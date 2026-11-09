Μπάιντεν κατά Τραμπ στα απομνημονεύματά του: Η εισβολή στο Καπιτώλιο πρέπει να τον ακολουθεί μέχρι τον τάφο του, κατέστρεψε θεσμούς και υποδαύλισε το μίσος
Μπάιντεν κατά Τραμπ στα απομνημονεύματά του: Η εισβολή στο Καπιτώλιο πρέπει να τον ακολουθεί μέχρι τον τάφο του, κατέστρεψε θεσμούς και υποδαύλισε το μίσος
Ο Ντόναλντ Τραμπ ηγήθηκε μιας εξέγερσης, γράφει ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ στα απομνημονεύματα του με τίτλο «Υποσχέσου μου, Αμερική» - Θυμάται μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο όπου του είπε πως αν δεν ήταν η πολιτική, οι δυο τους θα ήταν φίλοι
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, γράφει στα απομνημονεύματά του από τον Λευκό Οίκο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν ταυτόχρονα προκάτοχός του και διάδοχός του, έχει προκαλέσει βαθιά ζημιά στις ΗΠΑ και στον κόσμο με μια κυβέρνηση αποφασισμένη να «καταστρέψει τους θεσμούς και να υποδαυλίσει το μίσος».
Ο 83χρονος Μπάιντεν αναφέρει πως τα χρόνια ψέματα του νυν Αμερικανού προέδρου για την ήττα του στις εκλογές του 2020 και η εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου θα πρέπει να «τον ακολουθήσουν μέχρι τον τάφο του».
Το πρώτο απόσπασμα από τα απομνημονεύματα «Υποσχέσου μου, Αμερική» δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Atlantic. Το βιβλίο του 46ου προέδρου των ΗΠΑ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου. Ο Μπάιντεν ανέφερε ότι, ενώ οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την ανταπόκρισή του στη θεραπεία του καρκίνου, οι δραστηριότητές του για την προώθηση του βιβλίου θα είναι περιορισμένες λόγω της υγείας του.
«Ο Ντόναλντ Τραμπ ηγήθηκε μιας εξέγερσης», έγραψε ο Μπάιντεν για να επισημάνει πως «στόχος του ήταν να παραμείνει στην εξουσία, αφού ο αμερικανικός λαός τον είχε απομακρύνει από το αξίωμα μέσω των εκλογών».
«Οι ταραξίες δεν ήταν “ειρηνικοί διαδηλωτές”. Ήρθαν οπλισμένοι για να εμποδίσουν την επίσημη επικύρωση μιας νόμιμης εκλογικής διαδικασίας», έγραψε. Επέκρινε τον Τραμπ για το γεγονός ότι αργότερα χορήγησε περισσότερες από 1.500 αμνηστίες στους εισβολείς.
«Μέχρι και σήμερα, ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του συνεχίζουν να καμαρώνουν και να προσποιούνται ότι είναι υποστηρικτές των αρχών επιβολής του νόμου», έγραψε ο Μπάιντεν. «Η άποψή μου είναι η εξής: Δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια όταν αστυνομικοί δέχονται γροθιές, χτυπήματα με λόγχες, ψεκασμούς και βάναυση μεταχείριση και να αποκαλείς τον εαυτό σου φίλο των αρχών επιβολής του νόμου. Αυτό που έκανε ο Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί. Πρέπει να τον ακολουθεί μέχρι τον τάφο του», σημείωσε.
Ο Μπάιντεν εξέφρασε τη λύπη του για το «Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ (DOGE)» του Τραμπ και για την ανατροπή πολλών από τις πολιτικές του, ειδικά εκείνων που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
«Όλοι οι πρόεδροι πρέπει να αντιμετωπίσουν την αίσθηση ότι η κληρονομιά τους είναι ευάλωτη στις διακυμάνσεις της πολιτικής και στις ιδιοτροπίες των διαδόχων τους. Στην περίπτωσή μου, αυτή η αίσθηση ενισχύθηκε από τον περιφρονητικό και καταστροφικό χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαινόταν ανίκανος να ανεχθεί την ιδέα ότι τα επιτεύγματα κάποιου άλλου αξίζει να αξιοποιηθούν αντί να καταστραφούν», ανέφερε ο Μπάιντεν.
Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων έρχεται αμέσως μετά τη συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, εξασφαλίζοντας ευρεία πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Ωστόσο, η επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία δύο χρόνια νωρίτερα αποτελούσε από μόνη της απόρριψη της μοναδικής θητείας του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και πολλοί ψηφοφόροι εξακολουθούν να διατηρούν σκεπτικισμό όσον αφορά την προεδρία του και το κόμμα του.
Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, ο Μπάιντεν παρουσίασε τις αναμνήσεις του ως τον καλύτερο τρόπο για να εξηγήσει την προεδρία του, «τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, τις αποφάσεις που πήρα και τους λόγους για τους οποίους τις πήρα».
Κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του, ο Μπάιντεν αντιμετώπισε την πανδημία της COVID-19 και τις οικονομικές της επιπτώσεις, ενώ εργάστηκε για την αποκατάσταση των παγκόσμιων συμμαχιών που ο Τραμπ είχε διαρρήξει, σύμφωνα με το AP. Ωστόσο, αντιμετώπισε ευρέως διαδεδομένες ανησυχίες σχετικά με την ηλικία του και εγκατέλειψε την προσπάθειά του για επανεκλογή μετά από το debate με τον Τραμπ τον Ιούνιο του 2024. Βασανιζόμενη από τον επίμονο πληθωρισμό και άλλα προβλήματα, η αντιπρόεδρος του Μπάιντεν, Καμάλα Χάρις, ηττήθηκε από τον Τραμπ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.
Μήνες μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη. Μίλησε ανοιχτά για την κατάστασή του, αναφέροντας ότι «δεν θα μπορέσω να κάνω τόσες συζητήσεις για το βιβλίο μου όσες ήλπιζα» και προτρέποντας τον κόσμο να αφήσει τα απομνημονεύματα να μιλήσουν για λογαριασμό του.
Ο 83χρονος Μπάιντεν αναφέρει πως τα χρόνια ψέματα του νυν Αμερικανού προέδρου για την ήττα του στις εκλογές του 2020 και η εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου θα πρέπει να «τον ακολουθήσουν μέχρι τον τάφο του».
Το πρώτο απόσπασμα από τα απομνημονεύματα «Υποσχέσου μου, Αμερική» δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Atlantic. Το βιβλίο του 46ου προέδρου των ΗΠΑ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου. Ο Μπάιντεν ανέφερε ότι, ενώ οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την ανταπόκρισή του στη θεραπεία του καρκίνου, οι δραστηριότητές του για την προώθηση του βιβλίου θα είναι περιορισμένες λόγω της υγείας του.
«Ο Ντόναλντ Τραμπ ηγήθηκε μιας εξέγερσης», έγραψε ο Μπάιντεν για να επισημάνει πως «στόχος του ήταν να παραμείνει στην εξουσία, αφού ο αμερικανικός λαός τον είχε απομακρύνει από το αξίωμα μέσω των εκλογών».
«Οι ταραξίες δεν ήταν “ειρηνικοί διαδηλωτές”. Ήρθαν οπλισμένοι για να εμποδίσουν την επίσημη επικύρωση μιας νόμιμης εκλογικής διαδικασίας», έγραψε. Επέκρινε τον Τραμπ για το γεγονός ότι αργότερα χορήγησε περισσότερες από 1.500 αμνηστίες στους εισβολείς.
«Μέχρι και σήμερα, ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του συνεχίζουν να καμαρώνουν και να προσποιούνται ότι είναι υποστηρικτές των αρχών επιβολής του νόμου», έγραψε ο Μπάιντεν. «Η άποψή μου είναι η εξής: Δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια όταν αστυνομικοί δέχονται γροθιές, χτυπήματα με λόγχες, ψεκασμούς και βάναυση μεταχείριση και να αποκαλείς τον εαυτό σου φίλο των αρχών επιβολής του νόμου. Αυτό που έκανε ο Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί. Πρέπει να τον ακολουθεί μέχρι τον τάφο του», σημείωσε.
Ο Μπάιντεν εξέφρασε τη λύπη του για το «Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ (DOGE)» του Τραμπ και για την ανατροπή πολλών από τις πολιτικές του, ειδικά εκείνων που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
«Όλοι οι πρόεδροι πρέπει να αντιμετωπίσουν την αίσθηση ότι η κληρονομιά τους είναι ευάλωτη στις διακυμάνσεις της πολιτικής και στις ιδιοτροπίες των διαδόχων τους. Στην περίπτωσή μου, αυτή η αίσθηση ενισχύθηκε από τον περιφρονητικό και καταστροφικό χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαινόταν ανίκανος να ανεχθεί την ιδέα ότι τα επιτεύγματα κάποιου άλλου αξίζει να αξιοποιηθούν αντί να καταστραφούν», ανέφερε ο Μπάιντεν.
Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων έρχεται αμέσως μετά τη συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, εξασφαλίζοντας ευρεία πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Ωστόσο, η επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία δύο χρόνια νωρίτερα αποτελούσε από μόνη της απόρριψη της μοναδικής θητείας του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και πολλοί ψηφοφόροι εξακολουθούν να διατηρούν σκεπτικισμό όσον αφορά την προεδρία του και το κόμμα του.
Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά η φήμη του Μπάιντεν εξακολουθεί να υστερεί
Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, ο Μπάιντεν παρουσίασε τις αναμνήσεις του ως τον καλύτερο τρόπο για να εξηγήσει την προεδρία του, «τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, τις αποφάσεις που πήρα και τους λόγους για τους οποίους τις πήρα».
Κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του, ο Μπάιντεν αντιμετώπισε την πανδημία της COVID-19 και τις οικονομικές της επιπτώσεις, ενώ εργάστηκε για την αποκατάσταση των παγκόσμιων συμμαχιών που ο Τραμπ είχε διαρρήξει, σύμφωνα με το AP. Ωστόσο, αντιμετώπισε ευρέως διαδεδομένες ανησυχίες σχετικά με την ηλικία του και εγκατέλειψε την προσπάθειά του για επανεκλογή μετά από το debate με τον Τραμπ τον Ιούνιο του 2024. Βασανιζόμενη από τον επίμονο πληθωρισμό και άλλα προβλήματα, η αντιπρόεδρος του Μπάιντεν, Καμάλα Χάρις, ηττήθηκε από τον Τραμπ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.
Μήνες μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη. Μίλησε ανοιχτά για την κατάστασή του, αναφέροντας ότι «δεν θα μπορέσω να κάνω τόσες συζητήσεις για το βιβλίο μου όσες ήλπιζα» και προτρέποντας τον κόσμο να αφήσει τα απομνημονεύματα να μιλήσουν για λογαριασμό του.
Ο Μπάιντεν ανέφερε ότι οι γιατροί του «εξακολουθούν να είναι ενθαρρυμένοι από τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνομαι στη θεραπεία». Ωστόσο, παραδέχτηκε: «Κάποιες μέρες είναι καλύτερες από άλλες. Δεν με έχει σταματήσει. Αλλά μερικές φορές με επιβραδύνει».
Σε απόσπασμα, ο Μπάιντεν αναπολεί μια ασυνήθιστη συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο λίγες μέρες μετά τις εκλογές του 2020 - πολύ πριν από την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου. «“Ξέρεις, Τζο, αν δεν ήταν η πολιτική, πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί φίλοι”», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Μπάιντεν. Ο Τραμπ σχολίασε μάλιστα «ότι ένιωσε ανακούφιση που δεν χρειάστηκε να αντιπαρατεθεί εκλογικά εναντίον μου», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.
Οι δημοσκοπήσεις εκείνη την εποχή, όταν ο Μπάιντεν απέσυρε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, τον έδειχναν να υστερεί έναντι του Τραμπ και οι Δημοκρατικοί τον πίεζαν να αποσυρθεί από φόβο μήπως δεν καταφέρει να κερδίσει.
Ο Μπάιντεν είπε ότι χρησιμοποίησε τη συνάντηση για να κάνει στον Τραμπ «μια περιήγηση στον κόσμο», συμπεριλαμβανομένου του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας, των συμμαχιών του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ και της Γάζας, καθώς και των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν είπε ότι ο Τραμπ «εστίαζε στις προσωπικότητες» των παγκόσμιων ηγετών και όχι στην ουσία των διεθνών σχέσεων.
Εκείνη η δίωρη συνάντηση τον άφησε να ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα κατέστρεφε πράγματι μεγάλο μέρος της προεδρίας του, θυμάται ο Μπάιντεν. Έγραψε ότι οι πρώτες εβδομάδες της θητείας του Τραμπ -εκτελεστικά διατάγματα της πρώτης μέρας και όλα όσα ακολούθησαν- επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες του για μια «πιο σκληρή κυβέρνηση» που «προσπάθησε να γκρεμίσει τους θεσμούς και να υποδαυλίσει το μίσος» και για έναν πρόεδρο που «χτύπησε με βαριοπούλα κατεδάφισης τις παραδόσεις μας».
Ο τίτλος των απομνημονευμάτων παραπέμπει σε ένα παλαιότερο βιβλίο του Μπάιντεν, το «Υποσχέσου μου, Μπαμπά», το οποίο έγραψε για τον καρκίνο και τον θάνατο του γιου του Μπο. Σε εκείνο το πρώτο βιβλίο, που εκδόθηκε μεταξύ της θητείας του Μπάιντεν ως αντιπροέδρου και της υποψηφιότητάς του για την προεδρία το 2020, εξήγησε ότι ο τίτλος προήλθε απευθείας από μια συζήτηση μεταξύ πατέρα και γιου γύρω από την Ημέρα των Ευχαριστιών το 2014.
«Υποσχέσου μου, μπαμπά. Δώσε μου τον λόγο σου ότι, ό,τι κι αν συμβεί, θα είσαι εντάξει», θυμήθηκε ο Μπάιντεν ότι του είχε πει ο Μπο. Ο Μπο Μπάιντεν πέθανε έξι μήνες αργότερα. Στην ανάρτησή του την Κυριακή, ο Μπάιντεν επανέλαβε ένα επιχείρημα που προέβαλε συχνά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και της προεδρίας του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι μοναδικές επειδή «χτίστηκαν πάνω σε μια ιδέα» ότι «όλοι μας δημιουργηθήκαμε ίσοι». «Υποσχέσου μου, Αμερική», κατέληξε, «ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ».
Φωτογραφίες από τα επεισόδια στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021:
Σε απόσπασμα, ο Μπάιντεν αναπολεί μια ασυνήθιστη συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο λίγες μέρες μετά τις εκλογές του 2020 - πολύ πριν από την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου. «“Ξέρεις, Τζο, αν δεν ήταν η πολιτική, πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί φίλοι”», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Μπάιντεν. Ο Τραμπ σχολίασε μάλιστα «ότι ένιωσε ανακούφιση που δεν χρειάστηκε να αντιπαρατεθεί εκλογικά εναντίον μου», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.
«Τζο, πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί φίλοι»
Οι δημοσκοπήσεις εκείνη την εποχή, όταν ο Μπάιντεν απέσυρε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, τον έδειχναν να υστερεί έναντι του Τραμπ και οι Δημοκρατικοί τον πίεζαν να αποσυρθεί από φόβο μήπως δεν καταφέρει να κερδίσει.
Ο Μπάιντεν είπε ότι χρησιμοποίησε τη συνάντηση για να κάνει στον Τραμπ «μια περιήγηση στον κόσμο», συμπεριλαμβανομένου του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας, των συμμαχιών του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ και της Γάζας, καθώς και των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν είπε ότι ο Τραμπ «εστίαζε στις προσωπικότητες» των παγκόσμιων ηγετών και όχι στην ουσία των διεθνών σχέσεων.
Εκείνη η δίωρη συνάντηση τον άφησε να ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα κατέστρεφε πράγματι μεγάλο μέρος της προεδρίας του, θυμάται ο Μπάιντεν. Έγραψε ότι οι πρώτες εβδομάδες της θητείας του Τραμπ -εκτελεστικά διατάγματα της πρώτης μέρας και όλα όσα ακολούθησαν- επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες του για μια «πιο σκληρή κυβέρνηση» που «προσπάθησε να γκρεμίσει τους θεσμούς και να υποδαυλίσει το μίσος» και για έναν πρόεδρο που «χτύπησε με βαριοπούλα κατεδάφισης τις παραδόσεις μας».
Ο τίτλος των απομνημονευμάτων παραπέμπει σε ένα παλαιότερο βιβλίο του Μπάιντεν, το «Υποσχέσου μου, Μπαμπά», το οποίο έγραψε για τον καρκίνο και τον θάνατο του γιου του Μπο. Σε εκείνο το πρώτο βιβλίο, που εκδόθηκε μεταξύ της θητείας του Μπάιντεν ως αντιπροέδρου και της υποψηφιότητάς του για την προεδρία το 2020, εξήγησε ότι ο τίτλος προήλθε απευθείας από μια συζήτηση μεταξύ πατέρα και γιου γύρω από την Ημέρα των Ευχαριστιών το 2014.
Ο τίτλος και ο νεκρός γιος
«Υποσχέσου μου, μπαμπά. Δώσε μου τον λόγο σου ότι, ό,τι κι αν συμβεί, θα είσαι εντάξει», θυμήθηκε ο Μπάιντεν ότι του είχε πει ο Μπο. Ο Μπο Μπάιντεν πέθανε έξι μήνες αργότερα. Στην ανάρτησή του την Κυριακή, ο Μπάιντεν επανέλαβε ένα επιχείρημα που προέβαλε συχνά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και της προεδρίας του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι μοναδικές επειδή «χτίστηκαν πάνω σε μια ιδέα» ότι «όλοι μας δημιουργηθήκαμε ίσοι». «Υποσχέσου μου, Αμερική», κατέληξε, «ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ».
Φωτογραφίες από τα επεισόδια στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021:
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