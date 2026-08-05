Το Release Athens Festival 2026 άφησε τις καλύτερες μουσικές αναμνήσεις – Η Allwyn κράτησε τον παλμό και εκτός σκηνής για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

Release Athens Festival

Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn

Κλείσιμο

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

Το Release Athens Festival 2026, στην επετειακή 10η διοργάνωσή του, προσέλκυσε συνολικά πάνω από 280.000 θεατές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον λόγο που αποτελεί το κορυφαίο καλοκαιρινό μουσικό ραντεβού της Αθήνας.Το φετινό lineup κινήθηκε σε κάθε μουσικό ύφος, από την alternative και την ηλεκτρονική μουσική μέχρι το metal και την pop, με εμφανίσεις που συζητήθηκαν όσο λίγες. Οι Nick Cave & The Bad Seeds, Moby, Thievery Corporation και Pet Shop Boys χάρισαν μοναδικές βραδιές στην Πλατεία Νερού, ενώ οι Gorillaz, David Byrne και Jean-Michel Jarre συνέθεσαν ένα κορυφαίο lineup στο πλαίσιο της συνεργασίας Release Athens x SNF Nostos. Τα live των Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, The Offspring, Three Days Grace, Sabaton, Savatage και Helloween συγκέντρωσαν χιλιάδες φίλους της rock και της metal μουσικής. Το ελληνικό στοιχείο είχε επίσης την τιμητική του και στη φετινή διοργάνωση, με τα sold-out Ημισκούμπρια, τους Παύλο Παυλίδη, Pan Pan και Παιδί Τραύμα να ξεσηκώνουν τον κόσμο.Η Allwyn έδωσε για ακόμη μία χρονιά το δικό της ξεχωριστό στίγμα στη μεγαλύτερη μουσική διοργάνωση του καλοκαιριού. Βρέθηκε στην Πλατεία Νερού για τέταρτη διαδοχική χρονιά, κάνοντας ακόμη πιο ξεχωριστή την εμπειρία όσων βρέθηκαν εκεί.Το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της Allwyn αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του φεστιβάλ. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούσαν να δοκιμάσουν τις φωνητικές τους ικανότητες στο ειδικό karaoke setup, μπαίνοντας για λίγο στον ρόλο των... headliners. Την ίδια στιγμή, το «μουσικό» photobooth της Allwyn αποτέλεσε το ιδανικό σημείο για μια αναμνηστική φωτογραφία, με χιλιάδες επισκέπτες να απαθανατίζουν τις αγαπημένες τους στιγμές από το επετειακό Release Athens 2026. Επιπλέον, όσοι απόλαυσαν τα live από το VIP μπαλκόνι της Allwyn, με προνομιακή θέα στην σκηνή, δημιούργησαν ακόμη πιο ξεχωριστές αναμνήσεις.Οι εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στο ειδικό περίπτερο της Allwyn, όπου συμμετείχαν σε ένα γρήγορο κουίζ και κέρδιζαν επιπλέον αναμνηστικά δώρα.Δείτε το βίντεο: