Η Γαλλία κατηγορεί το Ιράν για την κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

Έναν μήνα μετά το πρωτοφανές περιστατικό, που επαναλήφθηκε σε μικρότερη κλίμακα, οι Αρχές στο Παρίσι θεωρούν ότι η Τεχεράνη είναι πίσω από τις επιθέσεις και αρχίζουν έρευνα κατά ομάδας των Φρουρών της Επανάστασης