ΑΒ Βασιλόπουλος: Επτά διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026 για το πρόγραμμα AB Plus
ΑΒ Βασιλόπουλος: Επτά διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026 για το πρόγραμμα AB Plus
Σειρά διακρίσεων για την προσωποποίηση, το gamification και την ενιαία omnichannel εμπειρία επιβράβευσης
Η ΑΒ Βασιλόπουλος απέσπασε συνολικά επτά διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυσή της στην εξέλιξη του προγράμματος πιστότητας AB Plus και στη δημιουργία μιας σύγχρονης, προσωποποιημένης και διαδραστικής εμπειρίας για τους πελάτες της.
Με δύο Gold, ένα Silver και τέσσερα Bronze βραβεία, η εταιρεία ξεχώρισε για πρωτοβουλίες που αξιοποιούν την τεχνολογία, τα δεδομένα, τους μηχανισμούς gamification και τη σύνδεση των φυσικών και ψηφιακών καναλιών, προσφέροντας ουσιαστικά και πιο εξατομικευμένα οφέλη.
Gold διακρίσεις για τη διαδραστική επιβράβευση
Στην κατηγορία Best Limited Time Loyalty Initiative, η ενέργεια «Αγόρασε, γέμισε, κέρδισε: Η εμπειρία Spendband που μετατρέπει τις αγορές σε παιχνίδι επιβράβευσης» έλαβε Gold βραβείο. Μέσα από έναν δυναμικό μηχανισμό επιβράβευσης, η αγοραστική διαδικασία απέκτησε πιο διαδραστικό χαρακτήρα, δίνοντας στους πελάτες επιπλέον κίνητρα και νέες ευκαιρίες να κερδίζουν μέσα από τις καθημερινές τους αγορές.
Gold βραβείο απέσπασε και η υποψηφιότητα «AB Plus Games: Η διαδραστική πλατφόρμα παιχνιδιών» στην κατηγορία Best Use of Gamification. Η πλατφόρμα εμπλουτίζει την εμπειρία του προγράμματος πιστότητας, συνδέοντας την ψυχαγωγία με τα προνόμια και ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή των πελατών.
Silver διάκριση για το omnichannel οικοσύστημα της AB Plus
Στην κατηγορία Best in Omnichannel, το «360° Omnichannel Οικοσύστημα Loyalty» τιμήθηκε με Silver βραβείο. Η διάκριση αναδεικνύει τη δυνατότητα της ΑΒ Βασιλόπουλος να προσφέρει μια ενιαία εμπειρία επιβράβευσης σε όλα τα σημεία επαφής με τους πελάτες, ενοποιώντας την αλληλεπίδραση στα καταστήματα, στο AB App και στα υπόλοιπα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας.
Bronze βραβεία για τη διαχρονικότητα, την προσωποποίηση και την τεχνολογική καινοτομία
Στην κατηγορία Best in Retail, η υποψηφιότητα «29 Χρόνια Πρόγραμμα Πιστότητας AB Plus» απέσπασε Bronze βραβείο, αναδεικνύοντας τη μακρόχρονη παρουσία και τη συνεχή εξέλιξη ενός προγράμματος που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.
Bronze βραβείο έλαβε επίσης η συνεργασία «ΑΒ Βασιλόπουλος x Snappi Bank» στην κατηγορία Best Multi-Brand Loyalty Program, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που δημιουργείται μέσα από τη σύνδεση διαφορετικών brands και υπηρεσιών σε ένα κοινό πλαίσιο επιβράβευσης.
Στην κατηγορία Best Personalization & Data Driven Loyalty Initiative, διακρίθηκε η υποψηφιότητα «Αγόρασε αυτό που πραγματικά σε αφορά: Οι Personal Offers μετατρέπουν τις αγορές σε απόλυτα προσωποποιημένη εμπειρία». Μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων, οι πελάτες λαμβάνουν προσφορές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσωπικές τους ανάγκες και στις αγοραστικές τους προτιμήσεις.
Τέλος, η υποψηφιότητα «AB Plus & Salesforce Marketing Cloud: Η Καινοτομία Πίσω από την Επιτυχία» απέσπασε Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Loyalty Management Software. Η συγκεκριμένη διάκριση υπογραμμίζει τον ρόλο της τεχνολογικής υποδομής στη διαχείριση του προγράμματος πιστότητας και στη δημιουργία πιο στοχευμένων και επίκαιρων επικοινωνιών με τους πελάτες.
Οι επτά διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026 αποτυπώνουν τη συνεχή εξέλιξη της AB Plus: από ένα πρόγραμμα συλλογής πόντων σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, που αξιοποιεί την τεχνολογία και την προσωποποίηση για να προσφέρει πραγματική αξία στις καθημερινές αγορές των πελατών της.
Με δύο Gold, ένα Silver και τέσσερα Bronze βραβεία, η εταιρεία ξεχώρισε για πρωτοβουλίες που αξιοποιούν την τεχνολογία, τα δεδομένα, τους μηχανισμούς gamification και τη σύνδεση των φυσικών και ψηφιακών καναλιών, προσφέροντας ουσιαστικά και πιο εξατομικευμένα οφέλη.
Gold διακρίσεις για τη διαδραστική επιβράβευση
Στην κατηγορία Best Limited Time Loyalty Initiative, η ενέργεια «Αγόρασε, γέμισε, κέρδισε: Η εμπειρία Spendband που μετατρέπει τις αγορές σε παιχνίδι επιβράβευσης» έλαβε Gold βραβείο. Μέσα από έναν δυναμικό μηχανισμό επιβράβευσης, η αγοραστική διαδικασία απέκτησε πιο διαδραστικό χαρακτήρα, δίνοντας στους πελάτες επιπλέον κίνητρα και νέες ευκαιρίες να κερδίζουν μέσα από τις καθημερινές τους αγορές.
Gold βραβείο απέσπασε και η υποψηφιότητα «AB Plus Games: Η διαδραστική πλατφόρμα παιχνιδιών» στην κατηγορία Best Use of Gamification. Η πλατφόρμα εμπλουτίζει την εμπειρία του προγράμματος πιστότητας, συνδέοντας την ψυχαγωγία με τα προνόμια και ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή των πελατών.
Silver διάκριση για το omnichannel οικοσύστημα της AB Plus
Στην κατηγορία Best in Omnichannel, το «360° Omnichannel Οικοσύστημα Loyalty» τιμήθηκε με Silver βραβείο. Η διάκριση αναδεικνύει τη δυνατότητα της ΑΒ Βασιλόπουλος να προσφέρει μια ενιαία εμπειρία επιβράβευσης σε όλα τα σημεία επαφής με τους πελάτες, ενοποιώντας την αλληλεπίδραση στα καταστήματα, στο AB App και στα υπόλοιπα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας.
Bronze βραβεία για τη διαχρονικότητα, την προσωποποίηση και την τεχνολογική καινοτομία
Στην κατηγορία Best in Retail, η υποψηφιότητα «29 Χρόνια Πρόγραμμα Πιστότητας AB Plus» απέσπασε Bronze βραβείο, αναδεικνύοντας τη μακρόχρονη παρουσία και τη συνεχή εξέλιξη ενός προγράμματος που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.
Bronze βραβείο έλαβε επίσης η συνεργασία «ΑΒ Βασιλόπουλος x Snappi Bank» στην κατηγορία Best Multi-Brand Loyalty Program, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που δημιουργείται μέσα από τη σύνδεση διαφορετικών brands και υπηρεσιών σε ένα κοινό πλαίσιο επιβράβευσης.
Στην κατηγορία Best Personalization & Data Driven Loyalty Initiative, διακρίθηκε η υποψηφιότητα «Αγόρασε αυτό που πραγματικά σε αφορά: Οι Personal Offers μετατρέπουν τις αγορές σε απόλυτα προσωποποιημένη εμπειρία». Μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων, οι πελάτες λαμβάνουν προσφορές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσωπικές τους ανάγκες και στις αγοραστικές τους προτιμήσεις.
Τέλος, η υποψηφιότητα «AB Plus & Salesforce Marketing Cloud: Η Καινοτομία Πίσω από την Επιτυχία» απέσπασε Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Loyalty Management Software. Η συγκεκριμένη διάκριση υπογραμμίζει τον ρόλο της τεχνολογικής υποδομής στη διαχείριση του προγράμματος πιστότητας και στη δημιουργία πιο στοχευμένων και επίκαιρων επικοινωνιών με τους πελάτες.
Οι επτά διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026 αποτυπώνουν τη συνεχή εξέλιξη της AB Plus: από ένα πρόγραμμα συλλογής πόντων σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, που αξιοποιεί την τεχνολογία και την προσωποποίηση για να προσφέρει πραγματική αξία στις καθημερινές αγορές των πελατών της.
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