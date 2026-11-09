Μπάιντεν κατά Τραμπ στα απομνημονεύματά του: Η εισβολή στο Καπιτώλιο πρέπει να τον ακολουθεί μέχρι τον τάφο του, κατέστρεψε θεσμούς και υποδαύλισε το μίσος



«Τζο, πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί φίλοι»



Ο τίτλος και ο νεκρός γιος

Ο Μπάιντεν ανέφερε ότι οι γιατροί του «εξακολουθούν να είναι ενθαρρυμένοι από τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνομαι στη θεραπεία». Ωστόσο, παραδέχτηκε: «Κάποιες μέρες είναι καλύτερες από άλλες. Δεν με έχει σταματήσει. Αλλά μερικές φορές με επιβραδύνει».Σε απόσπασμα, ο Μπάιντεν αναπολεί μια ασυνήθιστη συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο λίγες μέρες μετά τις εκλογές του 2020 - πολύ πριν από την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου. «“Ξέρεις, Τζο, αν δεν ήταν η πολιτική, πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί φίλοι”», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Μπάιντεν. Ο Τραμπ σχολίασε μάλιστα «ότι ένιωσε ανακούφιση που δεν χρειάστηκε να αντιπαρατεθεί εκλογικά εναντίον μου», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.Οι δημοσκοπήσεις εκείνη την εποχή, όταν ο Μπάιντεν απέσυρε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, τον έδειχναν να υστερεί έναντι του Τραμπ και οι Δημοκρατικοί τον πίεζαν να αποσυρθεί από φόβο μήπως δεν καταφέρει να κερδίσει.Ο Μπάιντεν είπε ότι χρησιμοποίησε τη συνάντηση για να κάνει στον Τραμπ «μια περιήγηση στον κόσμο», συμπεριλαμβανομένου του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας, των συμμαχιών του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ και της Γάζας, καθώς και των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν είπε ότι ο Τραμπ «εστίαζε στις προσωπικότητες» των παγκόσμιων ηγετών και όχι στην ουσία των διεθνών σχέσεων.Εκείνη η δίωρη συνάντηση τον άφησε να ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα κατέστρεφε πράγματι μεγάλο μέρος της προεδρίας του, θυμάται ο Μπάιντεν. Έγραψε ότι οι πρώτες εβδομάδες της θητείας του Τραμπ -εκτελεστικά διατάγματα της πρώτης μέρας και όλα όσα ακολούθησαν- επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες του για μια «πιο σκληρή κυβέρνηση» που «προσπάθησε να γκρεμίσει τους θεσμούς και να υποδαυλίσει το μίσος» και για έναν πρόεδρο που «χτύπησε με βαριοπούλα κατεδάφισης τις παραδόσεις μας».Ο τίτλος των απομνημονευμάτων παραπέμπει σε ένα παλαιότερο βιβλίο του Μπάιντεν, το «Υποσχέσου μου, Μπαμπά», το οποίο έγραψε για τον καρκίνο και τον θάνατο του γιου του Μπο. Σε εκείνο το πρώτο βιβλίο, που εκδόθηκε μεταξύ της θητείας του Μπάιντεν ως αντιπροέδρου και της υποψηφιότητάς του για την προεδρία το 2020, εξήγησε ότι ο τίτλος προήλθε απευθείας από μια συζήτηση μεταξύ πατέρα και γιου γύρω από την Ημέρα των Ευχαριστιών το 2014.«Υποσχέσου μου, μπαμπά. Δώσε μου τον λόγο σου ότι, ό,τι κι αν συμβεί, θα είσαι εντάξει», θυμήθηκε ο Μπάιντεν ότι του είχε πει ο Μπο. Ο Μπο Μπάιντεν πέθανε έξι μήνες αργότερα. Στην ανάρτησή του την Κυριακή, ο Μπάιντεν επανέλαβε ένα επιχείρημα που προέβαλε συχνά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και της προεδρίας του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι μοναδικές επειδή «χτίστηκαν πάνω σε μια ιδέα» ότι «όλοι μας δημιουργηθήκαμε ίσοι». «Υποσχέσου μου, Αμερική», κατέληξε, «ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ».





