Στον ομογενή Άγγελο Τσακόπουλο, τον «βασιλιά του Real Estate», το κλειδί της πόλης του Σακραμέντο, φωτογραφίες

Στα 15, μετανάστης από την Αρκαδία. Στα 90, με το «κλειδί της πόλης» του Σακραμέντο.



Ο Άγγελος Τσακόπουλος είναι ένας από τους ανθρώπους της ομογένειας που είχε πάντα σταθερό ενδιαφέρον να ακούγονται οι ελληνικές θέσεις.



Ανήκει στη γενιά που έδωσε στην ομογένεια πολιτικό βάρος… pic.twitter.com/wWFrGxlgSz