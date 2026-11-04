Η CANDIA ενισχύει την παρουσία της στα νότια προάστια με νέο εταιρικό κατάστημα στην Ηλιούπολη

Η CANDIA συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη, εντάσσοντας στο εταιρικό της δίκτυο ένα ακόμη κατάστημα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 325, στην Ηλιούπολη, μόλις 50 μέτρα από τον σταθμό του Μετρό Άγιος Δημήτριος, απέναντι από το Athens Metro Mall