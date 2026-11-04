Νέος Τεχνικός Διευθυντής στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική o Μιχάλης Κολέτσος

Στο πλαίσιο των νέων του αρμοδιοτήτων, ο κ. Κολέτσος θα έχει αυξημένη εποπτεία στους στρατηγικούς κλάδους ασφάλισης των τεχνικών έργων (CAR & EAR), της αστικής ευθύνης καθώς και των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων (financial lines) Cyber και D&O, ενισχύοντας την τεχνική αρτιότητα, τη διαχείριση κινδύνων και την κερδοφόρο ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.Ο κ. Μιχάλης Κολέτσος διαθέτει πλούσια και πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα, κατέχοντας στο παρελθόν καίριες θέσεις ευθύνης. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Head Underwriting στους κλάδους Casualty, Special Risks & Engineering και Credit & Surety Bonds σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και Group Insurance Director σε ηγετικό επιχειρηματικό όμιλο διευθύνοντας σύνθετους ασφαλιστικούς κινδύνους. Είναι κάτοχος MBA στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), MSc στα Διεθνή Οικονομικά, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά από το Cardiff Business School (University of Wales), καθώς και πτυχίου Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.Διαθέτοντας βαθιά τεχνική κατάρτιση, εμπειρία σε σύνθετες ασφαλιστικές προκλήσεις και άριστη γνώση της αγοράς, ο κ. Κολέτσος αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των πωλήσεων με τη δημιουργία καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας.Με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, κ. Νίκος Μακρόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζω τον Μιχάλη στην οικογένεια της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική και του εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Η υψηλή τεχνογνωσία, η εμπειρία και το κύρος του αποτελούν εγγύηση για την περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών μας, στις εξειδικευμένες ασφαλίσεις τεχνικών έργων, μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων καθώς και των χρηματοοικονομικών κινδύνων (financial lines). Είμαι βέβαιος ότι με τη βαθιά του γνώση του θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των πωλήσεων bancassurance σε συνεργασία με τον Όμιλο CrediaBank.».Από την πλευρά του, ο κ. Μιχάλης Κολέτσος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο του ξεκίνημα στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στην επίτευξη των υψηλών στόχων της εταιρείας, με πυλώνες την τεχνική πειθαρχία, την ποιότητα στην ανάληψη των κινδύνων και τη συνεχή ανάπτυξη.