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Φωτιά σε πολυκατοικία στο Μανχάταν: Ένας νεκρός και ένας σε κρίσιμη κατάσταση, 141 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες, βίντεο
Φωτιά σε πολυκατοικία στο Μανχάταν: Ένας νεκρός και ένας σε κρίσιμη κατάσταση, 141 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες, βίντεο
Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ενώ επιχειρούσαν να περιορίσουν τις φλόγες - Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο Μανχάταν
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/11) σε εξαώροφη πολυκατοικία στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου κτιρίου στη διεύθυνση 660 Riverside Drive, μεταξύ της 143ης και της 144ης Δυτικής Οδού. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), το διαμέρισμα ήταν γεμάτο με αντικείμενα, γεγονός που δυσχέραινε το έργο των πυροσβεστών.
Οι φλόγες επεκτάθηκαν, με αποτέλεσμα στις 1:47 να σημάνει δεύτερος συναγερμός και να ενισχυθούν οι δυνάμεις που επιχειρούσαν στο σημείο.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένας άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του, ο θάνατος του οποίου διαπιστώθηκε επί τόπου από τους διασώστες.
Ένα ακόμα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ ένας τρίτος άνθρωπος υπέστη ελαφρά τραύματα, αλλά αρνήθηκε να δεχθεί ιατρική περίθαλψη.
Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά κατά την επιχείρηση κατάσβεσης και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Συνολικά, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβεστικές και διασωστικές μονάδες, με τη συμμετοχή 141 πυροσβεστών και εργαζομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της σε άλλα διαμερίσματα του κτιρίου.
Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νέας Υόρκης.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου κτιρίου στη διεύθυνση 660 Riverside Drive, μεταξύ της 143ης και της 144ης Δυτικής Οδού. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), το διαμέρισμα ήταν γεμάτο με αντικείμενα, γεγονός που δυσχέραινε το έργο των πυροσβεστών.
Οι φλόγες επεκτάθηκαν, με αποτέλεσμα στις 1:47 να σημάνει δεύτερος συναγερμός και να ενισχυθούν οι δυνάμεις που επιχειρούσαν στο σημείο.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένας άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του, ο θάνατος του οποίου διαπιστώθηκε επί τόπου από τους διασώστες.
Massive two-alarm fire tears through Manhattan apartment building, killing 1 https://t.co/mV7nXPI2Fu pic.twitter.com/v7WZAlucq4— New York Post (@nypost) November 9, 2026
Ένα ακόμα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ ένας τρίτος άνθρωπος υπέστη ελαφρά τραύματα, αλλά αρνήθηκε να δεχθεί ιατρική περίθαλψη.
Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά κατά την επιχείρηση κατάσβεσης και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Συνολικά, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβεστικές και διασωστικές μονάδες, με τη συμμετοχή 141 πυροσβεστών και εργαζομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Τεράστια κινητοποίηση με 46 οχήματα και μονάδες
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της σε άλλα διαμερίσματα του κτιρίου.
Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νέας Υόρκης.
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