Η Λετονία σχεδιάζει την επιβολή δασμών 300% σε σιτηρά που προέρχονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία 
ΚΟΣΜΟΣ
Λετονία Σιτηρά Πόλεμος στην Ουκρανία

Η Λετονία σχεδιάζει την επιβολή δασμών 300% σε σιτηρά που προέρχονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία 

Η Ρωσία εξήγαγε 46,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σιτηρών μέσω των λιμανιών που βρίσκονται στην Αζοφική Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026

Η Λετονία σχεδιάζει την επιβολή δασμών 300% σε σιτηρά που προέρχονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία 
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Η κυβέρνηση της Λετονίας σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς 300% σε σιτηρά που φθάνουν από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Άντρις Κούλμπεργκς.

Αξιωματούχοι στη Λετονία και τη γειτονική Λιθουανία ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να θέσουν τέλος στις αποστολές ρωσικού σιταριού μέσω των λιμανιών τους αφότου η Μόσχα ενέτεινε τις διαμετακομίσεις μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε λιμάνια της στη Βαλτική.

Οι Ρώσοι εξαγωγείς διακινούν τα σιτηρά μέσω της Λετονίας, που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, προς άλλες αγορές, όπως λένε οι αναλυτές και χρηματιστές.

Μια απαγόρευση ή η επιβολή υψηλών δασμών μπορεί να σταματήσει μια εναλλακτική σε μια περίοδο που η Μαύρη Θάλασσα και η Αζοφική Θάλασσα έχουν παραλύσει από τις ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Η Ρωσία εξήγαγε 46,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σιτηρών μέσω των λιμανιών που βρίσκονται στην Αζοφική Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα την τελευταία εξαγωγική περίοδο- από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026-ποσότητα που αντιστοιχεί το 90% των συνολικών εξαγωγών σιτηρών της Ρωσίας μέσω θαλάσσης, όπως δείχνουν τα στοιχεία του κλάδου.
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