Howden Agents: Στρατηγική Συνεργασία με το ασφαλιστικό γραφείο «ΠΑΡΟΝ»

Μέσω αυτής της συνεργασίας ενισχύεται ουσιαστικά η παρουσία της Howden Agents στην αγορά του retail, με στρατηγική έμφαση στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, ενώ δημιουργεί νέες δυνατότητες ανάπτυξης για τους συνεργάτες και τους πελάτες της ΠΑΡΟΝ, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο της Howden.Ο Τάσος Ηλιακόπουλος, CEO της Howden Agents, δήλωσε:«Η ένταξη της ΠΑΡΟΝ στην Howden, που αποτελεί τον μεγαλύτερο Όμιλο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Ελλάδος, σηματοδοτεί μια ακόμη στρατηγική επένδυση που ενισχύει το όραμά μας να δημιουργήσουμε τον ισχυρότερο και πλέον εξειδικευμένο κάθετο οργανισμό ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Καλωσορίζουμε θερμά τους ανθρώπους και τους συνεργάτες της ΠΑΡΟΝ στην μεγάλη οικογένεια της Howden.»Οι ιδρυτές της ΠΑΡΟΝ, Αθανάσιος Ψιμάρας και Χριστίνα Φυτέα, δήλωσαν:«Όραμά μας από το ξεκίνημα της ΠΑΡΟΝ ήταν να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα στηρίζει ουσιαστικά τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και θα προσφέρει πραγματική αξία στους πελάτες του. Η ένταξή μας στη Howden αποτελεί τη φυσική εξέλιξη αυτής της πορείας, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ακόμη περισσότερες δυνατότητες, διεθνή τεχνογνωσία και καινοτόμες λύσεις στους συνεργάτες και στους πελάτες μας, διατηρώντας τις αξίες που μας καθιέρωσαν όλα αυτά τα χρόνια.»