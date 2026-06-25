Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ιάκωβο Καργαρώτο - Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος

Στον νέο του ρόλο, θα συνεργάζεται στενά με τον Γιώργο Μαργώνη, Αντιπρόεδρο της Philip Morris International για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.Με περισσότερα από 25 χρόνια πορείας στην Παπαστράτος, ο Ιάκωβος Καργαρώτος αποτελεί ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη της εταιρείας, έχοντας αποκτήσει πολύπλευρη γνώση της αγοράς μέσα από θέσεις ευθύνης στην Εμπορική Διεύθυνση, σε αγορές του εξωτερικού και, τα τελευταία χρόνια, ως επικεφαλής των Εταιρικών Υποθέσεων. Στον πιο πρόσφατο ρόλο του ως Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ομάδας, ενώ με τη στρατηγική του καθοδήγηση συνέβαλε στην υποστήριξη κρίσιμων προτεραιοτήτων της Παπαστράτος και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως αγοράς αναφοράς για τη μητρική εταιρεία, Philip Morris International, σε μία περίοδο σημαντικών αλλαγών για την εταιρεία και τον κλάδο συνολικά.Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπροέδρου της Παπαστράτος και τον ρόλο του Senior Director Corporate Affairs, έχοντας την ευθύνη της λειτουργίας των Εταιρικών Υποθέσεων της εταιρείας. Στο παρελθόν είχε διατελέσει Corporate & Regulatory Affairs Manager στην Παπαστράτος, συμβάλλοντας σε κρίσιμες πρωτοβουλίες και στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας σε θέματα κανονιστικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, ανέλαβε θέσεις υψηλής ευθύνης σε κορυφαίους οργανισμούς και στο ευρύτερο οικοσύστημα δημόσιας πολιτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), καθώς και Chief of Strategy and External Affairs σε επενδυτικό οργανισμό.Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, Τίνα Δάβου, δήλωσε: «Η Παπαστράτος έχει χτίσει την 95χρονη πορεία της πάνω στη συνέχεια, την εξέλιξη και την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της. Ο Ιάκωβος Καργαρώτος, με την πολυετή εμπειρία, τη στρατηγική του σκέψη και τη βαθιά γνώση της εταιρείας, έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του ρόλου που κατέχει σήμερα η Παπαστράτος τόσο στην Ελλάδα όσο και στον οργανισμό της PMI. Παράλληλα, καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο Χατζόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Αντιπροέδρου της Παπαστράτος και των Εταιρικών Υποθέσεων της εταιρείας. Η επαγγελματική του εμπειρία, η στρατηγική του αντίληψη και η γνώση που έχει ήδη αποκτήσει για την εταιρεία αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη νέα αυτή διαδρομή. Είμαι βέβαιη ότι και οι δύο θα συμβάλουν καθοριστικά στη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας και στην υποστήριξη των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων».