήματα της περιοχής «Κομούνα ε Παρισίτ» στα Τίρανα.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από την αλβανική αστυνομία, ο εντοπισμός του κατέστη δυνατός μέσω ειδικών ερευνητικών μεθόδων, τεχνολογικών συστημάτων αναγνώρισης και ανάλυσης των ρούχων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ληστειών.
Η πιο πρόσφατη ληστεία σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:45 το πρωί, όταν ένας μαυροφορεμένος άνδρας, φορώντας κράνος μοτοσικλέτας και κρατώντας αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο, εισέβαλε σε τραπεζικό υποκατάστημα.
Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ο δράστης φτάνει με ηλεκτρικό του πατίνι, μπαίνει στην τράπεζα και κλειδώνει την πόρτα, εμποδίζοντας την έξοδο των πολιτών.
Στη συνέχεια, στρέφει το όπλο προς τον υπάλληλο ασφαλείας το καταστήματος, τον απειλεί και κατευθύνεται προς το ταμείο, απαιτώντας από την υπάλληλο να του παραδώσει τα χρήματα.
Αφού αρπάζει περίπου 60.000 ευρώ σε διάφορα νομίσματα, εγκαταλείπει το υποκατάστημα και διαφεύγει με το ηλεκτρικό πατίνι.
Πέντε μήνες νωρίτερα, στις 2 Ιουνίου, είχε σημειωθεί αντίστοιχη ένοπλη ληστεία σε άλλη τράπεζα της ίδιας περιοχής, με λεία περίπου 15.000 ευρώ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποινικό παρελθόν του 50χρονου, καθώς, σύμφωνα με το αλβανικό μέσο Shqiptarja.com, είχε κατηγορηθεί στην Ελλάδα για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει 28 ληστείες τραπεζών.
Οι αλβανικές Αρχές φέρονται να τον παρακολουθούσαν επί ημέρες, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η σύζυγός του εργάζεται σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα στην Αλβανία.
Ο 50χρονος, με καταγωγή από τον Αυλώνα, συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κυνηγός Τραπεζών», μετά από έρευνες που τον συνέδεσαν με δύο ληστείες στις 2 Ιουνίου και στις 2 Νοεμβρίου 2026, σε τραπεζικά υποκαταστήματα της περιοχής «Κομούνα ε Παρισίτ» στα Τίρανα.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από την αλβανική αστυνομία, ο εντοπισμός του κατέστη δυνατός μέσω ειδικών ερευνητικών μεθόδων, τεχνολογικών συστημάτων αναγνώρισης και ανάλυσης των ρούχων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ληστειών.
Η πιο πρόσφατη ληστεία σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:45 το πρωί, όταν ένας μαυροφορεμένος άνδρας, φορώντας κράνος μοτοσικλέτας και κρατώντας αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο, εισέβαλε σε τραπεζικό υποκατάστημα.
Με ηλεκτρικό πατίνι και όπλο εισέβαλε στην τράπεζα
Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ο δράστης φτάνει με ηλεκτρικό του πατίνι, μπαίνει στην τράπεζα και κλειδώνει την πόρτα, εμποδίζοντας την έξοδο των πολιτών.
DVP Tiranë— Policia e Shtetit (@PoliciaeShtetit) November 9, 2026
Pamje nga pune hetimore dhe operacionale e Policisë së Tiranës, për zbardhjen e dy vjedhjeve me armë në dy filiale bankare, si dhe goditjen e një rasti të trafikimit të lëndëve narkotike nëpërmjet aeroportit të Rinasit. pic.twitter.com/HQc4VXMNwq
Στη συνέχεια, στρέφει το όπλο προς τον υπάλληλο ασφαλείας το καταστήματος, τον απειλεί και κατευθύνεται προς το ταμείο, απαιτώντας από την υπάλληλο να του παραδώσει τα χρήματα.
Αφού αρπάζει περίπου 60.000 ευρώ σε διάφορα νομίσματα, εγκαταλείπει το υποκατάστημα και διαφεύγει με το ηλεκτρικό πατίνι.
Πέντε μήνες νωρίτερα, στις 2 Ιουνίου, είχε σημειωθεί αντίστοιχη ένοπλη ληστεία σε άλλη τράπεζα της ίδιας περιοχής, με λεία περίπου 15.000 ευρώ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποινικό παρελθόν του 50χρονου, καθώς, σύμφωνα με το αλβανικό μέσο Shqiptarja.com, είχε κατηγορηθεί στην Ελλάδα για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει 28 ληστείες τραπεζών.
Η σύνδεση με 28 ληστείες τραπεζών στην Ελλάδα
Οι αλβανικές Αρχές φέρονται να τον παρακολουθούσαν επί ημέρες, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η σύζυγός του εργάζεται σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα στην Αλβανία.
Ο Ντούκα διέμενε στον Αυλώνα, ωστόσο είχε νοικιάσει κατοικία στα Τίρανα, την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο.
Ο 50χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη κοντά στην οδό Κοσοβάρων, στην αλβανική πρωτεύουσα.
Κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν 8.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και ενδύματα που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάπραξη των ληστειών.
Ο διευθυντής της Αστυνομίας Τιράνων, Ολίγκερ Τόρμπα, ανέφερε ότι η εξιχνίαση των δύο υποθέσεων στηρίχθηκε στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, τα οποία επέτρεψαν την ταυτοποίηση του υπόπτου παρά την προσπάθειά του να αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.
Τη σύλληψη χαιρέτισε και ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας, Έρβιν Ντέμο, ο οποίος τόνισε ότι η χρήση μάσκας δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αποφυγή της σύλληψης.
Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των δύο ληστειών και την τεκμηρίωση της εμπλοκής του συλληφθέντος.
Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë Oliger Torba, konferencë për median https://t.co/xljP38m6yY pic.twitter.com/GRyrI6gqSy— Policia e Shtetit (@PoliciaeShtetit) November 9, 2026
Ο 50χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη κοντά στην οδό Κοσοβάρων, στην αλβανική πρωτεύουσα.
Βρέθηκαν 8.200 ευρώ και τα ρούχα των ληστειών
Κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν 8.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και ενδύματα που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάπραξη των ληστειών.
Ο διευθυντής της Αστυνομίας Τιράνων, Ολίγκερ Τόρμπα, ανέφερε ότι η εξιχνίαση των δύο υποθέσεων στηρίχθηκε στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, τα οποία επέτρεψαν την ταυτοποίηση του υπόπτου παρά την προσπάθειά του να αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.
Τη σύλληψη χαιρέτισε και ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας, Έρβιν Ντέμο, ο οποίος τόνισε ότι η χρήση μάσκας δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αποφυγή της σύλληψης.
Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των δύο ληστειών και την τεκμηρίωση της εμπλοκής του συλληφθέντος.
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