Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και o Όμιλος Attica ενισχύουν τη συνεργασία τους με έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

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Στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας του Ομίλου Attica με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για ταξίδια στις γραμμές της Αδριατικής, οι δύο φορείς συμφώνησαν την επέκταση της συνεργασίας τους και στις γραμμές εσωτερικού.Συγκεκριμένα, η έκπτωση 20% στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (European Youth Card) επεκτείνεται :στις διαδρομές από/προς Πειραιά για Σύρο, Τήνο και Μύκονο,στις γραμμές της Κρήτης (Πειραιάς -Σέριφος - Ηράκλειο και Πειραιάς - Μήλος - Χανιά),στις γραμμές του Σαρωνικού.Η νέα παροχή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και του Ομίλου Attica να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στη νέα γενιά, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και διευρύνοντας τις ταξιδιωτικές επιλογές των νέων.Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, την οποία υλοποιεί στην Ελλάδα το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελεί το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα παροχής προνομίων για νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών. Μέσω ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου συνεργασιών, παρέχει εκπτώσεις και ειδικές παροχές στους τομείς των μετακινήσεων, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του τουρισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες.Με αφορμή την επέκταση της συνεργασίας, η Πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κα Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με τον Όμιλο Attica, έναν σύγχρονο όμιλο που επενδύει στη συνδεσιμότητα της χώρας με εγχώριους και διεθνείς προορισμούς, καθώς και στην ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία.Θεωρώ σημαντική την παροχή έκπτωσης 20% που εξασφάλισε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, σε συγκεκριμένες γραμμές, πολύ υψηλού ενδιαφέροντος , σε Αδριατική, Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά Αργοσαρωνικού, οι οποίες αποτελούν μέρος του δικτύου δρομολογίων της Attica Group , προσφέροντας στους κατόχους της κάρτας ηλικίας 13-30 ετών, ουσιαστικά προνόμια και εκπτώσεις που ενισχύουν την κινητικότητα και την πρόσβασή τους σε νέες εμπειρίες και ευκαιρίες.Η νέα αυτή πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου παροχών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας ως ΙΝΕΔΙΒΙΜ να δημιουργούμε πρωτοβουλίες με πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα της νέας γενιάς, δίνοντάς της περισσότερες δυνατότητες να ταξιδεύει, να εξερευνά και να συμμετέχει ενεργά στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική ζωή».Εκ μέρους του Ομίλου Attica, o Πρόεδρος, κ. Κυριάκος Μάγειρας ευχαριστώντας την Πρόεδρο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την ευκαιρία συμμετοχής του Ομίλου σε ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα για τη νέα γενιά, δήλωσε: «Στην Attica Group στεκόμαστε διαχρονικά δίπλα στις νησιωτικές κοινωνίες που συνδέουμε καθημερινά, αλλά και στη νέα γενιά, διευρύνοντας τις δυνατότητες μετακίνησης και γνωριμίας με τους νησιωτικούς και διεθνείς προορισμούς του δικτύου μας. Η συνεργασία μας με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και η ένταξη των κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στο ευρύτερο πλαίσιο εκπτώσεων και ειδικών παροχών του Ομίλου αποτελεί ακόμη μία ουσιαστική πρωτοβουλία που ενισχύει την κινητικότητα των νέων και τους δίνει περισσότερες αφορμές να ταξιδέψουν, να ανακαλύψουν και να συνδεθούν με νέους τόπους και εμπειρίες».Η συνεργασία με την Attica Group επιβεβαιώνει τη σημασία των συμπράξεων που στηρίζουν έμπρακτα τη νέα γενιά, προσφέροντας απτά οφέλη στην καθημερινότητά της και διευρύνοντας τις δυνατότητες μετακίνησης προς δημοφιλείς νησιωτικούς και διεθνείς προορισμούς.