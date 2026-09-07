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Στον ομογενή Άγγελο Τσακόπουλο, τον «βασιλιά του Real Estate», το κλειδί της πόλης του Σακραμέντο, φωτογραφίες
Στον ομογενή Άγγελο Τσακόπουλο, τον «βασιλιά του Real Estate», το κλειδί της πόλης του Σακραμέντο, φωτογραφίες
Η τελετή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 90ά γενέθλια του επιχειρηματία και ευεργέτη της πόλης και τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ είναι γεννημένος στις Ρίζες Τεγέας Αρκαδίας
Το «κλειδί της πόλης» απένειμε ο δήμαρχος του Σακραμέντο, Κέβιν ΜακΚάρτι, στον ομογενή επιχειρηματία και ευεργέτη 'Αγγελο Τσακόπουλο, τιμώντας την πολυετή προσφορά του στην πρωτεύουσα της Καλιφόρνιας.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 90ά γενέθλια του κ. Τσακόπουλου και τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννημένος στις Ρίζες Τεγέας Αρκαδίας, μετανάστευσε στις ΗΠΑ σε ηλικία 15 ετών και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.
«Από την κατασκευή περισσότερων από 40.000 κατοικιών μέχρι την προσφορά πόρων για σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία και νοσοκομεία, ο 'Αγγελος Τσακόπουλος έχει διαμορφώσει το Σακραμέντο προς το καλύτερο», ανέφερε ο δήμαρχος Κέβιν ΜακΚάρτι.
Σημειώνεται ότι ο 'Αγγελος Τσακόπουλος είναι ιδρυτής της οικογενειακής εταιρείας επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων AKT Investments, με έδρα το Σακραμέντο. Ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε η εταιρεία του έχει κατασκευάσει δεκάδες χιλιάδες κατοικίες και εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα επαγγελματικών χώρων στη βόρεια και την κεντρική Καλιφόρνια.
Παράλληλα, ο ίδιος και η σύζυγός του, Σοφία, έχουν υποστηρίξει εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και υγειονομικά ιδρύματα της περιοχής. Μεταξύ των σημαντικότερων πρωτοβουλιών τους συγκαταλέγεται η δωρεά της Ελληνικής Συλλογής Τσακόπουλου στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σακραμέντο. Η συλλογή αριθμεί σήμερα περισσότερους από 83.000 τόμους και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές συλλογές ελληνικών σπουδών στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 90ά γενέθλια του κ. Τσακόπουλου και τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννημένος στις Ρίζες Τεγέας Αρκαδίας, μετανάστευσε στις ΗΠΑ σε ηλικία 15 ετών και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.
«Από την κατασκευή περισσότερων από 40.000 κατοικιών μέχρι την προσφορά πόρων για σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία και νοσοκομεία, ο 'Αγγελος Τσακόπουλος έχει διαμορφώσει το Σακραμέντο προς το καλύτερο», ανέφερε ο δήμαρχος Κέβιν ΜακΚάρτι.
Στα 15, μετανάστης από την Αρκαδία. Στα 90, με το «κλειδί της πόλης» του Σακραμέντο.— Petros Kasfikis (@PetrosKas) September 7, 2026
Ο Άγγελος Τσακόπουλος είναι ένας από τους ανθρώπους της ομογένειας που είχε πάντα σταθερό ενδιαφέρον να ακούγονται οι ελληνικές θέσεις.
Ανήκει στη γενιά που έδωσε στην ομογένεια πολιτικό βάρος… pic.twitter.com/wWFrGxlgSz
Σημειώνεται ότι ο 'Αγγελος Τσακόπουλος είναι ιδρυτής της οικογενειακής εταιρείας επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων AKT Investments, με έδρα το Σακραμέντο. Ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε η εταιρεία του έχει κατασκευάσει δεκάδες χιλιάδες κατοικίες και εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα επαγγελματικών χώρων στη βόρεια και την κεντρική Καλιφόρνια.
Παράλληλα, ο ίδιος και η σύζυγός του, Σοφία, έχουν υποστηρίξει εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και υγειονομικά ιδρύματα της περιοχής. Μεταξύ των σημαντικότερων πρωτοβουλιών τους συγκαταλέγεται η δωρεά της Ελληνικής Συλλογής Τσακόπουλου στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σακραμέντο. Η συλλογή αριθμεί σήμερα περισσότερους από 83.000 τόμους και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές συλλογές ελληνικών σπουδών στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.
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