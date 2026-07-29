Μία βραδιά αφιερωμένη στην Κρήτη στο “ō Kipos Restaurant & Bar”

Η Κρήτη συναντά τον πιο όμορφο κήπο της πόλης μέσα από ένα θεματικό μενού που τιμά τις γεύσεις της κρητικής γης, με πρωταγωνιστή το, ψημένο με την παραδοσιακή τεχνική του αργού ψησίματος στη φωτιά.Η ομάδα τουδημιουργεί μια σύγχρονη γαστρονομική εμπειρία που συνδυάζει παράδοση και μοντέρνα αισθητική.Τη βραδιά ντύνει μουσικά η, μία από τις πιο ξεχωριστές εκπροσώπους της νέας κρητικής μουσικής σκηνής, με τη λύρα και τη μαγευτική φωνή της να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ταξιδεύει.Μια αυθεντική γιορτή της κρητικής φιλοξενίας, όπου η παράδοση, η γαστρονομία και η μουσική ενώνονται σε μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!