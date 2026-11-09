«Δεν έχω το ένστικτο του δολοφόνου»: Η επόμενη πρόεδρος της Γερμανίας έχασε μακράν την εσωκομματική μάχη στη Βαυαρία, αλλά... όλοι την φωνάζουν Ίλζε

Στις 30 Ιανουαρίου η εκλογή με πιθανή στήριξη των Πρασίνων

Από μια απρόσμενη εκλογή στη βαυαρική Βουλή μέχρι την κυβέρνηση

Η μάχη με τον Μάρκους Ζέντερ και το «δολοφονικό ένστικτο» που δεν είχε

Ήθελε να γίνει αστροναύτης, αλλά κατέληξε να κατασκευάζει εξαρτήματα για ελικόπτερα

Η άνοδος της Ακροδεξιάς και οι πολιτικές κρίσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει

«ποιο είναι το επόμενο βήμα».





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Μια πρόεδρος χωρίς περίτεχνο λόγο, αλλά κοντά στους πολίτες

Οι δύο σοβαρές περιπέτειες με την υγεία της

«Όλοι με αποκαλούν απλώς Ίλζε»

Σταδιακά, η Άιγκνερ άρχισε να έρχεται στο επίκεντρο, παρότι προέρχεται από το μικρότερο από τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο. Και ο τρόπος που διαμορφώθηκαν οι καταστάσεις, δεν του άφησε πολλές επιλογές.Η Ομοσπονδιακή Συνέλευση, το ειδικό σώμα που εκλέγει τον πρόεδρο της Γερμανίας, θα συνεδριάσει στιςΣε αυτή συμμετέχουν οι βουλευτές της Μπούντεσταγκ και ισάριθμοι αντιπρόσωποι που εκλέγονται από τα ομόσπονδα κρατίδια.Τα κόμματακαιδιαθέτουν από κοινού απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που εξασφαλίζει ισχυρή κοινοβουλευτική βάση για την υποψηφιότητα της Άιγκνερ. Δεν αποκλείεται, πάντως, να εξασφαλιστεί και η υποστήριξη των Πρασίνων.Η ίδια είχε δηλώσει πρόσφατα, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα, ότι θα επιθυμούσε μια ευρύτερη πλειοψηφία από τις δυνάμεις του πολιτικού κέντρου. «Θα το θεωρούσα ιδιαίτερα θετικό εάν μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και τους Πράσινους», είχε αναφέρει.Στη Γερμανία δεν συνηθίζεται να υποβάλλει κάποιος αίτηση για να γίνει ομοσπονδιακός πρόεδρος. Αντίθετα, καλείται να αναλάβει το αξίωμα.Η πολιτική σταδιοδρομία της Ίλζε Άιγκνερ εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.Η φιλοδοξία δεν της έλειψε ποτέ. Ωστόσο, όπως σημειώνει το, δεν ήταν όσο σκληρή ή όσο επιθετική χρειαζόταν για να επιβραβευτεί στην υψηλή πολιτική.Σε ηλικία 29 ετών βρέθηκε σχεδόν απροσδόκητα στο Κοινοβούλιο της Βαυαρίας, έχοντας κατέβει ως υποψήφια σε κομματική λίστα. «Σκεφτόμουν ότι δεν είχα τίποτα να χάσω, επειδή στην πραγματικότητα δεν είχα καμία πιθανότητα», είχε πει αργότερα στηνΑπό το 1998 άρχισε να εκλέγεται στη, κερδίζοντας απευθείας την έδρα της εκλογικής της περιφέρειας.Όταν η CSU έχασε την απόλυτη πλειοψηφία της στη Βαυαρία και οεγκατέλειψε το Βερολίνο για να αναλάβει πρωθυπουργός του κρατιδίου, η Άιγκνερ τον διαδέχθηκε στο ομοσπονδιακό υπουργείο Γεωργίας. Μέχρι τότε, πάντως, δεν είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με τα αγροτικά ζητήματα.Το 2013, όταν ο Ζεεχόφερ ανέκτησε την απόλυτη πλειοψηφία στη Βαυαρία, την κάλεσε στην κυβέρνησή του ως υπουργό Οικονομίας και αναπληρώτρια πρωθυπουργό.Ο Ζεεχόφερ προόριζε την Άιγκνερ για διάδοχό του και την ενθάρρυνε να διεκδικήσει την ηγεσία της Βαυαρίας απέναντι στον. Ωστόσο, η ίδια δεν έκανε σχεδόν τίποτα για να εμποδίσει τον αντίπαλό της να επικρατήσει.«Δεν έχω το ένστικτο του δολοφόνου», είχε δηλώσει στην, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική αντιπαράθεση.Όταν ο Ζεεχόφερ επέστρεψε στο Βερολίνο το 2018, αναλαμβάνοντας το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών, η Άιγκνερ διετέλεσε για λίγες ημέρες υπηρεσιακή πρωθυπουργός της Βαυαρίας.Στη συνέχεια ανέλαβε για σύντομο διάστημα υπουργός Μεταφορών υπό τον Ζέντερ, μέχρι τις περιφερειακές εκλογές στις οποίες η CSU κατέγραψε απογοητευτικές εποδόσεις. Η Άιγκνερ επέλεξε τότε να αναλάβει την προεδρία του βαυαρικού Κοινοβουλίου.Εγκατέλειψε έτσι την άμεση κυβερνητική εξουσία και τα εσωκομματικά παιχνίδια, αλλά μέσα από τον θεσμικό της ρόλο απέκτησε κύρος που ξεπερνούσε τα κομματικά όρια. Σταδιακά βρήκε τον ρόλο που της ταίριαζε περισσότερο, δημιουργώντας την εικόνα μιας προσγειωμένης, προσιτής πολιτικού, η οποία βρίσκεται κοντά στους πολίτες.Η επαγγελματική διαδρομή της Άιγκνερ είναι αρκετά ασυνήθιστη για μια πολιτικό που διεκδικεί το ανώτατο αξίωμα της Γερμανίας.Όπως έχει διηγηθεί κατά καιρούς, το παιδικό της όνειρο ήταν να γίνει αστροναύτης. Η ίδια έχει περιγράψει τον εαυτό της ως «γεννημένη τεχνίτη».Έτσι, αρχικά εκπαιδεύτηκε ως τεχνικός ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, ώστε να εργαστεί στην οικογενειακή επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στην ηλεκτροτεχνία και εργάστηκε στην εταιρεία Eurocopter, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών συστημάτων ελικοπτέρων.Μιλώντας στο περιοδικό Bunte, είχε αναφερθεί στο πώς τη διαμόρφωσε επαγγελματικά αυτή η εμπειρία. «Με έκανε πιο σκληρή, επειδή εργαζόμουν σχεδόν αποκλειστικά με άνδρες», είχε εξηγήσει.Όταν, όμως, μπήκε στην πολιτική, αντιλήφθηκε ότι οι κανόνες ήταν διαφορετικοί. «Ξαφνικά το ερώτημα ήταν: Ποιος κερδίζει; Ποιος μπορεί να επιβάλει καλύτερα τις θέσεις του;», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στοΕφόσον εκλεγεί ομοσπονδιακή πρόεδρος, ηενδέχεται να χρειαστεί να ασχοληθεί περισσότερο από αρκετούς προκατόχους της με την κρίση της δημοκρατίας και των θεσμών της.Τα ερωτήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει είναι πολλά και σημαντικά:Όπως επισημαίνει το, η Άιγκνερ καλείται να προετοιμαστεί για μια σειρά ενδεχόμενων εξελίξεων, από τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού και την πτώση του καγκελάριου μέχρι τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας ή την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.Το γερμανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι σε περιόδους πολιτικής κρίσης ο ομοσπονδιακός πρόεδρος διαθέτει ειδικές εφεδρικές αρμοδιότητες.Η Άιγκνερ δεν έχει σπουδάσει Νομική, κάτι που οι επικριτές της φρόντισαν να επισημάνουν επανειλημμένα τις προηγούμενες εβδομάδες. Ωστόσο, διαθέτει άλλα χαρακτηριστικά, όπως πολυετή πολιτική εμπειρία και ψύχραιμη προσέγγιση των προβλημάτων.Σε συνέντευξή της στο podcast» της εφημερίδαςείχε θυμηθεί μια συμβουλή του πατέρα της, ο οποίος εργαζόταν ως τεχνίτης. «Παιδιά, σιγά σιγά, δεν χρειάζεται βιασύνη», συνήθιζε να τους λέει. Το νόημα, όπως εξήγησε η ίδια, είναι ότι όταν τα πράγματα γίνονται σοβαρά, δεν χρειάζεται πανικός. Αντίθετα, πρέπει κάποιος να διατηρεί την ψυχραιμία του και να σκέφτεταιΩς πρόεδρος του βαυαρικού Κοινοβουλίου, η Άιγκνερ έχει επιδείξει ιδιαίτερη αυστηρότητα απέναντι σε προσβλητικές συμπεριφορές και φραστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.Εισήγαγε χρηματικά πρόστιμα για παραβιάσεις της κοινοβουλευτικής τάξης, μέτρο που επηρέασε ιδιαίτερα την. Επιπλέον, προσέφυγε επιτυχώς στη Δικαιοσύνη κατά βουλευτή της AfD, ο οποίος την είχε χλευάσει στοχρησιμοποιώντας παραποιημένη φωτογραφία της.Σε ένα ακόμη περιστατικό, κατά την τελευταία συνεδρίαση πριν από τις θερινές διακοπές του 2025, διέκοψε το μικρόφωνο της επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD. Η απόφασή της ήρθε όταν η συγκεκριμένη πολιτικός αρνήθηκε να ακολουθήσει την παράδοση των συμφιλιωτικών καταληκτικών τοποθετήσεων που συνηθίζονται πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών.Στη Γερμανία λέγεται συχνά ότι ο ομοσπονδιακός πρόεδρος ασκεί επιρροή κυρίως μέσω των λόγων του. Ηδεν διαθέτει τη ρητορική δεινότητα ενόςενός από τους πιο αναγνωρισμένους προέδρους της μεταπολεμικής Γερμανίας. Επιπλέον, η βαυαρική της προφορά είναι ιδιαίτερα εμφανής.Ωστόσο, η απλότητα, η άμεση επικοινωνία και η προσγειωμένη προσωπικότητά της μπορεί να της επιτρέψουν να προσεγγίσει τους Γερμανούς πολίτες με διαφορετικό τρόπο.Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά είναι που έχουν συμβάλει στην ευρεία αποδοχή της πέρα από τον στενό κομματικό της χώρο.Η Άιγκνερ έχει αντιμετωπίσει δύο σοβαρές ασθένειες κατά τη διάρκεια της ζωής της. Σε ηλικία 17 ετών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καλοήθους όγκου στη σπονδυλική στήλη. Τότε είχε αντιμετωπίσει τον κίνδυνο παράλυσης.Πολύ αργότερα, κατά τη διάρκεια της θητείας της ως υπουργού Γεωργίας, υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του θυρεοειδούς.Όπως έχει εξηγήσει επανειλημμένα, οι συγκεκριμένες εμπειρίες της έδωσαν μια διαφορετική οπτική για τις δυσκολίες και τα προβλήματα της πολιτικής ζωής.Η σχέση της με τους πολίτες αποτυπώνεται και σε μια λεπτομέρεια που η ίδια έχει επισημάνει με χιούμορ. Σε συνέντευξή της στηοι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν πώς αισθάνεται που ακόμη και άνθρωποι που δεν τη γνωρίζουν προσωπικά την αποκαλούν συχνά απλώς«Κι εγώ το παρατηρώ πάντα αυτό. Κανείς δεν λέει "η Άιγκνερ"», απάντησε, ενώ όταν επιχείρησε να εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό, είπε: «Ίσως επειδή απλώς μου αρέσουν οι άνθρωποι. Τους πλησιάζω ανοιχτά, ανεξάρτητα από το από πού προέρχονται και ποια είναι η κοινωνική τους θέση».Αυτή η εικόνα της προσιτής πολιτικού, που έχει περάσει από τεχνικά επαγγέλματα, κυβερνητικά αξιώματα και την προεδρία του βαυαρικού Κοινοβουλίου, αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά στοιχεία της υποψηφιότητάς της για τη γερμανική προεδρία.