Μία βραδιά αφιερωμένη στην Κρήτη στο “ō Kipos Restaurant & Bar”
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Μία βραδιά αφιερωμένη στην Κρήτη στο “ō Kipos Restaurant & Bar”

Μια βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική κρητική γαστρονομία και τον σύγχρονο κρητικό ήχο έρχεται την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 21:00, στο “ο Kipos Restaurant & Bar”, δίπλα στο Regency Casino Thessaloniki

Μία βραδιά αφιερωμένη στην Κρήτη στο “ō Kipos Restaurant & Bar”
Η Κρήτη συναντά τον πιο όμορφο κήπο της πόλης μέσα από ένα θεματικό μενού που τιμά τις γεύσεις της κρητικής γης, με πρωταγωνιστή το αυθεντικό αντικριστό, ψημένο με την παραδοσιακή τεχνική του αργού ψησίματος στη φωτιά.

Η ομάδα του Executive Chef Δημήτρη Φατίση δημιουργεί μια σύγχρονη γαστρονομική εμπειρία που συνδυάζει παράδοση και μοντέρνα αισθητική.

Μία βραδιά αφιερωμένη στην Κρήτη στο “ō Kipos Restaurant & Bar”

Τη βραδιά ντύνει μουσικά η Γεωργία Νταγάκη, μία από τις πιο ξεχωριστές εκπροσώπους της νέας κρητικής μουσικής σκηνής, με τη λύρα και τη μαγευτική φωνή της να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ταξιδεύει.

Μια αυθεντική γιορτή της κρητικής φιλοξενίας, όπου η παράδοση, η γαστρονομία και η μουσική ενώνονται σε μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Μία βραδιά αφιερωμένη στην Κρήτη στο “ō Kipos Restaurant & Bar”

Πέμπτη 6 Αυγούστου | 21:00
ō Kipos Restaurant & Bar
Τιμή 50€: Συμπεριλαμβάνεται κρασί και τσικουδιά
Δίπλα στο Regency Casino Thessaloniki

Όλοι οι επισκέπτες θα εξυπηρετηθούν σε τραπέζια.
Προπώληση: https://tinyurl.com/5y23h85f

Πληροφορίες: 2310 491199
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