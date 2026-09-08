Ο Mika Häkkinen ξανά πίσω από το τιμόνι στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” στο ΟΑΚΑ

H Αθήνα φιλοξενεί στις 3 Οκτωβρίου ένα μοναδικό event με το showcar της McLaren και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να τρέχουν μπροστά στο ελληνικό κοινό – Πώς θα εξασφαλίσετε τη θέση σας