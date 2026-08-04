ESG Report 2025: Πώς η ΑΒ Βασιλόπουλος μετατρέπει τη βιωσιμότητα σε καθημερινή πράξη

Μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 22%, περιορισμός του πλαστικού μιας χρήσης κατά 64% και περισσότερα από 17 εκατ. γεύματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη





Η Έκθεση της



Περιβάλλον: Μικρότερη κατανάλωση πόρων, λιγότερη σπατάλη







Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε και στη διαχείριση των τροφίμων. Η σπατάλη τροφίμων μειώθηκε κατά 22% σε σχέση με το 2019, ενώ οι ποσότητες που δωρίστηκαν αυξήθηκαν κατά 111%. Παράλληλα, η χρήση πλαστικών μιας χρήσης περιορίστηκε συνολικά κατά 64% σε σχέση με το έτος βάσης 2021.

Οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις επεκτάθηκαν και στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες. Στο τέλος του 2025 λειτουργούσαν 799 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ΔΕΗ Blue σε 173 καταστήματα, ενώ στα Κέντρα Ανακύκλωσης ΑΒ ανακυκλώνονται κάθε χρόνο περισσότερες από 3 εκατ. συσκευασίες.





Κοινωνία: Στήριξη που φτάνει σε κάθε γειτονιά



Κατά την περσινή χρονιά, η ΑΒ Βασιλόπουλος διέθεσε 520.139 ευρώ σε κοινωνικές δράσεις και προγράμματα για την υποστήριξη της κοινωνίας σε όλη την Ελλάδα.

Μέσω του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης», προσφέρθηκαν πάνω από 17 εκατ. γεύματα, αξίας 7,3 εκατ. ευρώ, σε περισσότερους από 120.000 ανθρώπους, με τη συνεργασία 200 κοινωνικών φορέων. Σε ορισμένους από τους συνεργαζόμενους φορείς, το πρόγραμμα κάλυψε έως και το 90% των αναγκών σίτισης.

Κλείσιμο



Στον τομέα της διατροφικής εκπαίδευσης, η ΑΒ προσέφερε περισσότερα από 70.000 υγιεινά γεύματα σε μαθητές μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», ενώ πάνω από 4.000 παιδιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διατροφοπεριπέτειες». Ακόμη, 13.061 παιδιά επωφελήθηκαν από παιδιατρικό εξοπλισμό που διατέθηκε σε νοσοκομεία, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».



Άνθρωποι: Επένδυση στη γνώση, στις παροχές και στις ίσες ευκαιρίες



Το 2025, η ΑΒ επένδυσε περισσότερα από 261 εκατ. ευρώ σε μισθούς, 5,2 εκατ.. ευρώ σε παροχές και επιπλέον 8,8 εκατ. ευρώ σε πόντους επιβράβευσης για τους ανθρώπους της.



Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 408.456 ώρες εκπαίδευσης, σε 1.850 διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι θεματικές κάλυψαν την ανάπτυξη ηγετικών και τεχνικών

Με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για το περιβάλλον, την κοινωνία και τους ανθρώπους της, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να ενσωματώνει την εταιρική υπευθυνότητα στην καθημερινή της λειτουργία. Το ESG Report 2025 παρουσιάζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας, αναδεικνύοντας τόσο τα αποτελέσματα της χρονιάς όσο και τη συνέπεια με την οποία η εταιρεία επενδύει σε πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.Η Έκθεση της ΑΒ Βασιλόπουλος καλύπτει όλο το εύρος της δραστηριότητας της ΑΒ: από την κατανάλωση ενέργειας και τη διαχείριση των τροφίμων έως τη συνεργασία με τους προμηθευτές, την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, η σπατάλη τροφίμων μειώθηκε κατά 22% και η χρήση πλαστικού μιας χρήσης κατά 64%, διατέθηκαν περισσότερα από 17 εκατομμύρια γεύματα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 408.000 ώρες εκπαίδευσης για τους εργαζομένους της.Το 2025, η κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΑΒ μειώθηκε κατά 13,27% σε σύγκριση με το 2018, ενώ οι άμεσες και έμμεσες εκπομπές Scope 1 και Scope 2 περιορίστηκαν κατά 34,5% έναντι του ίδιου έτους βάσης. Η εταιρεία συνέχισε να επενδύει σε φωτοβολταϊκά, ενεργειακά αποδοτικότερο εξοπλισμό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης και φυσικά ψυκτικά μέσα.Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε και στη διαχείριση των τροφίμων. Η σπατάλη τροφίμων μειώθηκε κατά 22% σε σχέση με το 2019, ενώ οι ποσότητες που δωρίστηκαν αυξήθηκαν κατά 111%. Παράλληλα, η χρήση πλαστικών μιας χρήσης περιορίστηκε συνολικά κατά 64% σε σχέση με το έτος βάσης 2021.Οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις επεκτάθηκαν και στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες. Στο τέλος του 2025 λειτουργούσαν 799 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ΔΕΗ Blue σε 173 καταστήματα, ενώ στα Κέντρα Ανακύκλωσης ΑΒ ανακυκλώνονται κάθε χρόνο περισσότερες από 3 εκατ. συσκευασίες.Την ίδια στιγμή, το 54,46% των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αντιστοιχούσε σε υγιεινές διατροφικές επιλογές. Μέσα από το Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας, περισσότεροι από 260 παραγωγοί και προμηθευτές έχουν υποστηριχθεί στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και στη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.Κατά την περσινή χρονιά, η ΑΒ Βασιλόπουλος διέθεσε 520.139 ευρώ σε κοινωνικές δράσεις και προγράμματα για την υποστήριξη της κοινωνίας σε όλη την Ελλάδα.Μέσω του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης», προσφέρθηκαν πάνω από 17 εκατ. γεύματα, αξίας 7,3 εκατ. ευρώ, σε περισσότερους από 120.000 ανθρώπους, με τη συνεργασία 200 κοινωνικών φορέων. Σε ορισμένους από τους συνεργαζόμενους φορείς, το πρόγραμμα κάλυψε έως και το 90% των αναγκών σίτισης.Επιπλέον, για 15η συνεχή χρονιά, περισσότεροι από 5.200 εργαζόμενοι συμμετείχαν στην Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ, υλοποιώντας 200 δράσεις σε όλη τη χώρα. Οι πρωτοβουλίες περιλάμβαναν την υποστήριξη κοινωνικών δομών και ευάλωτων ομάδων και παρεμβάσεις για την πολιτική προστασία και το περιβάλλον, καθώς και τη φροντίδα αδέσποτων ζώων.Στον τομέα της διατροφικής εκπαίδευσης, η ΑΒ προσέφερε περισσότερα από 70.000 υγιεινά γεύματα σε μαθητές μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», ενώ πάνω από 4.000 παιδιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διατροφοπεριπέτειες». Ακόμη, 13.061 παιδιά επωφελήθηκαν από παιδιατρικό εξοπλισμό που διατέθηκε σε νοσοκομεία, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».Το 2025, η ΑΒ επένδυσε περισσότερα από 261 εκατ. ευρώ σε μισθούς, 5,2 εκατ.. ευρώ σε παροχές και επιπλέον 8,8 εκατ. ευρώ σε πόντους επιβράβευσης για τους ανθρώπους της.Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 408.456 ώρες εκπαίδευσης, σε 1.850 διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι θεματικές κάλυψαν την ανάπτυξη ηγετικών και τεχνικών

δεξιοτήτων, την εξυπηρέτηση πελατών, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την επαγγελματική εξέλιξη στελεχών του δικτύου.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία ανασχεδίασε το Ομαδικό Πρόγραμμα Ζωής και Υγείας, ενοποιώντας τις διαφορετικές κατηγορίες κάλυψης και παρέχοντας αναβαθμισμένη ιατρική προστασία σε όλο το προσωπικό, ανεξάρτητα από τα έτη προϋπηρεσίας.



Η ΑΒ ενίσχυσε και τις δράσεις για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, με πρωτοβουλίες επαγγελματικής ένταξης προσφύγων και μεταναστών, προγράμματα υποστήριξης της υγείας και της ευεξίας και ενέργειες ενημέρωσης στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες εργαζόμενοι.



Σημειώνεται ότι στην ετήσια Έρευνα Δέσμευσης Συνεργατών συμμετείχε το 95% των εργαζομένων, καταθέτοντας απόψεις και προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινής εργασιακής εμπειρίας.



Η πλήρης Έκθεση Δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας 2025 είναι διαθέσιμη εδώ.

04.08.2026, 17:02