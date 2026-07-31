Η Ελλάδα αποκτά το δικό της βρετανικό Πανεπιστήμιο!

Το University of Derby Greece Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ξεκινά τη λειτουργία του ως μη κρατικό Πανεπιστήμιο, φέρνοντας στην Ελλάδα μία αυθεντική βρετανική πανεπιστημιακή εμπειρία, με εφαρμοσμένο χαρακτήρα, διεθνή προσανατολισμό και έξι σύγχρονα ακαδημαϊκά τμήματα με προγράμματα που ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2026