Χρήστος Μάστορας και VOX ανοίγουν νέο κεφάλαιο στο live entertainment

Η επένδυση της MK Group, μέσα από τη συνεργασία του ομίλου Μαροσούλη - Κοταρίδη με τον Χρήστο Μάστορα, φέρνει την αναγέννηση του VOX, δημιουργώντας έναν σύγχρονο χώρο με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής, νέα αισθητική, μοντέρνα αρχιτεκτονική προσέγγιση και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.Ο Χρήστος Μάστορας, ένας καλλιτέχνης με ξεχωριστή ταυτότητα και πλούσια πορεία που συνδυάζει δημιουργικότητα και επιτυχία, θα παρουσιάσει μια μουσική πρόταση ειδικά σχεδιασμένη για το ανανεωμένο VOX. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς.VOX και Χρήστος Μάστορας έρχονται να ενώσουν τη σκηνή και το κοινό στην πιο συναρπαστική live εμπειρία της νέας σεζόν στην Αθήνα!