Τσίπρας: Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, η εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη έχει αποτύχει
Τσίπρας: Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, η εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη έχει αποτύχει
«Η Τουρκία έχει μετατραπεί και με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών στον χωροφύλακα της περιοχής», είπε ο πρώην πρωθυπουργός
Ενημέρωση για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας με αντικείμενο το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ζητά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη του στο ΙΤV.
«Οφείλει η κυβέρνηση να ενημερώσει και τα κόμματα και τον ελληνικό λαό, καθότι οι διατυπώσεις αυτές διαμορφώνουν μια πραγματικότητα που θα τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον» ανέφερε σχετικά ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως «σε ότι αφορά τώρα, το αν γνώριζε, είναι απολύτως δεδομένο ότι γνώριζε κατά την εκτίμησή μου, είναι απολύτως σχεδιασμένο όλο αυτό. Άλλωστε το είχα προαναγγείλει σε προηγούμενη συνέντευξή μου, όταν με είχαν ρωτήσει προ μηνός συνάδελφοί σας στην Κρήτη, απάντησα, τι προβλέπω ότι θα συμβεί, και απάντησα ότι αυτό που προβλέπω ότι θα συμβεί είναι, αντί της Ελλάδας η Γαλλία να ζητήσει ουσιαστικά την άδεια της Τουρκίας, να συναινέσει η Τουρκία, να συγκαταθέσει στην ολοκλήρωση ενός έργου που επαναλαμβάνω αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας και εμείς να λέμε ότι οι Γάλλοι ζήτησαν την άδεια, δεν ζητήσαμε εμείς. Η Τουρκία να λέει ουσιαστικά η Ελλάδα ζήτησε την άδεια».
Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως «δυστυχώς η εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη έχει αποτύχει οικτρά και έχει καταστήσει τη χώρα ανήμπορη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή και να αναγκάζεται να ζητάει την άδειά της ή τη συναίνεση της Τουρκίας προκειμένου να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αυτό συνιστά, κατά την άποψη μου, μια μείζονα υποχώρηση».
«Δεν μένει στους τύπους και στα χαρτιά. Μιλάω για την ουσία. Η Τουρκία έχει μετατραπεί και με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών στον χωροφύλακα της περιοχής. Αν η Τουρκία δεν συναινέσει, δεν μπορούμε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα έτσι όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Διότι η πόντιση ενός καλωδίου είναι δικαίωμα, δεν απαιτείται ούτε καν ενημέρωση. Προφανώς και δεν απαιτείται η άδεια όμορων χωρών. Και όταν βλέπουμε εδώ και δύο χρόνια μετά το επεισόδιο στην Κάσο, όπου παρεμποδίστηκε το ιταλικό πλοίο, τότε σήμερα να έρχονται οι Γάλλοι, διότι έχει έρθει εν τω μεταξύ μια γαλλική εταιρεία και να προβαίνουν σε ρηματική διακοίνωση προκειμένου να προχωρήσει ένα έργο που, επαναλαμβάνω, αποτελεί αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας. Ο ίδιος επισήμανε πως «η πόντιση υποβρύχιου καλωδίου και όχι αγωγού, στον αγωγό, όντως θα έπρεπε κανείς να ζητήσει και ενημέρωση και άδεια αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας. Αλλά εδώ δεν υφίσταται ούτε καν θέμα να περάσει το καλώδιο από την υφαλοκρηπίδα, την Αποκλειστική Oικονομική Ζώνη της Τουρκίας. Όμως η Τουρκία έχει επιβάλει δυστυχώς τους δικούς της όρους και αυτό είναι εξαιρετικά δυσάρεστο».
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε ότι «πριν από 7,5 χρόνια άφησα την χώρα, έχοντας στα σκαριά τον αγωγό EastMed, της σύμπραξης της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα Λεβιάθαν, στην Ευρώπη. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα παραδώσει μια χώρα με τουρκολιβυκό μνημόνιο απέναντι και με την ουσιαστική αδυναμία να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα».
«Οφείλει η κυβέρνηση να ενημερώσει και τα κόμματα και τον ελληνικό λαό, καθότι οι διατυπώσεις αυτές διαμορφώνουν μια πραγματικότητα που θα τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον» ανέφερε σχετικά ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως «σε ότι αφορά τώρα, το αν γνώριζε, είναι απολύτως δεδομένο ότι γνώριζε κατά την εκτίμησή μου, είναι απολύτως σχεδιασμένο όλο αυτό. Άλλωστε το είχα προαναγγείλει σε προηγούμενη συνέντευξή μου, όταν με είχαν ρωτήσει προ μηνός συνάδελφοί σας στην Κρήτη, απάντησα, τι προβλέπω ότι θα συμβεί, και απάντησα ότι αυτό που προβλέπω ότι θα συμβεί είναι, αντί της Ελλάδας η Γαλλία να ζητήσει ουσιαστικά την άδεια της Τουρκίας, να συναινέσει η Τουρκία, να συγκαταθέσει στην ολοκλήρωση ενός έργου που επαναλαμβάνω αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας και εμείς να λέμε ότι οι Γάλλοι ζήτησαν την άδεια, δεν ζητήσαμε εμείς. Η Τουρκία να λέει ουσιαστικά η Ελλάδα ζήτησε την άδεια».
Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως «δυστυχώς η εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη έχει αποτύχει οικτρά και έχει καταστήσει τη χώρα ανήμπορη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή και να αναγκάζεται να ζητάει την άδειά της ή τη συναίνεση της Τουρκίας προκειμένου να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αυτό συνιστά, κατά την άποψη μου, μια μείζονα υποχώρηση».
«Δεν μένει στους τύπους και στα χαρτιά. Μιλάω για την ουσία. Η Τουρκία έχει μετατραπεί και με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών στον χωροφύλακα της περιοχής. Αν η Τουρκία δεν συναινέσει, δεν μπορούμε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα έτσι όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Διότι η πόντιση ενός καλωδίου είναι δικαίωμα, δεν απαιτείται ούτε καν ενημέρωση. Προφανώς και δεν απαιτείται η άδεια όμορων χωρών. Και όταν βλέπουμε εδώ και δύο χρόνια μετά το επεισόδιο στην Κάσο, όπου παρεμποδίστηκε το ιταλικό πλοίο, τότε σήμερα να έρχονται οι Γάλλοι, διότι έχει έρθει εν τω μεταξύ μια γαλλική εταιρεία και να προβαίνουν σε ρηματική διακοίνωση προκειμένου να προχωρήσει ένα έργο που, επαναλαμβάνω, αποτελεί αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας. Ο ίδιος επισήμανε πως «η πόντιση υποβρύχιου καλωδίου και όχι αγωγού, στον αγωγό, όντως θα έπρεπε κανείς να ζητήσει και ενημέρωση και άδεια αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας. Αλλά εδώ δεν υφίσταται ούτε καν θέμα να περάσει το καλώδιο από την υφαλοκρηπίδα, την Αποκλειστική Oικονομική Ζώνη της Τουρκίας. Όμως η Τουρκία έχει επιβάλει δυστυχώς τους δικούς της όρους και αυτό είναι εξαιρετικά δυσάρεστο».
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε ότι «πριν από 7,5 χρόνια άφησα την χώρα, έχοντας στα σκαριά τον αγωγό EastMed, της σύμπραξης της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα Λεβιάθαν, στην Ευρώπη. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα παραδώσει μια χώρα με τουρκολιβυκό μνημόνιο απέναντι και με την ουσιαστική αδυναμία να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα».
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